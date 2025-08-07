Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
FOTO -- Liturghie istorică la Mănăstirea Sihăstria. Peste 20.000 de credincioși au participat la canonizarea Sfinților Cleopa și Paisie, oficiată de un sobor de 27 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române
Poli Iași a intrat în insolvență!
Ce înseamnă laptop refurbished și de ce poate fi o alegere mai bună decât un laptop nou?
Fă-ți cadou bucuria de a ajuta – cumpărături care salvează vieți
Schimbarea mașinii în 2025 ~ Cum serviciile premium buy-back și trade-in redefinesc experiența auto
Stay Fit Gym deschide pe 11 august primul club de fitness de tip Black în Palas Iași: saună, echipamente de ultimă generație Matrix, Hydration Corner
Achiziția de echipamente pentru digitalizare pentru firma CASA CU PIETRE SRL
Lansarea proiectului EXECUȚIA TERENURILOR DE SPORT ȘI A STRUCTURILOR CONEXE DIN INCINTA COLEGIULUI ALEXANDRU CEL BUN (CORP A ȘI B), ORAȘUL GURA HUMORULUI, JUDEȚUL SUCEAVA Cod SMIS: 335209
Canonizare istorică la Sihăstria. Paisie Olaru și Cleopa Ilie, sfinți ai Moldovei, primiți la cinstea altarelor
METEO/ Precipitatii in timp real/VIDEO
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

Copiii crescuți cu cheia digitală la gât. Generația singurătății conectate în Iașul anului 2025

copii1-IS

Dimensiune font:

| 07-08-2025 16:02

 * în 2025, copiii din Iași nu mai poartă cheia de gât, ci parola de Wi-Fi * crescuți între ecrane, bone și bunici epuizați, ei trăiesc o copilărie fără părinți, dar cu tot confortul tehnologiei * ce lasă în urmă un parenting în absență, când iubirea e livrată în mesaje vocale și validarea în like-uri?

În România anilor ’80 și ’90, cheia purtată la gât era simbolul copilăriei în absența părinților plecați la muncă. În 2025, cheia nu mai e de metal. E un cont de Netflix, un PIN de tabletă, o aplicație de control parental.

Copiii din Iași cresc azi în camere decorate cu leduri RGB, dar trăiesc într-o absență emoțională pe care nicio tehnologie nu o poate înlocui. Învățați să se descurce singuri, nu mai așteaptă pe palier, ci se pierd într-un flux constant de content. Iar părinții, între două call-uri sau două zboruri, își spun că „fac tot ce pot”.

Ofer tot ce are nevoie: mâncare bio, educație privată, vacanțe. Dar când îl aud spunând Mami, nu-i nimeni cu mine, simt că nu e destul”, spune Andreea, 37 de ani, manager de proiect în IT, mamă a unui băiat de 8 ani din Iași.

Parenting de la distanță, cu aplicații și programări

Părinții de azi iubesc. Dar iubesc de la distanță, prin video call-uri între două emailuri, prin voice messages trimise în pauza dintre ședințe, prin bone plătite sau bunici epuizați. S-au învățat să creadă că dacă oferă mai mult – tablete, abonamente, excursii și afterschool-uri – compensează pentru ce nu pot fi: prezenți. În realitate, ceea ce trăiesc copiii e un vid afectiv mascat de suprastimulare. Ecranele devin babysitter, sursă de dopamină și calmant emoțional. Dar ele nu învață empatia, nu oferă reglare emoțională, nu țin de mână la prima dezamăgire. În locul unei conversații de seară există un fundal sonor de seriale și notificări.

În multe familii ieșene, bunicii sunt cei care țin în viață ritualurile de copilărie: masa caldă, poveștile spuse la ora somnului, mersul la piață sau rugăciunea de seară. Dar și ei îmbătrânesc, obosesc, se sting. Și odată cu ei, se pierde și acel fir de umanitate blândă care făcea diferența între a „te descurca” și a fi crescut. Bonele, adesea tinere, nepregătite și la rândul lor deconectate emoțional, ajung să fie figurile centrale din copilăria unor copii care nu mai știu ce e acasă, pentru că locuiesc în case unde toți sunt mereu pe fugă.

Parentingul pe pilot automat

În loc să fie acolo, părinții au învățat să programeze grija: ora de tabletă, ora de curs online, ora de yoga pentru copii, ora de bonă. Între timp, prezența reală a fost înlocuită cu „verificări rapide” și „mesaje de încurajare” trimise prin WhatsApp.

