Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
Exercițiul pe care ar trebui să îl faci zilnic dacă ai dureri lombare
VIDEO Un român dispărut în 1991 s-a întors după trei decenii cu aceleași haine și același bilet de tren: Familia a rămas înmărmurită
Pas greșit în fața unei codașe. Politehnica Iași mai are de lucrat pentru a deveni o echipă
Program complet FCSB în Europa League
10 schimbări alimentare pe care trebuie să le faci când împlinești 50 de ani, potrivit științei
FCSB, judecată la UEFA pentru rasism! Ce riscă campioana României
Rabia lovește în Neamț: focar confirmat la Negrești. Alertă maximă pentru fermieri și autorități
Trenurile nu vor mai fi anulate. CFR a făcut anunțul
WhatsApp se pregătește să schimbe radical funcțiile aplicației: Ce vor putea face utilizatorii
Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra pericolului pe care îl are polenul de ambrozie
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

Copoul se transformă într-un cartier de lux cu trafic de coșmar

1copou

Dimensiune font:

| 31-08-2025 17:46

* dezvoltarea imobiliară din Copou este un fenomen inevitabil, alimentat de atractivitatea zonei și de dinamica pieței * însă, fără investiții consistente în infrastructură, riscul este ca traficul sufocant și lipsa spațiilor publice să compromită farmecul cartierului * „Soluția nu este oprirea construcțiilor, ci dezvoltarea unor proiecte integrate de mobilitate și urbanism”, susțin specialiștii

Zona Copou, recunoscută de decenii drept „cartierul boem” al Iașului, dominat de clădiri universitare, grădini istorice și vile elegante, se află astăzi în plin proces de transformare urbanistică majoră. În ultimii ani, dezvoltatorii imobiliari au investit masiv în blocuri de locuințe și ansambluri rezidențiale, schimbând radical aspectul zonei și dinamica acesteia.

Deși noile construcții aduc un plus de atractivitate pentru piața imobiliară și cresc veniturile municipalității din taxe și impozite, ele ridică și probleme serioase legate de infrastructura rutieră, traficul auto și calitatea vieții locuitorilor.

Conform datelor furnizate de Primăria Iași, în ultimii cinci ani au fost eliberate peste 70 de autorizații de construire pentru ansambluri rezidențiale în Copou, totalizând aproximativ 4.500 de apartamente noi. Prețul mediu al unui metru pătrat util în zonă a crescut la 2.200–2.500 euro, Copoul devenind astfel una dintre cele mai scumpe și căutate zone rezidențiale ale orașului.

Noile complexe atrag în special tineri profesioniști, cadre universitare, investitori, dar și familii cu venituri peste medie, pentru care proximitatea campusurilor universitare, liniștea zonei și prestigiul adresei contează enorm.

Creșterea populației în zonă are consecințe directe asupra infrastructurii. Străzi precum Alecu Russo, Viticultori, Sărărie sau Aleea Copou devin din ce în ce mai aglomerate, mai ales la orele de vârf.

Problemele principale țin astăzi, în principal, de suprapopularea rutieră - numărul de autoturisme a crescut exponențial, în condițiile în care fiecare apartament nou vine, în medie, cu 1,2–1,5 mașini, și de lipsa locurilor de parcare - multe ansambluri nu asigură suficiente locuri, ceea ce duce la blocarea trotuarelor și carosabilului.

În plus, transportul public insuficient - traseele de autobuz și tramvai care deservesc zona Copou nu mai fac față cererii crescute, și presiunea pe infrastructura veche - străzile înguste și cu sens unic nu au fost modernizate pentru a suporta un asemenea flux, îi fac pe locuitori să reclame frecvent timpi de așteptare dubli la orele de vârf și dificultăți de acces spre și dinspre zona centrală a orașului.

Situația nu trebuie privită, însă, exclusiv ca o problemă, ci și ca o oportunitate de dezvoltare inteligentă pentru municipalitate. Printr-o strategie coerentă, Primăria Iași poate valorifica boom-ul imobiliar din Copou pentru a atrage investiții și a rezolva deficitul de infrastructură.

Ce spun specialiștii?

Urbanisștii ieșeni avertizează că, fără măsuri rapide, Copoul riscă să devină un cartier de lux cu trafic de coșmar. „Dacă Primăria nu va corela dezvoltarea imobiliară cu investiții în infrastructură, calitatea vieții în Copou se va deteriora. Soluția nu este oprirea construcțiilor, ci dezvoltarea unor proiecte integrate de mobilitate și urbanism”, suțin specialiștii.

