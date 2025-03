Copiii cu sindrom Down din Iași au nevoie de ajutor

Fundația „Star of Hope România” lansează campania „Iubesc să strâng lumea la piept”, o inițiativă socială dedicată sensibilizării și sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități, în special a celor cu sindrom Down și autism. Campania, desfășurată între 21 martie și 5 iunie, are ca obiectiv promovarea dreptului la incluziune și accesul la servicii specializate, evidențiind în același timp dificultățile cu care se confruntă acești copii și familiile lor, în special în mediul rural, unde resursele și accesul la terapie sunt extrem de limitate. În spiritul temei „Everyone needs support sometimes” stabilită de Organizația Mondială a Sindromului Down pentru anul 2025, inițiativa vine ca un apel sincer la solidaritate și la implicarea comunității în construirea unui sistem de sprijin adaptat nevoilor reale ale persoanelor cu dizabilități.

Evenimentul de lansare are loc pe 21 martie, de Ziua Internațională a Sindromului Down, în Sala Mare a Primăriei Iași, marcând nu doar debutul campaniei, ci și al Caravanei „Iubesc să strâng lumea la piept”. Această caravană, ce va vizita diverse instituții, companii și centre, are rolul de a facilita interacțiunea directă dintre copiii cu dizabilități și comunitate, stimulând un val de empatie și sprijin concret. Lansarea va servica punct de plecare pentru o serie de evenimente viitoare menite să aducă împreună familiile, autoritățile și partenerii locali, demonstrând că fiecare inițiativă, oricât de mică, poate contribui la o schimbare majoră în societate.

Campania include și activități menite să strângă fonduri și să promoveze integrarea socială. Astfel, pe 2 aprilie, la Centrul Star of Hope Iași, se va organiza un târg caritabil cu scopul de a mobiliza resurse pentru sprijinirea copiilor cu autism, iar pe 14 aprilie și 25 mai vor fi organizate concerte caritabile, evenimente care vor susține nu doar copiii și tinerii cu dizabilități, ci și familiile acestora. În paralel, între martie și mai 2025, atelierele de realizare a lumânărilor din ceară vor fi dedicate copiilor preșcolari și școlari, activități care au stimulat creativitatea și au promovat interacțiunea socială între cei cu și fără dizabilități.

Campania se extinde și prin intermediul Caravanei, ce va parcurge diverse locații din mediul urban și rural, creând legături directe între instituții, companii și comunitate. Prin acest demers, Fundația Star of Hope România nu doar că atrage atenția asupra provocărilor cu care se confruntă copiii cu dizabilități, dar își propune și să construiască un mediu de sprijin real și durabil, în care fiecare copil are oportunitatea de a se dezvolta armonios și de a beneficia de șanse egale la integrare.

Cu o experiență de 35 de ani în slujba copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, fie din cauza dizabilităților, sărăciei sau a riscului de abandon familial, Fundația Star of Hope România a fost recunoscută în 2024 cu statutul de Utilitate Publică, o confirmare a impactului său pozitiv asupra comunității. Parteneriatele extinse în cadrul campaniei includ colaborări cu Primăria Municipiului Iași, instituții de profil și numeroși ambasadori care, prin susținerea bursei de terapie, au demonstrat că implicarea fiecăruia poate face diferența. Astfel, acest demers este nu doar o inițiativă de strângere de fonduri, ci o adevărată chemare la implicare, menită să inspire o schimbare de atitudine și să promoveze empatia și acceptarea în rândul întregii comunități.

Campania „Iubesc să strâng lumea la piept” reprezintă, prin evenimentele organizate și prin mobilizarea resurselor locale, un pas important în direcția asigurării unui viitor în care sprijinul, solidaritatea și incluziunea socială să devină pilonii esențiali ai unei societăți cu adevărat umane. Semnată de Aurora Vatamaniuc, Președinte Executiv al Fundației Star of Hope România, această inițiativă se dovedește a fi un exemplu de dedicare și responsabilitate socială, invitând întreaga comunitate să se alăture efortului de a transforma viețile copiilor și tinerilor cu dizabilități într-o poveste de succes și speranță.

Maura ANGHEL