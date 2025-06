Cercetătorii din Iași îi răspund lui Claudiu Năsui: „Nu suntem o listă neagră. Suntem oameni care construiesc cultura științifică a României”

* Sindicatul Angajaților Academiei Române – Filiala Iași îl acuză pe deputatul Claudiu Năsui de dezinformare publică și de atac la adresa cercetătorilor români, în urma unei postări controversate privind institutele de cercetare * într-o scrisoare deschisă, SAARFI condamnă etichetarea colectivă, cere dialog onest și denunță populismul bugetar promovat fără cunoașterea realităților academice

Într-un context tensionat, în care cercetarea românească este adesea folosită drept țintă în discursurile politice, Sindicatul Angajaților Academiei Române – Filiala Iași (SAARFI) i-a transmis deputatului Claudiu Năsui o scrisoare deschisă ca reacție la o postare de pe rețelele sociale în care acesta a publicat o așa-zisă „listă neagră” a unor institute de cercetare.

Sindicaliștii susțin că afirmațiile deputatului sunt „nedocumentate, tendențioase și insultătoare”, subliniind că astfel de declarații compromit imaginea unei întregi categorii profesionale și creează neîncredere publică nejustificată.

Ce se cercetează în institutele Academiei Române? Mult mai mult decât „se vede”

SAARFI oferă exemple concrete privind complexitatea activității din institutele de cercetare, în special în domenii umaniste precum istoria, paleografia slavonă, limba osmană veche sau studiile documentare comparative. Formarea unui cercetător durează uneori decenii, iar munca acestuia nu poate fi judecată prin logica „livrabilului imediat”.

„Credeți că această muncă poate fi realizată doar pe principiile economiei de piață? Nu. Cercetarea fundamentală are nevoie de timp, răbdare și susținere constantă pentru a aduce rezultate durabile”, se arată în document.

Salarii sub media pe economie și o muncă în slujba patrimoniului național

Cercetătorii semnalează că salariile din institutele aflate sub egida Academiei Române sunt sub cele din învățământul preuniversitar și mult sub nivelul funcționarilor publici, în ciuda exigenței profesionale și a contribuției la patrimoniul științific național.

Totodată, aceștia amintesc că institutele din Filiala Iași fac parte din rețele academice internaționale, colaborează cu universități prestigioase din Europa și SUA și publică constant în reviste de specialitate recunoscute global.

Un apel la dialog, nu la demontarea publică

În finalul scrisorii, cercetătorii adresează un apel public către deputatul Claudiu Năsui: să se documenteze înainte de a face acuzații colective și să participe la o dezbatere reală, cu respect și fapte, nu cu liste negre și retorică populistă. „Nu e cazul să se sacrifice arbitrar instituții, ci trebuie să construim o înțelegere comună, care implică realism și profesionalism”, încheie reprezentanții Filialei Iași a Academiei Române.

Maura ANGHEL