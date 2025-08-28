Cele mai accesibile city-break-uri, cu plecare din Iași

* „Orașele mai cunoscute din Europa, celebre pentru turism, sunt mai accesibile pe perioada lunii noiembrie. Astfel, sezonul toamnă-iarnă este perfect pentru un city-break și putem opta chiar și pentru o destinație mai caldă”, susține un agent de turism ieșean

Chiar dacă vara este aproape de final și mulți ieșeni s-au întors deja din concedii, există foarte multe persoane care încă se gândesc la mici escapade, poate peste hotare. Astfel, ideea unui city-break, în orașele superbe ale Europei, apare tot mai des în gândul locuitorilor din capitala Moldovei.

Toamna, susțin specialiștii, aceste mini-vacanțe sunt mai accesibile decât în timpul verii și devin, de la un an la altul, tot mai atrăgătoare pentru ieșeni. Totodată, Aeroportul Internațional Iași, care va beneficia de patru curse noi chiar din toamna anului 2025, spre Valencia, Pescara, Praga și Copenhaga. Astfel, oportunitățile sunt multiple, iar companiile aeriene au început să își îndrepte tot mai mult atenția către aerogara din capitala Moldovei. „De pe Aeroportul Internațional Iași există suficiente zboruri, spre destinații importante din Europa. Desigur, mereu este loc de mai bine, ne-am dori să apară mai multe destinații. Acum, vor fi introduse patru curse noi, chiar din toamnă. Astfel, nu este de mirare că ieșenii verifică tot mai des tarifele percepute de operatorii low-cost. La acești operatori găsim zboruri spre orașe precum Roma, Veneția, Paris, Barcelona, Madrid, Dortmund sau Milano, care sunt destul de accesibile în anumite perioade ale anului. Aici ne referim în special la sezonul de toamnă, când se cam termină cu litoralul, când și românii care lucrează în străinătate își încheie concediile. Astfel, cei care doresc în continuare să călătorească, găsesc o opțiune foarte bună în vacanțele de tip city-break”, a declarat George Păuleț, agent de turism din Iași.

Zboruri ieftine din Iași

Conform agenților de turism, există o anumită perioadă în care prețurile zborurilor sunt mai avantajoase. Vorbim mai ales de luna noiembrie, când tarifele scad semnificativ. Astfel, pentru un zbor dus-întors la Roma, putem găsi prețuri de maximum 400 de lei.

Totodată, specialiștii în turism susțin că această situație există și în cazul altor orașe mai mari din Europa. „În luna noiembrie, de exemplu, prețurile sunt extrem de bune. În orașe precum Roma, Veneția, Milano sau Paris, putem găsi bilete pentru o persoană, dus-întors, la aproximativ 400 de lei. Vorbim de bilete pentru un city-break. Deci, plecăm vineri, ne întoarcem duminică, spre exemplu. Dacă stăm să calculăm, este posibil ca trenul dus-întors, din Iași spre Constanța, să fie mai costisitor decât aceste zboruri. Vorbim despre o perioadă care nu este atât de aglomerată, întrucât românii din diaspora deja și-au terminat concediile în țară. Deci, prețurile devin mai accesibile. Din Iași există și zboruri spre Suedie, spre Malmo, de exemplu, sunt puțin mai costisitoare. Orașele mai cunoscute din Europa, celebre pentru turism, sunt mai accesibile pe perioada lunii noiembrie. Astfel, sezonul toamnă-iarnă este perfect pentru un city-break și putem opta chiar și pentru o destinație mai caldă”, a adăugat agentul de turism ieșean. Cristian ANDREI