Pe de altă parte, reprezentanții mediului de afaceri consideră că taxele și impozitele generate de noile ansambluri ar putea finanța modernizarea infrastructurii, dacă acestea sunt reinvestite corect.

Primăria Iași are, așadar, șansa să transforme această provocare într-un model de urbanism responsabil, folosind parteneriate cu mediul privat și fonduri europene pentru a face din Copou un cartier modern, dar și funcțional, care să îmbine tradiția cu dezvoltarea. Daniel BACIU

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
FOTO -- Ziua ghiozdanelor la Bădărăi-Berza

00:03

FOTO -- Ziua ghiozdanelor la Bădărăi-Berza

Oscar Piastri, ca Marele Premiu al Olandei! Scuderia Ferrari, fără punct după această cursă mpion în Marele Premiu al Olandei!

22:49

Oscar Piastri, ca Marele Premiu al Olandei! Scuderia Ferrari, fără punct după această cursă mpion în Marele Premiu al Olandei!

Exercițiul pe care ar trebui să îl faci zilnic dacă ai dureri lombare

22:34

Exercițiul pe care ar trebui să îl faci zilnic dacă ai dureri lombare

Microsoft anunță schimbări majore în octombrie. Ce trebuie să facă de urgență utilizatorii pe pc?

21:46

Microsoft anunță schimbări majore în octombrie. Ce trebuie să facă de urgență utilizatorii pe pc?

VIDEO Un român dispărut în 1991 s-a întors după trei decenii cu aceleași haine și același bilet de tren: Familia a rămas înmărmurită

21:30

VIDEO Un român dispărut în 1991 s-a întors după trei decenii cu aceleași haine și același bilet de tren: Familia a rămas înmărmurită

Superliga: FC Botoşani – Universitatea Craiova 1-1

21:03

Superliga: FC Botoşani – Universitatea Craiova 1-1

Reforma din administrația publică, amânată. Zeci de mii de bugetari scapă, două săptămâni, de concedieri

20:28

Reforma din administrația publică, amânată. Zeci de mii de bugetari scapă, două săptămâni, de concedieri

Pericolul din apa potabilă din sticle lăsate în mașină. Ce probleme de sănătate pot cauza microplasticele?

19:35

Pericolul din apa potabilă din sticle lăsate în mașină. Ce probleme de sănătate pot cauza microplasticele?

Rezultate Loto de duminică, 31 august

19:09

Rezultate Loto de duminică, 31 august

Bancul Zilei -O asistentă rămâne gravidă cu amantul ei

18:35

Bancul Zilei -O asistentă rămâne gravidă cu amantul ei

Patrimoniul invizibil al feminității. De la rădăcini la aripi

18:33

Patrimoniul invizibil al feminității. De la rădăcini la aripi

SuperLiga: FC Argeș, început excelent de sezon. A câștigat cu Metaloglobus și e pe locul 4

18:32

SuperLiga: FC Argeș, început excelent de sezon. A câștigat cu Metaloglobus și e pe locul 4

Start în Liga a treia!

17:53

Start în Liga a treia!

Pas greșit în fața unei codașe. Politehnica Iași mai are de lucrat pentru a deveni o echipă

17:51

Pas greșit în fața unei codașe. Politehnica Iași mai are de lucrat pentru a deveni o echipă

Obsesia nivelului secund

17:50

Obsesia nivelului secund

Cerere mare de valută, pe piață

17:49

Cerere mare de valută, pe piață

Iașul se consolidează ca principal hub aerian al Moldovei

17:48

Iașul se consolidează ca principal hub aerian al Moldovei

Sfârșitul biletelor pe hârtie, la Iași. CTP trece la transport 100% electronic

17:48

Sfârșitul biletelor pe hârtie, la Iași. CTP trece la transport 100% electronic

Copoul se transformă într-un cartier de lux cu trafic de coșmar

17:46

Copoul se transformă într-un cartier de lux cu trafic de coșmar

Iașul devine capitala universitară a României și Republicii Moldova

17:45

Iașul devine capitala universitară a României și Republicii Moldova

Mii de locuri disponibile în Universitățile ieșene, la admiterea de toamnă

17:44

Mii de locuri disponibile în Universitățile ieșene, la admiterea de toamnă

Ulciorul lui Nicușor se poate sparge ușor!

17:41

Ulciorul lui Nicușor se poate sparge ușor!

