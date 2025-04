Concert pentru Alexandru Rotaru și prietenii săi speciali. Alexandru, un dar al Universului și o promisiune împlinită

Într-o lume în care diferențele încă mai sperie și în care drumul celor speciali este adesea presărat cu prejudecăți, Alexandru Rotaru strălucește ca un răspuns blând și puternic la întrebarea: ce se întâmplă atunci când dragostea nu renunță niciodată?

Tânăr ieșean cu sindrom Asperger, Alexandru nu este doar un copil „altfel”. Este un simbol viu al forței interioare, al muncii neobosite și al acelei forme rare de demnitate care nu cere aplauze, dar le merită cu prisosință. A fost premiat la concursuri importante de pian, și-a dovedit voința în competiții sportive dedicate tinerilor cu nevoi speciale, a luat cea mai mare notă la Evaluarea Națională și este astăzi un student integralist, la Faculttatea de Automatizări și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice Iași. Iubește liniștea slujbelor de la biserică, acolo unde sufletul lui se așază, și are o noblețe în felul de a fi care cucerește prin simplitate.

Dar dincolo de toate aceste realizări se află o poveste de mamă – o poveste care a scris, poate, linia de salvare a unui destin.

Teodora Rotaru nu a fost doar o mamă. A fost și este o luptătoare, o femeie care a renunțat la visul și cariera ei de medic pentru a putea îngriji și însoți visul fiului său, Alex. Ar fi putut fi în spitale, ajutând alți oameni, dar a simțit că menirea ei adevărată era lângă acest copil dorit și rănit, venit pe lume ca un dar tainic al Universului. Și nu doar că l-a primit, dar l-a crescut cu toată iubirea, cu toată intuiția și cu toată blândețea pe care o femeie puternică o poate transforma în armură.

A fost acolo în fiecare zi în care lumea n-a știut cum să se poarte cu un copil care nu se încadra în tipare. A fost vocea lui când nimeni nu-l asculta, mâna lui atunci când drumul era prea abrupt, și scutul lui când prejudecățile îl loveau. A învățat tot ce trebuia învățat despre terapia, educația, și ritmul aparte al lui Alex. Și, mai ales, a învățat să nu se teamă.

Împreună cu soțul ei, care a fost mereu un sprijin calm și statornic, Teodora a construit în jurul fiului lor un univers în care el să nu fie niciodată forțat să devină altcineva, ci susținut să devină el însuși – cu tot ce are el mai frumos și mai rar.

Alexandru nu a avut un drum ușor. Nici familia lui. Într-o societate care încă nu știe cum să integreze cu adevărat tinerii cu nevoi speciale, care încă ezită să le ofere șanse reale pe piața muncii, care încă privește cu suspiciune ceea ce nu înțelege, el a urcat treaptă cu treaptă, în tăcere, cu o eleganță care tulbură și cu o determinare care inspiră.

Astăzi, Alexandru oferă înapoi comunității nu doar servicii sau rezultate. El oferă un exemplu. O dovadă că talentul, candoarea, munca și bunătatea pot învinge barierele cele mai dure. O dovadă că un copil special, sprijinit cu inteligență și iubire, poate deveni un adult remarcabil.

Și în spatele acestei reușite nu stă doar un tânăr de excepție. Stă o mamă care a ars ca o flacără ca fiul ei să aibă lumină. Stă o familie care a înțeles că miracolele nu vin întotdeauna gata făcute – ele se clădesc, cu răbdare, cu sacrificii și cu multă, multă dragoste. „Fiecare om vine pe lumea asta cu dedicație.Pentru noi a fost pariul cu greutățile, am mușcat din destin, am căzut de trei ori și m-am ridicat de patru ori. Am fost o mamă pentru copilul ei! Mă bucur că eu, ca mamă, am ales ce a fost mai bine pentru copilul ei și am câștigat ce a fost mai important în viața asta. Copiii mei știu că sunt necondiționat susținuți”, a spus Teodora Rotaru. Alexandru Rotaru nu este doar un destin împlinit. Este o lecție vie. Și un dar pentru noi toți.

Cei care doresc să susțină acești tineri sunt așteptați la concertul caritabilul „Iată Mielul”, care va avea loc pe 14 aprilie, la Sala Unirii, ora 19, și va fi susținut de către Corul Adoramus.