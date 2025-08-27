Crește presiunea la frontiera de est

* în primele șapte luni din an, prin punctele de trecere aflate în zona de competență a ITPF Iași au trecut aproximativ 5,5 milioane de persoane, cu peste 1,8 milioane de mijloace de transport * cifrele confirmă rolul strategic al Iașului și al frontierelor estice în contextul european actual

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Iași, structură a Ministerului Afacerilor Interne responsabilă cu supravegherea și controlul frontierei de stat, a prezentat bilanțul activității pentru primele șapte luni ale anului 2025. Datele arată o creștere a presiunii pe frontierele estice ale României, dar și rezultate semnificative în combaterea fenomenelor de criminalitate transfrontalieră.

În această perioadă, prin punctele de trecere aflate în zona de competență a ITPF Iași au trecut aproximativ 5,5 milioane de persoane – atât cetățeni UE, cât și non-UE – cu peste 1,8 milioane de mijloace de transport. Aceste cifre confirmă rolul strategic al Iașului și al frontierelor estice în contextul european actual, mai ales în perspectiva consolidării aderării României la Spațiul Schengen.

Polițiștii de frontieră au constatat 954 de infracțiuni și 6.722 de contravenții, aplicând amenzi în valoare de peste 4,68 milioane de lei. Domeniile vizate acoperă o paletă largă de infracțiuni – de la contrabandă și trafic de autoturisme furate până la migrație ilegală și braconaj piscicol.

În șapte luni, au fost depistate 35 de persoane implicate în migrație ilegală, iar în urma anchetelor s-au întocmit 23 de dosare penale. ITPF Iași a suplimentat măsurile de protecție la frontieră, în cooperare cu autoritățile din statele vecine, pentru reducerea presiunii migratorii și protejarea frontierei externe a Uniunii Europene.

Unul dintre fenomenele persistente la frontiera estică rămâne traficul cu produse accizabile. În perioada analizată, polițiștii au reținut 838.627 de țigarete și 2.961 de litri de alcool cu timbre extracomunitare sau netimbrate. Au fost întocmite 31 de dosare penale, iar bunurile confiscate depășesc 11,95 milioane de lei.

Pe linia combaterii braconajului piscicol, s-au constatat 139 de infracțiuni, fiind confiscate bunuri de 32.010 lei.

Un capitol aparte îl reprezintă traficul cu autoturisme furate. În primele șapte luni, au fost descoperite 48 de vehicule semnalate ca fiind sustrase din străinătate, cu o valoare totală de peste 5,6 milioane de lei. Colaborarea cu structurile similare din statele membre UE, prin intermediul centrelor de contact, a permis verificări rapide și indisponibilizarea autovehiculelor. În toate cazurile au fost întocmite dosare penale, 42 dintre ele vizând implicarea directă în traficul de autoturisme. Carmen DEACONU