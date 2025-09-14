Chiriile explodează la Iași. Studenții revin, TVA crește, proprietarii ridică prețurile

* toamna aduce la Iași nu doar începutul de an universitar, ci și o presiune uriașă pe piața chiriilor * cererea crescută a studenților se suprapune cu efectele majorării TVA și ale inflației, iar proprietarii profită de context pentru a majora tarifele * din Copou până în Nicolina, prețurile au luat foc

Piața închirierilor din Iași a intrat în cea mai fierbinte perioadă a anului. Revenirea miilor de studenți, relocările de început de toamnă și schimbările fiscale aplicate de Coaliție pun o presiune simultană pe ofertă și pe cerere. Într-un oraș universitar care găzduiește peste 50.000 de studenți, cererea explodează în doar câteva săptămâni, iar proprietarii ajustează prețurile în sus.

Contextul economic complică și mai mult lucrurile. Creșterea TVA de la 9% la 21% pentru locuințele noi, alături de inflație și taxe suplimentare, îi împinge pe mulți dintre cei care plănuiau să cumpere să rămână, cel puțin temporar, chiriași. Rezultatul este previzibil: apartamentele disponibile devin tot mai puține, iar tarifele urcă.

Presiune insuportabilă pentru chiriași

În centrul Iașului, chiria pentru un apartament sare de 550 de euro/lună, ceea ce plasează orașul în liga marilor centre universitare scumpe. Copoul, unde presiunea studenților este maximă, nu coboară sub 500 de euro, iar în Podu Roș media a ajuns la 450 de euro. Zonele tradițional mai accesibile au urcat și ele: Tătărași și Nicolina cer 400 de euro/lună, iar cartierele periferice precum Canta sau Frumoasa pornesc de la 355–370 de euro/lună.

Față de anul trecut, creșterile sunt clare. Proprietarii încearcă să își protejeze randamentele într-un context economic instabil, dar pentru chiriași presiunea devine insuportabilă. Studenții ajunși la Iași se văd obligați să împartă apartamentele cu mai mulți colegi, iar tinerii angajați care visau la o garsonieră descoperă că piața le refuză independența.

Oferta de apartamente noi – care reprezintă aproape jumătate din total – nu aduce deloc prețuri mai blânde. Dimpotrivă, în zonele recent dezvoltate tarifele concurează direct cu cele din centrul orașului. În paralel, apartamentele vechi, altădată considerate soluții „de avarie”, au urcat la niveluri care acum cinci ani păreau imposibile pentru Iași.

Această spirală a chiriilor lovește direct în viața orașului. Studenții devin primii sacrificați, împinși spre camere supraaglomerate sau spre marginea Iașului. Tinerii profesioniști aleg să plece în alte orașe unde raportul dintre salariu și chirie este mai suportabil. Proprietarii câștigă pe termen scurt, dar comunitatea pierde pe termen lung: un oraș fără accesibilitate locativă devine ostil pentru propria generație tânără.

În timp ce Bucureștiul, Clujul și Timișoara au intrat de ani buni în logica „chiriilor sufocante”, Iașul se aliniază acum fără rezerve. Capitala Moldovei, celebră pentru campusurile sale universitare, riscă să devină un teren al speculei imobiliare și al frustrării sociale.

Dan DIMA

Caseta

* Centru – chirie medie: 550 €/lună

* Copou – chirie medie: 500 €/lună

* Podu Roș – chirie medie: 450 €/lună

* Tătărași – chirie medie: 400 €/lună

* Nicolina – chirie medie: 400 €/lună

* Frumoasa – chirie medie: 355 €/lună

* Canta – chirie medie: 370 €/lună

Apartamentele noi reprezintă aproape 50% din oferta curentă.