Ne vedem seara, dar e deja obosit. Mă simt ca un străin în viața copilului meu, deși trăim în aceeași casă”, mărturisește Vlad, 42 de ani, tată a două fete.

În realitate, copiii trăiesc un gol afectiv profund. Ecranele oferă distragere, nu consolare. Tabletele calmează crizele de furie, dar nu construiesc atașament. Aplicațiile monitorizează progresul academic, dar nu învață empatia.

Statistici reci, realități arzătoare

Conform datelor neoficiale, zeci de mii de copii sunt crescuți de bunici, bone sau lasăți în grija tehnologiei. Mulți petrec între 6 și 8 ore zilnic în fața ecranelor, cam cât un loc de muncă. La exterior, totul pare „rezolvat”: siguranță, educație, hrană. La interior, însă, se coc drame invizibile. Ce nu măsoară nicio statistică? Lacrima copilului care așteaptă o poveste și primește un link. Frustrarea adolescentului care caută aprobarea în social media pentru că acasă nu e nimeni să-l asculte.

Copii „conectați”, dar nevăzuți

În loc să crească din iubire, mulți copii se dezvoltă pe bază de algoritmi. Își construiesc identitatea prin filtre, își reglează emoțiile prin gaming și învață cum să ceară atenție prin stories. În lipsa unei conectări reale, copilăria devine o lungă așteptare – cu Wi-Fi. „Fiica mea are tot ce-i trebuie. Dar de curând mi-a spus: Mami, nu mă mai uit la tine când vorbești, pentru că oricum pleci. A fost ca o lovitură în piept”, spune Ioana, 34 de ani, antreprenoare.

Ce e de făcut? Nu perfecțiune, nu bani în plus, nu cursuri extra, ci timp. Priviri. Tăcere împărtășită. Mese împreună. Conversații fără întreruperi. Îmbrățișări fără notificări. Toate aceste gesturi simple sunt antidotul real pentru o copilărie altfel condamnată la singurătate. Iașul continuă să se extindă: blocuri, malluri, investiții, trafic. Dar în camerele colorate din spatele acestor ferestre moderne, stau copiii unei generații uitate – crescuți corect, dar fără îmbrățișări și empatie...

Maura ANGHEL

 

 

Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari știri, direct pe telefon!

Ești mereu pe fugă? Noi îți trimitem zilnic cele mai importante 3 știri din Iași, Moldova și țară – scurt, clar, fără spam.

Plus: alerte locale de urgență, noutăți exclusive și acces rapid la anunțuri importante.

► Intră pe canalul nostru oficial:

⇒ Încearcă 3 zile. Dacă nu-ți place, poți ieși oricând.

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Schimb de teritorii. Trump le-a comunicat aliaților săi condițiile lui Putin pentru negocierile de pace

18:56

Schimb de teritorii. Trump le-a comunicat aliaților săi condițiile lui Putin pentru negocierile de pace

Balonul de Aur 2025: Luis Enrique, Hansi Flick și Arne Slot, printre nominalizările pentru Trofeul Cruyff al antrenorilor

18:47

Balonul de Aur 2025: Luis Enrique, Hansi Flick și Arne Slot, printre nominalizările pentru Trofeul Cruyff al antrenorilor

Cine a lipsit de la înmormântarea lui Ion Iliescu și de ce. Detalii ascunse ies la iveală

18:19

Cine a lipsit de la înmormântarea lui Ion Iliescu și de ce. Detalii ascunse ies la iveală

FOTO. Ion Iliescu, înmormântat cu funeralii de stat. În ultimii 100 de ani, alți cinci lideri au fost înmormântați cu onoruri. O istorie în imagini

18:07

FOTO. Ion Iliescu, înmormântat cu funeralii de stat. În ultimii 100 de ani, alți cinci lideri au fost înmormântați cu onoruri. O istorie în imagini

Sfânta Teodora de la Sihla, singura femeie canonizată din România. Cine a fost, ce a lăsat în urmă și de ce 7 august e zi sfântă

18:00

Sfânta Teodora de la Sihla, singura femeie canonizată din România. Cine a fost, ce a lăsat în urmă și de ce 7 august e zi sfântă

