Conferinţa conspiraţioniştilor, la Braşov. Un medic ieșean, în prim-planul scandalului

La Braşov s-a desfăşurat, sâmbătă, o conferinţă cu tema „COVID-19 şi convergenţa bio-digitală”, unde s-a vorbit mai puţin despre ştiinţă şi mai mult despre conspiraţii. Sub pretextul unei dezbateri academice, mai mulţi medici au răspândit teorii false despre vaccinare, „morţi subite” şi un presupus plan global de control al populaţiei.

În timp ce milioane de medici din întreaga lume se luptă pentru a salva vieţi, cadre medicale sau universitare din România aleg să-şi folosească autoritatea profesională pentru a cultiva îndoiala şi conspiraţiile. O alegere gravă, care trădează tocmai jurământul făcut în faţa pacienţilor.

Specialiştii în domeniu cataloghează evenimentul ca fiind o manifestare prezentată a fi „ştiinţifică”, dar lipsită de orice fundament al ştiinţei bazate pe dovezi. Evenimentul, intitulat „COVID-19 şi convergenţa bio-digitală”, a adunat mai mulţi medici şi psihologi cunoscuţi pentru promovarea teoriilor conspiraţioniste. Însă Colegiul Medicilor din România susţine că la conferinţa care nu a fost acreditată a pus pe masă teme precum „controlul populaţiei prin vaccinare”, „morţi subite cauzate de serurile anti-COVID” sau „explozia de cancere post-vaccinare” – afirmaţii contrazise categoric la nivel internaţional de ştiinţa medicală.

Printre vorbitori s-au numărat Răzvan Constantinescu, medic primar gastroenterolog şi cadru universitar la UMF „Gr.T.Popa” Iaşi, căruia i s-au alăturat şi alţi specialişti din clinici private sau spitale publice, care au repetat mesaje conspiraţioniste despre vaccinuri şi pandemie.

Nu este prima dată când numele dr Răzvan Constantinescu este asociat cu discursuri conspiraţioniste: de-a lungul pandemiei, medicul ieşean a contestat public eficienţa vaccinurilor şi măsurile de protecţie, poziţii care au atras de fiecare dată critici dure din partea comunităţii medicale.

De data aceasta, Constantinescu a ales să arunce în derizoriu ani întregi de cercetare medicală şi dovezi ştiinţifice solide. În loc să ofere pacienţilor încredere şi sprijin, medicul ieşean a preferat să flirteze cu idei care nu au nicio acoperire, dar care prind uşor la cei predispuşi la neîncredere şi teamă.

Reacţia autorităţilor nu s-a lăsat aşteptată. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a condamnat ferm evenimentul, subliniind că „dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor” şi a cerut Colegiului Medicilor să intervină de urgenţă. „Este intolerabil ca astfel de neadevăruri să fie propagate chiar de către persoane care poartă titlul de medici. Jurământul faţă de pacienţi înseamnă adevăr şi ştiinţă, nu manipulare şi conspiraţii. Informaţi-vă din surse credibile şi fireşti, care nu au în spate o agendă ascunsă. Viaţa şi sănătatea au întotdeauna prioritate în faţa fake-news şi impostură. Am obligaţia să fiu tranşant: ştiinţa nu se negociază, sănătatea nu se joacă, adevărul nu se relativizează”, a transmis ministrul Sănătăţii.

La rândul său, Colegiul Medicilor din România a transmis că manifestarea de la Braşov a fost o „pseudo-conferinţă” care nu are legătură nici cu medicina, nici cu ştiinţa, şi a avertizat că răspândirea unor asemenea falsuri „constituie un risc imens pentru sănătatea publică” pentru că „dezinformarea şi răspândirea unor falsuri ştiinţifice sau a unor zvonuri neîntemeiate pe nicio evidenţă sunt de natură să diminueze încrederea în ştiinţă şi profesionişti”. „Parcurgând titlurile sesiunilor din această manifestare considerăm că acestea nu au legătură nici cu medicina, nici cu ştiinţa. Considerăm că atât participanţii, cât şi lectorii unei asemenea manifestări publice trebuie să ştie că noţiunile dezbătute intră în contradicţie flagrantă cu toate descoperirile ştiinţifice, bazate pe dovezi, ale medicinei moderne, fapt care ar putea constitui un fals ştiinţific şi medical”, a transmis Colegiul Medicilor din România. Laura RADU