31 august, punerea în raclă a Cinstitului Brâu al Maicii Domnului și Ziua Limbii Române

17:17

31 august, punerea în raclă a Cinstitului Brâu al Maicii Domnului și Ziua Limbii Române

1 septembrie, începutul noului an bisericesc

17:12

1 septembrie, începutul noului an bisericesc

Afacerea nunților

13:45

Afacerea nunților

Coada inventată. Reflexul ieșenilor de a aștepta chiar și când nu e nevoie

12:40

Coada inventată. Reflexul ieșenilor de a aștepta chiar și când nu e nevoie

Alarmă în Iași. Companiile caută meseriași, dar școlile au prea puțini absolvenți

12:38

Alarmă în Iași. Companiile caută meseriași, dar școlile au prea puțini absolvenți

Ghiozdane grele, roboți psihologi. Iașul între povara trecutului și curajul viitorului

12:32

Ghiozdane grele, roboți psihologi. Iașul între povara trecutului și curajul viitorului

Lipsa parcărilor aruncă Iașul pe trotuar. Pietonii, forțați să meargă printre mașini

12:30

Lipsa parcărilor aruncă Iașul pe trotuar. Pietonii, forțați să meargă printre mașini

Revoltă la Tomești: Primăria iese din Asociația Metropolitană de Transport Public Iași

11:13

Revoltă la Tomești: Primăria iese din Asociația Metropolitană de Transport Public Iași

Cursa de 1.400 de km pentru copiii cu dizabilități. Povestea ieșeanului care aleargă ca să dăruiască speranță

10:56

Cursa de 1.400 de km pentru copiii cu dizabilități. Povestea ieșeanului care aleargă ca să dăruiască speranță

HARTA-Cod galben de furtuni în 17 judeţe. Anunțul meteorologilor pentru ziua de duminică

10:08

HARTA-Cod galben de furtuni în 17 judeţe. Anunțul meteorologilor pentru ziua de duminică

Ultima zi a verii

08:45

Ultima zi a verii

BANCUL ZILEI

05:26

BANCUL ZILEI

HOROSCOPUL ZILEI

05:20

HOROSCOPUL ZILEI

Program complet FCSB în Europa League

21:59

Program complet FCSB în Europa League

CLASAMENT/SuperLiga: U Cluj câștigă meciul cu Unirea Slobozia și urcă pe loc de play-off

21:15

CLASAMENT/SuperLiga: U Cluj câștigă meciul cu Unirea Slobozia și urcă pe loc de play-off

10 schimbări alimentare pe care trebuie să le faci când împlinești 50 de ani, potrivit științei

21:10

10 schimbări alimentare pe care trebuie să le faci când împlinești 50 de ani, potrivit științei

FCSB, judecată la UEFA pentru rasism! Ce riscă campioana României

20:47

FCSB, judecată la UEFA pentru rasism! Ce riscă campioana României

Aceste ambajale NU vor mai fi primite în sistemul RetuRO: 8 producători au contractele suspendate

20:30

Aceste ambajale NU vor mai fi primite în sistemul RetuRO: 8 producători au contractele suspendate

Rabia lovește în Neamț: focar confirmat la Negrești. Alertă maximă pentru fermieri și autorități

20:00

Rabia lovește în Neamț: focar confirmat la Negrești. Alertă maximă pentru fermieri și autorități

În urmă cu 151 de ani, Mihai Eminescu depunea jurământul la Biblioteca Centrală din Iași

19:25

În urmă cu 151 de ani, Mihai Eminescu depunea jurământul la Biblioteca Centrală din Iași

Trenurile nu vor mai fi anulate. CFR a făcut anunțul

18:00

Trenurile nu vor mai fi anulate. CFR a făcut anunțul

Ilie Bolojan dă undă verde eliminării viceprimarilor din România: Poate intra în vigoare

17:36

Ilie Bolojan dă undă verde eliminării viceprimarilor din România: Poate intra în vigoare

Trump pregătește contractorii militari în Ucraina: România, nod strategic în planul european de pace (The Telegraph)

17:30

Trump pregătește contractorii militari în Ucraina: România, nod strategic în planul european de pace (The Telegraph)

Înotătoare italiene care au participat la Mondiale, reţinute la aeroportul din Singapore pentru furt din magazine

17:26

Înotătoare italiene care au participat la Mondiale, reţinute la aeroportul din Singapore pentru furt din magazine

WhatsApp se pregătește să schimbe radical funcțiile aplicației: Ce vor putea face utilizatorii

17:19

WhatsApp se pregătește să schimbe radical funcțiile aplicației: Ce vor putea face utilizatorii

Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra pericolului pe care îl are polenul de ambrozie