Frenciugi. Lecția de viață pe care am uitat s-o mai învățăm

17:48

Frenciugi. Lecția de viață pe care am uitat s-o mai învățăm

Ministerul nu mai poate plăti bursele studenților, dar lasă această responsabilitate în seama universităților

17:43

Ministerul nu mai poate plăti bursele studenților, dar lasă această responsabilitate în seama universităților

FOTO -- Liturghie istorică la Mănăstirea Sihăstria. Peste 20.000 de credincioși au participat la canonizarea Sfinților Cleopa și Paisie, oficiată de un sobor de 27 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române

17:42

FOTO -- Liturghie istorică la Mănăstirea Sihăstria. Peste 20.000 de credincioși au participat la canonizarea Sfinților Cleopa și Paisie, oficiată de un sobor de 27 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române

La IRO, prevenţia începe să cântărească în ochii pacienţilor

17:06

La IRO, prevenţia începe să cântărească în ochii pacienţilor

Parcul Industrial Lețcani, monument al neputinței administrative și al blocajelor politice

17:05

Parcul Industrial Lețcani, monument al neputinței administrative și al blocajelor politice

„Nu mi-aș dori ca spectatorii să zică: `am văzut un film făcut de o femeie`, ci să spună: `am văzut un film bun!

17:04

„Nu mi-aș dori ca spectatorii să zică: `am văzut un film făcut de o femeie`, ci să spună: `am văzut un film bun!"

Muncitor necalificat, curier și paznic – „cariera” pe care o oferă România

17:04

Muncitor necalificat, curier și paznic – „cariera” pe care o oferă România

Muncă domestică în schimbul protecției medicale, la Iași!

17:04

Muncă domestică în schimbul protecției medicale, la Iași!

Poli Iași a intrat în insolvență!

17:04

Poli Iași a intrat în insolvență!

15 pompieri din Iaşi, în misiune la Broşteni

17:04

15 pompieri din Iaşi, în misiune la Broşteni

Iașul, în topul grădinițelor private din România

16:38

Iașul, în topul grădinițelor private din România

Generația Z economisește pentru libertate, nu pentru pensie

16:37

Generația Z economisește pentru libertate, nu pentru pensie

Copiii crescuți cu cheia digitală la gât. Generația singurătății conectate în Iașul anului 2025

16:02

Copiii crescuți cu cheia digitală la gât. Generația singurătății conectate în Iașul anului 2025

Ce înseamnă laptop refurbished și de ce poate fi o alegere mai bună decât un laptop nou?

12:47

Ce înseamnă laptop refurbished și de ce poate fi o alegere mai bună decât un laptop nou?

Fostul preşedinte Ion Iliescu a primit ultimul onor

12:15

Fostul preşedinte Ion Iliescu a primit ultimul onor

Taina ființei și libertatea de a nu fi definit

12:15

Taina ființei și libertatea de a nu fi definit

Portalul Leului. Între mit, simbol și nevoia de curaj interior

11:59

Portalul Leului. Între mit, simbol și nevoia de curaj interior

Fă-ți cadou bucuria de a ajuta – cumpărături care salvează vieți

10:53

Fă-ți cadou bucuria de a ajuta – cumpărături care salvează vieți

Incendiu puternic în Bacău: Două case s-au făcut scrum în timp ce proprietarii erau la mănăstire

10:35

Incendiu puternic în Bacău: Două case s-au făcut scrum în timp ce proprietarii erau la mănăstire

Schimbarea mașinii în 2025 ~ Cum serviciile premium buy-back și trade-in redefinesc experiența auto

10:19

Schimbarea mașinii în 2025 ~ Cum serviciile premium buy-back și trade-in redefinesc experiența auto

Pacienții cronici din Iași pot merge direct la specialist. Ministerul Sănătății elimină trimiterea de la medicul de familie

10:15

Pacienții cronici din Iași pot merge direct la specialist. Ministerul Sănătății elimină trimiterea de la medicul de familie

Stay Fit Gym deschide pe 11 august primul club de fitness de tip Black în Palas Iași: saună, echipamente de ultimă generație Matrix, Hydration Corner

09:34

Stay Fit Gym deschide pe 11 august primul club de fitness de tip Black în Palas Iași: saună, echipamente de ultimă generație Matrix, Hydration Corner

Descoperire majoră în lupta cu cancerul. O nouă moleculă atacă simultan două gene letale

09:30

Descoperire majoră în lupta cu cancerul. O nouă moleculă atacă simultan două gene letale

