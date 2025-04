Comă, speranță și renaștere: Aryana Ioana, fata care a luptat cu moartea și a crescut în lumina unei stele

„Copilul a intrat în comă. Asta este povestea noastră tristă”.

Cu aceste cuvinte simple, dar dureroase, Mihaela Dănilă, mama copilei, rememorează cel mai greu moment din viața ei. O convulsie febrilă, un transfer de urgență, un copil prematur de doar 1.500 de grame și un diagnostic sumbru: leziuni cerebrale provocate de lipsa de oxigen. Într-un spital suprasolicitat, o doză de anestezie greșit administrată a agravat starea fetiței. Speranțele păreau să se stingă una câte una. Dar uneori, în cele mai negre momente, se aprinde o lumină. „Eram părinți tineri, speriați, nu știam încotro să o luăm. Din vorbă în vorbă, din mamă în mamă, am aflat de Fundația Star of Hope. Cineva ne-a spus că acolo s-ar putea să găsim ajutor, alinare, poate chiar o șansă”, a zâmbit Mihaela. Acea șansă avea să schimbe totul.



O stea care strălucește pentru cei mai vulnerabili

Aryana Ioana, fetița de atunci, are astăzi 27 de ani. În ciuda diagnosticului sever, viața ei nu s-a oprit în acel salon de spital. Cu sprijinul constant și profesionist al echipei de la Fundația „Star of Hope”, Aryana a reușit să facă pași importanți în recuperare. Nu miracole peste noapte, ci progrese mici, dar valoroase. Zilnic. Cu perseverență. Cu iubire.

„Fundația a fost mai mult decât un centru de sprijin – a fost o familie. Acolo, fiica mea a primit terapie, a învățat, s-a dezvoltat. Acolo am simțit că nu suntem singure”, mărturisește mama Aryanei.

Fundația „Star of Hope România" nu oferă doar servicii – oferă încredere. Nu doar copiilor și tinerilor cu dizabilități, ci și mamelor lor, care au nevoie de o voce care să le spună: nu ești singură, mergem împreună.

Aryana Ioana – o luptătoare cu zâmbet de înger

Astăzi, Aryana Ioana este o tânără fragilă și puternică în același timp. Poate nu vorbește așa cum ne-am aștepta. Poate nu merge ca ceilalți. Dar are o prezență luminoasă, o privire plină de recunoștință și un zâmbet care topește inimi. Este o luptătoare. La fel ca mama ei.

„Am mers la Fundație cu sufletul frânt. Azi, mergem cu demnitate și recunoștință. Au fost lângă noi mereu. Într-un sistem medical adesea nedrept, ei au fost dreptatea tăcută. Într-o lume care uită de mame, ei au fost brațul care m-a ținut să nu cad”, spune mama Aryanei, cu ochii umezi de emoție.