11:20

Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra pericolului pe care îl are polenul de ambrozie

Human Design. Ce este și cum funcționează sistemul care îmbină știința și spiritualitatea

09:50

Human Design. Ce este și cum funcționează sistemul care îmbină știința și spiritualitatea

Iașul deschide un Cabinet vital: infecționiștii intră în lupta cu TBC, COVID și gripă

09:30

Iașul deschide un Cabinet vital: infecționiștii intră în lupta cu TBC, COVID și gripă

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. Debitoarea Iasimage Art SRL CUI 37443295, J22/1002/2017 prin lichidator judiciar Insolvency House SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 1.PHOTO CAMERA CANON EOS1DXII BODY - 6.120 lei 2.SIGMA 35MM F1.4 DG HSM ART CANON - 1.980 lei 3.SIGMA 105MM F12.8 EX DG OS HSM MACRO CANON - 810 lei 4.CAMERA VIDEO CANON C100 MARK II - 3.510 lei 5.CANON EOS 5D MARK IV DSLR CAMERA (BODY) - 3.870 lei 6.OBIECTIV 70-200MMCANON EF 70-200 F/2.8L IS IIUSM - 2.160 lei 7.KIT TREPIED MANFROTTO MVH500AH, 755X - 810 lei 8.NT-660/EG05A2 ALUMINIUM PROSESSIONAL VIDEO TRIPOD 8KG - 900 lei 9.NANGUANG RGB88 LED RGB LIGHT + MEKING M-2 COMBO BOOM STAND KIT GIRAFA - 720 lei 10.Pachet GUDSEN MOZA AIR GIMBAL DUAL HANDLE + GUDSEN MONZA WIRELESS THUMB CONTROLER - 900 lei 11.CANON SPEEDLITE 600EX II-RT – 2 buc - 630 lei 12.OBIECTIV CANON EF-S24-70MMF/2.8E II USM - 1.800 lei 13.YONGNUO YN308, LAMPA CIRCULARA LED, 2 ACUMULATORI SONY, NP-F750 , FANCIER W804, STATIV - 1.080 lei 14.MANFROTTO CAP PANORAMIC - 630 lei Prima licitație privind bunurile mobile la prețul de 90% din valoarea de evaluare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în loc. Păun, str. Arțarului, nr. 7, com. Bârnova, jud. Iaşi, în data de 11.09.2025, orele 10:00. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul averii debitorului nr. RO81 BRDE 380S V610 1076 3800 deschis la BRD Vaslui, la dispoziția lichidatorului judiciar, până la începerea licitației, a unei garanții reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație. În caz de neadjudecare a bunului la data primei licitații, licitaţia se va repeta în fiecare zi de JOI, orele 10.00. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată, mai înainte de termenul de vânzare, să anunțe lichidatorului judiciar dreptul său. Informații suplimentare se pot obține de la sediul lichidatorului judiciar, pe adresa de email lichidator.chirila@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0745-096.992.
ANUNȚ DE LICITAȚIE. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax sau adresa de e-mail: COMUNA DAGÂȚA, str. Principală FN sat DAGÂȚA, cod 707155, județul Iași, tel/fax 0332407154 ;e-mail – office@primariadagata.ro 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: - exploatarea masei lemnoase pe picior, marcată, aferentă plantației rutiere din zona drumului comunal 78 ( Dagâța – Mănăstirea) DS 1003;P 952;PDP 400;DS 1218 , sat Dagâța,cu un volum brut de 439,55 mc. Vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos se face conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare și HCL nr.29 din 29.05.2025. 3.Informații privind documentația de atribuire : Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Documentația de atribuire se poate obține de la sediul comunei Dagâța,județul Iași,în baza cererii depuse. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției ,de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartimentul Relații cu publicul și Monitorizarea procedurilor administrative al comunei Dagâța,str. Principală FN ,județul Iași. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar : Documentația de atribuire costă 50 lei,iar suma se achită la casieria unității. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 14.09.2025,ora 15,00 4.Informații privind ofertele : 4.1.Data limită de depunere a ofertelor : 24.09.2025 – ora 10,00 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Sediul comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași- Compartiment Relații cu publicul 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : un exemplar original,în două plicuri sigilate,unul interior și unul exterior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 24.09.2025,ora 11,00 – Sediul Comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași - Sala de ședințe 6.Denumirea adresa,numărul de telefon,faxși/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Iași,str. Elena Doamna, nr.1A, județul Iași,telefon 0232260600,e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro 7.Data transmiterii anunțului de licitație catre instituțiile abilitate,în vedere publicării : 01.09.2025
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
FOTO -- Ziua ghiozdanelor la Bădărăi-Berza
01/09/2025 00:03

FOTO -- Ziua ghiozdanelor la Bădărăi-Berza

Drumul pană la biserica din deal nu este prietenos. Se incolăceste printre livezi si grădini, se rupe in hartoape si se impietreste sub roti. Praful se ridică greu, iar bolovanii cer răbdare. Dar in varf, ...