A murit sora lui Corneliu Coposu. Cine a fost Steluța Coposu

09:27

A murit sora lui Corneliu Coposu. Cine a fost Steluța Coposu

Rujeola lovește din nou. Cu peste 300 de cazuri într-o singură lună. România, la un pas de un nou vârf epidemic

09:15

Rujeola lovește din nou. Cu peste 300 de cazuri într-o singură lună. România, la un pas de un nou vârf epidemic

Achiziția de echipamente pentru digitalizare pentru firma CASA CU PIETRE SRL

09:01

Achiziția de echipamente pentru digitalizare pentru firma CASA CU PIETRE SRL

Lansarea proiectului EXECUȚIA TERENURILOR DE SPORT ȘI A STRUCTURILOR CONEXE DIN INCINTA COLEGIULUI ALEXANDRU CEL BUN (CORP A ȘI B), ORAȘUL GURA HUMORULUI, JUDEȚUL SUCEAVA Cod SMIS: 335209

09:00

Lansarea proiectului EXECUȚIA TERENURILOR DE SPORT ȘI A STRUCTURILOR CONEXE DIN INCINTA COLEGIULUI ALEXANDRU CEL BUN (CORP A ȘI B), ORAȘUL GURA HUMORULUI, JUDEȚUL SUCEAVA Cod SMIS: 335209

Canonizare istorică la Sihăstria. Paisie Olaru și Cleopa Ilie, sfinți ai Moldovei, primiți la cinstea altarelor

08:59

Canonizare istorică la Sihăstria. Paisie Olaru și Cleopa Ilie, sfinți ai Moldovei, primiți la cinstea altarelor

În statistici, românii trăiesc mai bine decât ungurii și grecii

08:56

În statistici, românii trăiesc mai bine decât ungurii și grecii

Solidaritate la Iași. Sute de donații pentru cei aflați în nevoie

07:17

Solidaritate la Iași. Sute de donații pentru cei aflați în nevoie

Iașul deschide o nouă eră în cercetarea emoțiilor. Dansul devine experiment științific

07:07

Iașul deschide o nouă eră în cercetarea emoțiilor. Dansul devine experiment științific

Promisiuni pe asfalt: fluidizarea traficului spre aeroport

07:07

Promisiuni pe asfalt: fluidizarea traficului spre aeroport

Grindină, arbori puși la pământ, mașini avariate...

07:07

Grindină, arbori puși la pământ, mașini avariate...

Iaşi, capitala cinematografiei româneşti. Vocile feminine, în prim-plan la Festivalul SFR

07:07

Iaşi, capitala cinematografiei româneşti. Vocile feminine, în prim-plan la Festivalul SFR

7 august, zi de doliu național pentru Ion Iliescu

07:07

7 august, zi de doliu național pentru Ion Iliescu

Mesaj comun transmis de la Iaşi: „România trebuie să rămână cu uşile deschise pentru toţi românii”

07:07

Mesaj comun transmis de la Iaşi: „România trebuie să rămână cu uşile deschise pentru toţi românii”

Mircea Coşea: E limpede că guvernanții vor scoate la vânzare tot ce a mai rămas în picioare în România, aruncând țara în faliment total

06:31

Mircea Coşea: E limpede că guvernanții vor scoate la vânzare tot ce a mai rămas în picioare în România, aruncând țara în faliment total

Ucraina a redeschis canalul Bâstroe

06:30

Ucraina a redeschis canalul Bâstroe

Isărescu, despre Ion Iliescu. ”Cât timp a îndeplinit cea mai înaltă demnitate în statul român…„

06:28

Isărescu, despre Ion Iliescu. ”Cât timp a îndeplinit cea mai înaltă demnitate în statul român…„

Cornel Nistorescu:Cînd podurile se ridică

06:27

Cornel Nistorescu:Cînd podurile se ridică

Îngrijorare în Educație. „Mai rău ca pe vremea lui Creangă”

06:26

Îngrijorare în Educație. „Mai rău ca pe vremea lui Creangă”

Zelenski pierde încrederea ucrainenilor

06:25

Zelenski pierde încrederea ucrainenilor

Economist: Am mai pierdut un proiect important prin PNRR. O centrală complet nouă

06:24

Economist: Am mai pierdut un proiect important prin PNRR. O centrală complet nouă

Misterul care se învârte în jurul CRUCII fostului președinte Ion Iliescu: Lipsește un detaliu foarte important

06:23

Misterul care se învârte în jurul CRUCII fostului președinte Ion Iliescu: Lipsește un detaliu foarte important

Chirieac: Sorin Grindeanu a acționat exact așa cum trebuie!

