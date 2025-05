Cinema sub cerul liber și povești despre iubire la Romanian Creative Week

* grădinile Palas din Iași devin, până pe 25 mai, cel mai intim și provocator cinematograf în aer liber din România * în cadrul Romanian Creative Week, publicul este invitat la filme-cult, proiecții experimentale, spectacole de dans contemporan și petreceri-concept * evenimentul aduce în prim-plan o experiență artistică vie, colectivă, în inima orașului

Iașul trăiește, în aceste zile, sub semnul artei vii. Romanian Creative Week (RCW), cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană, transformă orașul într-un spațiu de creație colectivă, iar Grădinile Palas într-un cinematograf sub cerul liber, unde iubirea – în toate formele ei – devine personaj principal.

Secțiunea de film din cadrul ACT — arthouse cinema & theatre, intitulată Notes on (Real) Love, aduce în prim-plan relațiile umane în toată complexitatea lor: iubirea fragilă, tandră, contradictorie, greu de dus sau imposibil de uitat. Filmele prezentate nu oferă răspunsuri, dar deschid spații de reflecție. Printre titlurile cult se numără Jane B. par Agnès V., Thelma and Louise, The Thin Red Line, Magnolia, Sheer Madness, The Unbearable Lightness of Being, precum și trilogia Before Sunrise, Before Sunset și Before Midnight, semnată de Richard Linklater.

Publicul este invitat și la întâlnirea cu unul dintre cele mai influente laboratoare de cinema experimental din Europa – Filmwerkplaats Rotterdam. Proiecțiile acestora, prezentate tot în Grădinile Palas, până pe 24 mai, propun o estetică liberă, viscerală, în care materialitatea filmului devine poezie vizuală.

În paralel, la Baia Turcească, a fost deschis Pelicula Art Cinema – un nano-cinema cu doar 14 locuri, o bijuterie dedicată cinefililor. Selecția include filme premiate precum Diamant Brut (Agathe Riedinger), Anatomy of a Fall (Justine Triet), Four Daughters (Kaouther Ben Hania) și Things We Said Today (Andrei Ujică), toate sub tema centrală a iubirii reale, văzute prin lentilele memoriei, intimității, aspirației și culturii pop.

„Am încercat să aducem în prim-plan acele forme de iubire care nu se încadrează în clișee. Invit publicul să descopere conexiunea, creația artistică și fragilitatea umană ca gesturi de apropiere într-o lume din ce în ce mai fragmentată”, a declarat Caterina Pruteanu, curatoarea secțiunii ACT.

Și dansul își are spațiul său de expresie în RCW. HazarDance Festival aduce spectacole ce traversează genuri și estetici – de la teatru-dans și balet, la street dance și acrobație. Publicul a fost deja impresionat de „Astradal”, un spectacol ce sondează universul oamenilor străzii, de „Fabula Rasa”, inspirat din literatura poloneză, și de „Zborul”, o meditație coregrafică asupra vieții și operei lui Brâncuși. Zilnic se desfășoară și workshopuri de dans urban și contemporan, accesibile publicului larg.

Seara de 23 mai aduce un moment aparte: petrecerea Dirty Disco, organizată de Romanian Creative Week și găzduită de Time Out Iași. Moda semnată de Ioana Ciolacu se îmbină cu ritmurile retro și energia discotecilor vintage, într-un spectacol total în care dansul, muzica și estetica devin un statement creativ contemporan.

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași, Ministerului Culturii, Consiliului Județean Iași și a numeroși parteneri culturali și instituționali. RCW propune nu doar o serie de evenimente, ci o schimbare de perspectivă: arta nu mai este rezervată sălilor formale, ci se trăiește în aer liber, în dialog direct cu comunitatea, orașul și prezentul.

Maura ANGHEL