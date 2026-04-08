Chelnerii, la coada salariilor în Iași

* în timp ce Iașul încearcă să urce în topul ospitalității, una dintre cele mai vizibile meserii din economia urbană rămâne printre cele mai slab plătite datele INS arată că hotelurile și restaurantele sunt la baza clasamentului salarial din județ, mult sub IT, finanțe, educație sau sănătate în spatele teraselor pline și al industriei ospitalității care animă orașul stă o realitate simplă: chelnerii și angajații din HoReCa muncesc mult, dar câștigă puțin

În noiembrie 2025, câștigul salarial mediu net pe total economie în județul Iași a fost de 5.376 de lei, încă sub media națională cu 4,3%, potrivit datelor Direcției Județene de Statistică. Asta înseamnă că, deși orașul crește și își consolidează profilul de centru universitar, medical, IT și de servicii, nu toate sectoarele participă în mod egal la această creștere. Dimpotrivă, media generală a județului este trasă în jos tocmai de domeniile slab plătite, iar HoReCa este unul dintre ele.

În statisticile oficiale, diferența este greu de ignorat. Seria publicată de INS pentru județul Iași arată că, în sectorul hoteluri și restaurante, câștigul salarial mediu net a fost de doar 2.724 de lei pe lună. În același județ, informațiile și comunicațiile au urcat la 9.392 de lei, iar intermedierile financiare și asigurările la 5.980 de lei. Cu alte cuvinte, într-un oraș care vorbește tot mai mult despre dezvoltare, digitalizare și servicii moderne, ospitalitatea rămâne prinsă într-o economie a salariilor mici.

Iar această discrepanță nu este doar o problemă de percepție, ci una de structură economică. Chelnerul este printre cei mai vizibili angajați ai orașului: îl întâlnești în centru, în restaurante, în hoteluri, la evenimente, în locurile care construiesc atmosfera publică a Iașului. Dar, în spatele acestei vizibilități, meseria rămâne slab recompensată. Practic, salariul mediu din HoReCa este de peste trei ori mai mic decât în IT și vizibil sub alte domenii-cheie din județ, precum învățământul - 6.050 de lei net - sau sănătatea și asistența socială - 5.274 de lei net.

Paradoxul este evident. Iașul consumă imagine de oraș viu, de destinație de weekend, de pol al cafenelelor, restaurantelor și evenimentelor. Dar oamenii care țin această industrie în picioare nu sunt plătiți pe măsura vizibilității sau a efortului lor. Chelnerul rămâne una dintre figurile cele mai recognoscibile ale economiei urbane ieșene, dar și una dintre cele mai prost remunerate. În spatele unei note de plată, al unei terase pline și al unei seri reușite în oraș stă, de multe ori, un salariu care nu ține pasul nici cu prețurile, nici cu ambițiile de dezvoltare ale Iașului.

De aceea, titlul nu este o exagerare, ci o radiografie: chelnerii sunt la coada salariilor în Iași. Iar dincolo de statistici, această realitate spune ceva esențial despre oraș: că între economia care se vede și economia care plătește bine există încă o ruptură. Iașul poate arăta prosper la suprafață, dar nu toate meseriile care îl fac locuibil și atractiv participă în mod egal la această prosperitate.

Dan DIMA