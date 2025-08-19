Clinicile private din Iași, între salvare și faliment personal

* la o primă vedere, Iașul numără peste 150 de clinici private, însă sănătatea cumpărată cu bani grei ridică o întrebare incomodă: poate un oraș universitar, centru medical al Moldovei, să-și trateze cetățenii doar contra cost? * cu multe consultații care încep de la 500 de lei, pacienții descoperă că liniștea și accesul rapid la medic au devenit un lux, chiar dacă lunar plătesc contribuții obligatorii către sistemul public de sănătate

Iașul trăiește un adevărat boom al clinicilor private. Într-o analiză minimală, realizată pe baza listărilor disponibile pe SfatulMedicului.ro, au fost identificate peste 150 de clinici active în oraș. Aproape un sfert dintre ele sunt cabinete și centre stomatologice, urmate de psihologie și psihiatrie, precum și de marile policlinici sau spitale private. Prezența laboratoarelor de analize, a centrelor de imagistică și a specialităților precum ginecologia, dermatologia ori recuperarea medicală completează tabloul unei oferte tot mai diversificate.

„În spitalele publice, pacienții sunt prea mulți, iar programările se fac cu săptămânile. Când vine vorba de sănătate, nu îți permiți să aștepți. De aceea, oamenii ajung la privat, chiar dacă tarifele sunt mari”, spune un cadru medical care profesează și în sistemul public, și în privat.

S ănătatea a devenit un lux

Apariția și multiplicarea acestor clinici nu este întâmplătoare. Spitalele publice sunt sufocate de pacienți, listele de așteptare devin adesea descurajante, iar timpii pierduți între consultații și investigații împing mulți ieșeni spre soluția rapidă a privatului. În plus, medicii sunt mai disponibili în clinicile particulare, unde programările se fac simplu, iar consultațiile sunt mai lungi și mai personalizate. Aparatura modernă, condițiile hoteliere și sentimentul de predictibilitate fac parte din pachetul pentru care oamenii sunt dispuși să plătească.

„Am plătit 500 de lei pentru o consultație de specialitate. Practic, aproape un sfert din salariul meu. Am plecat cu amărăciunea că dau bani la stat în fiecare lună, dar când am nevoie de un medic trebuie să scot alți bani din buzunar”, povestește o pacientă de 42 de ani din Iași.

Însă prețul acestei „liniști” este greu de ignorat. În multe specialități, o consultație începe de la 500 de lei, o sumă exorbitantă pentru cineva care trăiește din salariul minim pe economie. Situația devine și mai apăsătoare când ne amintim că fiecare pacient plătește lunar contribuții la stat pentru sănătate, dar ajunge să achite din nou, în privat, pentru servicii de bază. Pentru o familie cu venituri modeste, o rundă completă de consultații și analize se poate transforma într-o povară financiară insuportabilă.

„Piața clinicilor private din Iași s-a dezvoltat accelerat în ultimii 10 ani, iar cererea a crescut odată cu veniturile unei părți a populației. În același timp, există riscul ca sănătatea să devină un bun de lux, inaccesibil pentru cei mai vulnerabili”, explică un consultant in afaceri.

Tendința de creștere a sectorului privat deschide o discuție amplă despre inechitatea accesului la servicii medicale. Sănătatea riscă să se împartă între cei care își permit drumul scurt și confortabil către medic și cei care așteaptă, amână sau ajung direct la urgențe. În spatele zâmbetelor impecabile oferite de clinicile dentare, al terapiilor psihologice tot mai căutate și al policlinicilor moderne se conturează și o realitate dură: sănătatea devine, treptat, un lux.

Analiza celor aproape 150 de clinici private nu epuizează întreaga ofertă medicală a orașului, ci doar trasează o imagine de moment. În realitate, Iașul are mult mai multe unități private, iar fluxul pacienților este într-o continuă creștere. Fenomenul reflectă, pe de o parte, dorința oamenilor de a avea acces la medici și la tehnologie de ultimă oră, dar și un deficit sistemic al sănătății publice, unde timpul, spațiul și resursa umană sunt din ce în ce mai limitate.

Dan DIMA