Patrimoniul invizibil al feminității. De la rădăcini la aripi
31/08/2025 18:33

Patrimoniul invizibil al feminității. De la rădăcini la aripi

Există o lucrare tăcută, dar de neclintit, purtată de femei de-a lungul veacurilor: aceea de a tese firele nevăzute ale comunitătii si de a da timpului măsura sensului. În feminitate se află o for ...

Iașul se consolidează ca principal hub aerian al Moldovei
31/08/2025 17:48

Iașul se consolidează ca principal hub aerian al Moldovei

* dacă trendul actual se mentine, anul 2025 ar putea fi unul record absolut pentru traficul aerian iesean, marcand o nouă etapă in dezvoltarea transportului si a conectivitătii internationale a regiunii * d ...

Sfârșitul biletelor pe hârtie, la Iași. CTP trece la transport 100% electronic
31/08/2025 17:48

Sfârșitul biletelor pe hârtie, la Iași. CTP trece la transport 100% electronic

De la 1 septembrie 2025, Compania de Transport Public Iasi elimină biletele clasice. Timp de trei luni, acestea vor mai putea fi cumpărate doar din automatele E-PIN Începand de luni, 1 septembrie 2025, ...

Iașul devine capitala universitară a României și Republicii Moldova
31/08/2025 17:45

Iașul devine capitala universitară a României și Republicii Moldova

Consiliul National al Rectorilor se va reuni la Iasi, in cadrul aniversării a 165 de ani de invătămant superior modern Iasul va găzdui, in această toamnă, unul dintre cele mai importante evenimente din m ...

Mii de locuri disponibile în Universitățile ieșene, la admiterea de toamnă
31/08/2025 17:44

Mii de locuri disponibile în Universitățile ieșene, la admiterea de toamnă

Universităţile din Iaşi işi deschid din nou porţile pentru candidaţii care nu au prins loc in vară sau care s-au răzgandit intre timp. În sesiunea de admitere din septembrie 2025, două dintre cel ...

31 august, punerea în raclă a Cinstitului Brâu al Maicii Domnului și Ziua Limbii Române
31/08/2025 17:17

31 august, punerea în raclă a Cinstitului Brâu al Maicii Domnului și Ziua Limbii Române

În data de 31 august, Biserica Ortodoxă prăznuieste „Punerea in raclă a Cinstitului Brau al Maicii Domnului”. Relicva, despre care traditia spune că a fost tesută din păr de cămilă de ...

1 septembrie, începutul noului an bisericesc
31/08/2025 17:12

1 septembrie, începutul noului an bisericesc

Într-o dimineată limpede de septembrie, cand frunza abia incepe să-si schimbe culoarea, iar campurile isi dau ultima roadă, clopotele bisericilor din intreaga lume ortodoxă anuntă inceputul unui nou ...

Afacerea nunților
31/08/2025 13:45

Afacerea nunților

În trecut, nunta era un ritual comunitar. La Iasi, verile erau marcate de claxoanele masinilor impodobite, de horele care se jucau in curtile oamenilor si de strigările darului care adunau vecinii, r ...

Coada inventată. Reflexul ieșenilor de a aștepta chiar și când nu e nevoie
31/08/2025 12:40

Coada inventată. Reflexul ieșenilor de a aștepta chiar și când nu e nevoie

În Iasi, bătranii par să aibă un radar invizibil pentru cozi. Nu e nevoie de afise, reduceri sau anunturi oficiale. E suficient să zărească la distantă un grup de oameni si să simtă, instinctiv, ...

Economie
Reforma din administrația publică, amânată. Zeci de mii de bugetari scapă, două săptămâni, de concedieri

Reforma din administrația publică, amânată. Zeci de mii de bugetari scapă, două săptămâni, de concedieri

Sport
Superliga: FC Botoşani – Universitatea Craiova 1-1

Superliga: FC Botoşani – Universitatea Craiova 1-1

Sanatate
Exercițiul pe care ar trebui să îl faci zilnic dacă ai dureri lombare

Exercițiul pe care ar trebui să îl faci zilnic dacă ai dureri lombare

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei