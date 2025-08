Condamnare în administrația Dumești: fostul consilier al primarului Cocoveică, trimis la muncă în folosul comunității

* Costin Jalbă, fostul consilier personal al fostului primar Mihai Cocoveică, a fost condamnat pentru acces ilegal la conturile de e-mail și rețele sociale ale fostului viceprimar Cătălin Pachițac * sentința include închisoare cu suspendare, interdicții civice și daune morale

Justiția a pronunțat o sentință dură într-un dosar care readuce în atenție abuzurile de putere și interferențele ilegale în viața privată. Costin Jalbă, fost consilier personal al fostului primar Mihai Cocoveică, a fost condamnat de Judecătoria Iași pentru fapte de natură informatică, după ce a fost găsit vinovat că a accesat fără drept conturile de Facebook și Yahoo aparținând fostului viceprimar Cătălin Pachițac.

Sentința, pronunțată pe 31 iulie 2025 în dosarul penal cu numărul 2406/99/2024, prevede o pedeapsă de un an și zece luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de doi ani și șase luni. Costin Jalbă este obligat să presteze muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul unei instituții aflate în subordinea Consiliului Local Dumești. În plus, instanța i-a interzis exercitarea drepturilor de a ocupa funcții publice sau de a fi ales timp de trei ani.

Pe lângă aceste măsuri, Jalbă va trebui să plătească 25.000 de lei daune morale către partea vătămată, Cătălin Pachițac, precum și suma de 7.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare – 5.000 către parte și 2.000 către stat.

Fostul primar Mihai Cocoveică, deși nu este vizat direct în acest dosar, este asociat cu o administrație locală în care granițele între loialitatea politică și lege par să fi fost ignorate. Devenit cunoscut în comuna Dumești printr-un stil autoritar și printr-un cerc de consilieri loiali, Cocoveică a fost un personaj influent, iar cazul Jalbă ridică semne de întrebare asupra modului în care funcționa aparatul său de putere.

Cătălin Pachițac, fost viceprimar și persoană publică activă, a fost victima unui atac cibernetic perceput nu doar ca o încălcare a vieții private, ci și ca un gest de intimidare politică. Sentința de față reprezintă un semnal ferm din partea instanțelor: abuzurile informatice nu rămân nepedepsite, chiar dacă autorii lor se află în interiorul sistemului.

Până la această oră, nu există informații clare dacă se va formula apel împotriva deciziei. Cazul însă a stârnit reacții aprinse în spațiul public local, unde vechile rivalități politice și-au regăsit combustibilul într-o decizie de justiție care pare să fi făcut dreptate.

Dan DIMA