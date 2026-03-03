Colaborare Iași-Riga pe axa științifică

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași își extinde contactele științifice în spațiul european, după o deplasare de lucru la Universitatea Tehnică din Riga (Letonia). Potrivit informațiilor transmise de oficiali, r. Marcela Mihai, secretar științific al ICMPP, s-a aflat la Riga la invitația prof. Sergejs Gaidukovs, director al Departamentului de Materiale Polimerice din cadrul Institutului de Chimie și Tehnologie Chimică, din Facultatea de Știința Materialelor și Chimie Aplicată.

Vizita a inclus întâlniri de lucru și o trecere prin laboratoarele universității, cu discuții despre posibile colaborări interinstituționale în domenii considerate prioritare: sinteza și cercetarea componentelor pentru materiale electro-optice, dezvoltarea și testarea rășinilor epoxidice, precum și proiecte orientate către utilizarea rațională a materiilor prime locale. Într-un context în care cercetarea în polimeri și materiale avansate se mută tot mai mult către soluții aplicate, astfel de parteneriate pot însemna acces mai rapid la infrastructuri complementare și la proiecte europene comune, mai ales între institute cu profil apropiat.

Deplasarea a avut și o componentă instituțională europeană. Prof. Sergejs Gaidukovs este președintele Federației Europene de Polimeri (European Polymer Federation – EPF), organizație care reunește societăți naționale de profil, iar dr. Marcela Mihai este indicată drept reprezentant al României în EPF, prin Societatea de Chimie din România. ICMPP „Petru Poni” este una dintre instituțiile de cercetare cu tradiție din Iași în domeniul chimiei macromoleculare, iar dr. Marcela Mihai figurează pe pagina instituției ca secretar științific.

Clara DIMA