06:21

Chirieac: Sorin Grindeanu a acționat exact așa cum trebuie!

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Mihai Eminescu. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani, telefon 0231/512.183, fax 0231/506.201, e-mail: primaria_me@yahoo.com, cod fiscal 3503600. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila: In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, si H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 29/20.03.2025 privind aprobarea bugetului pe anul 2025. Perioada de finantare: anul 2025. Suma totala alocata de la bugetul local este de 100.000 Lei si se aloca in intregime pentru domeniul Culte religioase. Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile sunt cele prezentate in Ghidul solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2025 unitatilor de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, aprobat prin H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 46/11.04.2025 privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte/ programe se poate obtine de pe site-ul Comunei Mihai Eminescu: www.comunamihai eminescu.ro. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul autoritatii contractante: www.comuna mihaieminescu.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.09.2025, ora 14.00, Comuna Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Perioada la care se desfasoara selectia de proiecte, verificarea eligibilitatii, a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara si evaluarea propunerilor de proiecte este: 09.09.2025 -11.09.2025.
Licitatie Comcereal Vaslui, proprietati imobiliare. CONSORTIUL format din Five Administration SPRL -Filiala Iasi si LD Expert Grup SPRL, in calitate de Administratori judiciari ai Comcereal SA Vaslui -in reorganizare, cu sediul social in Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J37/88/1996, CUI 8208253, organizeaza 3 licitatii publice cu strigare, in datele de 20.08.2025, 03.09.2025 si 17.09.2025 in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei, astfel: De la ora 12:00: Proprietate imobiliara denumita-„Baza Husi” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire 4.578.576,27 Lei; De la ora 13:00: Proprietate imobiliara denumita „Baza Husi Patule” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire: 2.367.962,61 Lei. Orele anuntate pentru fiecare Activ se respecta pentru fiecare zi in care se vor organiza licitatii. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.570 Lei (TVA inclus) pentru fiecare Activ in parte si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@ five- advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul societatii Comcereal SA din Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data fiecarei licitatii, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Comcereal, la numerele de telefon: 0744610064 si 0335407617 sau e-mail: office@comcereal-vaslui.ro si numai dupa achizitionarea Caietului de sarcini. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari_filiala@five-advisory.ro
Licitatie com. Grumazesti, teren 850 mp. 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233/786.059, fax 0233/786.364, e-mail: primaria grumazesti neamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren, in suprafata de 850 mp, situat in intravilanul satului Curechistea, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, identificat cu nr.cadastral 50232 si Cartea Funciara nr. 50232 Grumazesti, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform caietului de sarcini, H.C.L. Grumazesti nr. 73/06.06.2025 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 22.08.2025, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 01.09.2025, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 08.09.2025, ora 10.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judet Neamt, cod postal 610012, telefon 0233/212.717, fax 0233/232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 05.08.2025.
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
Societate comerciala angajeaza electrician, instalator sanitar si zugrav pentru lucrari de mentenanta in statii de distributie carburanti. Permisul de conducere constituie un avantaj. Telefon 0728320912
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament 3 camere, dubla orientare, decomandat, 71 mp, Esplanada Alexandru, etaj 6/10, bloc cu lift, centrala termica, parchet masiv, PVC la exterior, izolat, balcon inchis. Zona linistita, aproape de parc, scoli, magazine. Ideal familie. 135.000 euro. Telefon 0741384731
Sfânta Teodora de la Sihla, singura femeie canonizată din România. Cine a fost, ce a lăsat în urmă și de ce 7 august e zi sfântă
07/08/2025 18:00

Sfânta Teodora de la Sihla, singura femeie canonizată din România. Cine a fost, ce a lăsat în urmă și de ce 7 august e zi sfântă

Există sfinti care umplu catedralele cu numele lor si sfinti care răman in stancă, in tăcere, in post. Sfanta Teodora de la Sihla e una dintre acele fiinte care nu au căutat gloria, ci singurătatea cu Dum ...

