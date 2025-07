Cetățean de onoare al Iașului, profesorul Ionel Miron aniversat la 90 de ani sub semnul științei și al verticalității

* într-o ceremonie încărcată de emoție și recunoștință, profesorul emerit Ionel Miron a fost sărbătorit la împlinirea a 90 de ani, primind titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași * o viață întreagă dedicată cercetării subacvatice, educației și protejării mediului îl consacră drept un simbol al excelenței științifice românești și un model de vocație academică

Într-un cadru solemn și profund emoționant, Sala Senatului a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – prima instituție modernă de învățământ superior din România – a găzduit ceremonia aniversară dedicată profesorului Ionel Miron, la împlinirea vârstei de 90 de ani. Cu acest prilej, a fost distins cu titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași, în semn de înaltă prețuire pentru întreaga sa activitate științifică și pentru contribuțiile remarcabile aduse cunoașterii, educației și patrimoniului național.

Un destin legat de știință, natură și vocația formării

Parcursul profesorului Ionel Miron este strâns legat de marile proiecte de inginerie și ecologie ale României. Povestea sa profesională se intersectează peste ani, în mod semnificativ, cu inițiativa inginerului Dimitrie Leonida privind construcția barajului de la Bicaz, finalizat în anii ’60 – o realizare tehnică de mare anvergură, dar care a implicat și pierderi ecologice și sociale considerabile.

În acest context, s-a cristalizat dorința profesorului Ionel Miron privind salvarea speciilor acvatice afectate de transformările apărute în urma construcției barajului, una dintre cele mai mari acumulări de apă ale Europei. Astfel a luat naștere proiectul batiscafului de la Stațiunea Potoci, un demers științific inovator, finalizat și brevetat în anul 1972, care avea să devină prima bază românească de cercetare subacvatică în ape dulci. Sprijinit conceptual de celebrul explorator Jacques-Yves Cousteau, acest proiect a avut un impact major nu doar în plan științific, ci și educațional, devenind o platformă de formare pentru zeci de generații de cercetători, studenți și copii dornici să descopere misterele lumii subacvatice.

„Ne-am dorit să salvăm fitofauna și să redăm ecosistemului ceea ce îi aparține. Tot ce am făcut pe parcursul vieții a fost în folosul și slujba științei, în spiritul educării viitoarelor generații”, a spus profesorul Ionel Miron.

Un moment aniversar de profundă recunoaștere

Evenimentul a fost marcat de evocări emoționante și de prezentarea unui film documentar care a rememorat momentele de vârf ale activității profesorului Miron, printre care se numără și un record impresionant: o echipă de cercetători români a locuit timp de 36 de zile în batiscaf, performanță la care a participat și fiul profesorului, dr. Liviu Miron. Cu o eleganță intelectuală desăvârșită și cu modestia care l-a caracterizat întreaga viață, profesorul Ionel Miron a adus un omagiu dascălilor săi, evocând cu profund respect figura academicianului Petre Jitariu, dar și întregului colectiv al Facultății de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, pe care l-a slujit cu loialitate și pasiune de-a lungul decadelor.

Mărturiile celor care l-au cunoscut în diverse etape ale vieții sale vin să contureze și mai clar impactul pe care l-a avut asupra comunității academice și asupra generațiilor tinere.

„Eram copil când l-am cunoscut pe profesorul Ionel Miron, în stațiunea Potoci. Participasem la faza națională a concursului de biologie Emil Racoviță, iar premianții primiseră o tabără la Potoci. Atunci am mers și cu batiscaful, am făcut urmăriri acvatice, am învățat cât de importantă este viața din ape”, a spus Gabriela Paiu, actualmente activist ONG. Întâlnirea aniversară a fost desăvârșită de un moment artistic de înaltă clasă, oferit de Corala Universității, care a adăugat solemnitate și sensibilitate evenimentului, în acord cu spiritul sărbătoritului.

Recunoaștere din partea comunității academice și publice

În numele orașului Iași, primarul Mihai Chirica i-a înmânat profesorului Miron însemnele de Cetățean de Onoare, rememorând momentul în care, ca tânăr absolvent al Facultății de Geografie, secția Inginerie, l-a cunoscut pe profesor. Pe atunci, tânărul inginer Mihai Chirica fusese repartizat ca asistent de cercetare în cadrul Stațiunii Stejarul, secția Piatra Neamț. Cu acest prilej, edilul a subliniat importanța redescoperirii valorilor autentice ale cercetării românești: „Trăim într-o țară bogată și frumoasă, dar uneori lipsită de conștiința propriei sale valori. Avem nevoie de repere vii precum profesorul Ionel Miron, care ne reamintesc că știința și educația sunt temeliile oricărui progres durabil”. La ceremonie au luat cuvântul prof. univ. dr. Tiberiu Conțiu Șoitu, prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, care a transmis și mesajul rectorului, prof. univ. dr. Liviu Maha, precum și conducerea Universității de Științele Vieții, prin rectorul prof. univ. dr. Gerard Jităreanu. De asemenea, primarul comunei Ivănești, Vasile Novac – localitatea natală a profesorului Miron, al cărui Cetățean de Onoare este – a oferit un mesaj de prețuire, însoțit de promisiunea continuării unei colaborări educaționale și științifice.

Un legat pentru viitor

Profesorul Ionel Miron rămâne o figură de referință a cercetării științifice din România, un model de verticalitate, rigoare și dedicație față de cunoaștere. Activitatea sa, îmbinând spiritul explorator cu angajamentul formativ, reprezintă un veritabil legat pentru generațiile viitoare – un îndemn tăcut, dar puternic, la curiozitate, responsabilitate și respect față de natură. La împlinirea celor 90 de ani de viață, comunitatea academică îi aduce profesorului Ionel Miron reverență și gratitudine.

Iar moștenirea sa continuă să inspire, din adâncurile lacului Bicaz, până în sufletul celor care aleg, asemenea lui, să privească mai sus de adâncuri și dincolo de suprafață.

Maura ANGHEL