Concert gratuit în aer liber la Iași. Filarmonica „Moldova” aduce muzica clasică în Grădina Palas

* pe 14 august 2025, Iașul trăiește o seară culturală de excepție. Filarmonica „Moldova” deschide Stagiunea Estivală cu un spectacol vocal-simfonic grandios, în inima orașului, sub cerul liber

Dacă ești în căutarea unui eveniment special în Iași, joi, 14 august 2025, este data pe care trebuie să o marchezi în calendar. De la ora 19:00, Grădina Palas se transformă într-o scenă spectaculoasă pentru concertul vocal-simfonic al Filarmonicii Moldova Iași, un eveniment care promite emoție, forță artistică și un program muzical de neuitat.

Dirijorul Radu Postăvaru va conduce orchestra, iar Consuela Radu-Țaga va coordona corul într-un maraton sonor cu uverturi și coruri din opere celebre, interpretate cu pasiune și măiestrie. Este ocazia perfectă de a te bucura de muzică live în centrul Iașului, într-o atmosferă vibrantă și accesibilă tuturor.

Accesul este complet gratuit, iar organizatorii mizează pe o seară în care muzica clasică va cuceri publicul larg, nu doar pe melomanii obișnuiți. Pentru cei care iubesc evenimentele culturale în Iași, acest concert este una dintre cele mai importante recomandări din luna august 2025.

Iașul își trăiește ritmul cultural, iar Grădina Palas devine, pentru o seară, locul unde sunetul și frumusețea se întâlnesc sub stele. Nu rata această experiență unică!

Maura ANGHEL