Frenciugi. Lecția de viață pe care am uitat s-o mai învățăm
07/08/2025 17:48

Frenciugi. Lecția de viață pe care am uitat s-o mai învățăm

La marginea unui drum colbuit, in inima unei lumi pe care n-o mai vedem de atata grabă, stă o scoală care tine in viată nu doar educatia, ci insăsi demnitatea unui sat. Se numeste simplu Scoala Primară Fr ...

FOTO -- Liturghie istorică la Mănăstirea Sihăstria. Peste 20.000 de credincioși au participat la canonizarea Sfinților Cleopa și Paisie, oficiată de un sobor de 27 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române
07/08/2025 17:42

FOTO -- Liturghie istorică la Mănăstirea Sihăstria. Peste 20.000 de credincioși au participat la canonizarea Sfinților Cleopa și Paisie, oficiată de un sobor de 27 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române

La răscruce de istorie si vesnicie, Mănăstirea Sihăstria a găzduit azi unul dintre cele mai importante evenimente ale Ortodoxiei romanesti din ultimii ani: proclamarea locală a canonizării Sfintilor C ...

La IRO, prevenţia începe să cântărească în ochii pacienţilor
07/08/2025 17:06

La IRO, prevenţia începe să cântărească în ochii pacienţilor

Dreptul la speranţă: bolnavii de cancer fără venituri răman asiguraţi. Ei nu vor privilegii. Cer doar să nu fie uitaţi. La IRO Iaşi, mai mult de 12.000 de persoane au primit ingrijire in primele luni a ...

Parcul Industrial Lețcani, monument al neputinței administrative și al blocajelor politice
07/08/2025 17:05

Parcul Industrial Lețcani, monument al neputinței administrative și al blocajelor politice

* „După ce comuna Letcani a oferit terenul, iar Consiliul Judetean a investit peste 6 milioane de euro in infrastructura parcului, consilierii opozitiei refuză acum să aprobe un simplu transfer de prop ...

„Nu mi-aș dori ca spectatorii să zică: `am văzut un film făcut de o femeie`, ci să spună: `am văzut un film bun!
07/08/2025 17:04

„Nu mi-aș dori ca spectatorii să zică: `am văzut un film făcut de o femeie`, ci să spună: `am văzut un film bun!"

* dialog cu Violeta Gorgos, regizor, prezentă la Festivalul Serile Filmului Romanesc cu productia ei de debut „Mario, Maria, Marinel” (MMM) – Violeta Gorgos, ai venit la editia din acest an ...

Muncitor necalificat, curier și paznic – „cariera” pe care o oferă România
07/08/2025 17:04

Muncitor necalificat, curier și paznic – „cariera” pe care o oferă România

* in Moldova, tinerii educati sunt condamnati la două optiuni: navetă, exod profesional sau reconversie fortată * peste 36.000 de locuri de muncă vacante in Romania, dar putine sanse reale pentru estul tăr ...

Muncă domestică în schimbul protecției medicale, la Iași!
07/08/2025 17:04

Muncă domestică în schimbul protecției medicale, la Iași!

 De la 1 septembrie, persoanele fără loc de muncă nu vor mai beneficia automat de asigurare de sănătate gratuită. În schimb, statul le oferă o alternativă: să devină prestatori casnici, adi ...

15 pompieri din Iaşi, în misiune la Broşteni
07/08/2025 17:04

15 pompieri din Iaşi, în misiune la Broşteni

Începand de joi, 15 pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi au plecat spre localitatea Broşteni, din judeţul Suceava, acolo und ...

Iașul, în topul grădinițelor private din România
07/08/2025 16:38

Iașul, în topul grădinițelor private din România

Într-un oras care se laudă cu traditie educatională si excelentă universitară, părintii din Iasi sunt fortati să scoată din buzunar sume considerabile pentru a le oferi copiilor acces la grădinit ...

Economie
Achiziția de echipamente pentru digitalizare pentru firma CASA CU PIETRE SRL

Achiziția de echipamente pentru digitalizare pentru firma CASA CU PIETRE SRL

Sport
Balonul de Aur 2025: Luis Enrique, Hansi Flick și Arne Slot, printre nominalizările pentru Trofeul Cruyff al antrenorilor

Balonul de Aur 2025: Luis Enrique, Hansi Flick și Arne Slot, printre nominalizările pentru Trofeul Cruyff al antrenorilor

Sanatate
Descoperire majoră în lupta cu cancerul. O nouă moleculă atacă simultan două gene letale

Descoperire majoră în lupta cu cancerul. O nouă moleculă atacă simultan două gene letale

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei