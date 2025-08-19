Creditele imobiliare se scumpesc și la Iași: împrumuturile au crescut cu 12% în acest an

* comparativ cu alte mari orașe, Iașul se află pe locul patru în clasamentul creșterilor – după Constanța, Brașov și Cluj-Napoca –, dar menține un avantaj: ratele lunare sunt încă sub pragul de 2.000 lei, ceea ce îi plasează pe ieșeni printre cei cu o povară mai redusă a creditului

Piața imobiliară din Iași continuă să urce, iar accesul la o locuință devine tot mai costisitor. În primele șase luni din 2025, valoarea medie a creditelor ipotecare contractate de locuitorii municipiului a crescut cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 332.558 lei (65.550 euro), arată o analiză realizată de experți pentru o platformă imobiliară.

Deși Clujul rămâne lider la nivel național, cu o medie a creditelor de aproape 90.000 de euro, și în alte mari orașe se simte presiunea scumpirilor. Constanța a înregistrat o creștere record de 22%, Brașovul de 15%, iar Bucureștiul de 10%.

În acest clasament, Iașul ocupă un loc de mijloc, cu un avans de 12%, dar are avantajul unor rate lunare mai mici comparativ cu alte centre universitare mari. Dacă în Cluj un credit înseamnă în medie o rată de 2.467 lei/lună, în Brașov de 2.338 lei și în București de 2.074 lei, la Iași rata lunară se menține sub 2.000 de lei, ceea ce înseamnă o presiune financiară ceva mai redusă pentru familii. „Cererea pentru apartamente în Iași rămâne ridicată, mai ales datorită mediului universitar și sectorului IT. Chiar și cu dobânzi mari, oamenii preferă să cumpere decât să plătească chirii la prețuri în creștere”, spun analiștii pieței.

Experții explică faptul că majorarea creditelor reflectă în primul rând creșterea prețurilor locuințelor noi. În Iași, dezvoltatorii imobiliari au anunțat în ultimele luni scumpiri de 5–10% pe metru pătrat, atât din cauza costurilor mai mari la construcții, cât și a cererii constante venite din partea tinerilor care caută apartamente în zone cu acces la transport, școli și servicii.

De asemenea, studii recente arată că municipiul Iași a devenit unul dintre cele mai atractive centre pentru investiții imobiliare din Moldova, atrăgând nu doar cumpărători locali, ci și investitori din alte județe sau chiar din diaspora.

Chiar dacă valoarea creditelor a crescut, mulți ieșeni preferă în continuare să contracteze împrumuturi prin brokeri, pentru a avea acces la oferte comparate de la mai multe bănci. Specialiștii susțin că tendința de a accesa credite prin intermediul brokerilor este tot mai vizibilă. Oamenii sunt atenți la dobânzi și la condițiile de rambursare, pentru că vor predictibilitate pe termen lung.

Totuși, aceștia avertizează că o rată de sub 2.000 de lei/lună nu este deloc mică pentru o familie cu venituri medii. De aceea, mulți cumpărători aleg apartamente mai mici sau zone mai îndepărtate de centru, unde prețurile sunt mai accesibile.

Analiștii estimează că, dacă trendul actual continuă, Iașul va urca în topul orașelor cu cele mai mari credite imobiliare din România, alături de Cluj, București și Brașov. Principalele motoare de creștere vor rămâne dezvoltările imobiliare din zona metropolitană, migrația studenților și specialiștilor către Iași, dar și investițiile în infrastructură, care fac orașul mai atractiv pentru cumpărători.

„Ne așteptăm ca în 2025–2026 să vedem o stabilizare a pieței, dar nu o scădere a prețurilor. Iașul rămâne un oraș universitar, medical și IT, cu cerere constantă, ceea ce înseamnă că apartamentele vor continua să fie căutate, iar creditele ipotecare vor rămâne principalul instrument de finanțare”, spun experții.

La nivel național, volumul total al creditelor acordate pentru locuințe a ajuns, în primele șase luni din 2025, la aproape 30 de miliarde de lei, cu 32% mai mult decât anul trecut. Creșterea spectaculoasă arată apetitul românilor pentru proprietăți, în ciuda dobânzilor încă ridicate și a incertitudinilor economice.

În timp ce clujenii rămân campionii creditelor imobiliare, ieșenii nu sunt departe. Creșterea de 12% înregistrată în primele șase luni ale anului arată clar presiunea asupra pieței locale. Chiar dacă ratele lunare sunt mai mici decât în alte mari orașe, pentru mulți locuitori din Iași accesul la o locuință devine tot mai dificil, iar perioada următoare va aduce și mai multe provocări pentru cei care vor să cumpere o casă cu credit. Daniel BACIU