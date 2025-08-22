Criză fără precedent în școlile din Iași: profesori pe drumuri, suplinitorii repartizați abia săptămâna viitoare

* zeci de profesori ieşeni, fără norme complete după schimbarea legii * suplinitorii vor afla săptămâna viitoare unde vor preda

Modificarea legislaţiei privind numărul minim de ore de predare pe săptămână a aduce haos în şcolile din Iaşi. Obligaţia fiecărui cadru didactic de a susţine 20 de ore la clasă lasă zeci de profesori titulari fără norme complete,Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) s-a umplut cu dosare pentru restrângere de activitate sau completare de norme.

La şedinţa publică organizată de Inspectoratul Şcolar, 76 de profesori au fost nevoiţi să-şi împartă norma între două sau chiar trei şcoli. Orele au fost distribuite în funcţie de punctajele obţinute pe baza performanţelor la clasă, activităţii extraşcolare şi premiilor obţinute. Pentru mulţi, nici măcar distanţele nu au mai contat - important a fost să-şi salveze norma didactică. „Eu am avut continuitate anul acesta la patru şcoli, cu 13 ore. Acum, de la două mi s-au luat orele. Sunt ca soldatul roman: Cazi jos, te ridici şi învingi". Sper să port o victorie”, a spus unul dintre profesorii prezenţi la şedinţa organizată de Inspectoratul Şcolar.

Obligaţia fiecărui cadru didactic de a susţine 20 de ore la clasă i-a afectat şi pe cei care au grad didactic I. Deşi au peste 25 de ani vechime, până acum predau doar 16 ore. Ei spun că pregătirea activităţilor cu elevii le-au „mâncat” alte câteva ore în plus. Deci, muncă suplimentarăi. „Suntem foarte mulţi care am rămas fără norme complete. Prin noile prevederi orele acestea au dispărut. Fiecare încearcă să adune ore de pe unde se poate”, spune o profesoară din Belceşti.

În acest context, suplinitorii vor afla săptămâna viitoare unde vor preda în anul şcolar 2025-2026.

Legislaţia din învăţământul preuniversitar românesc prevede că titularii au prioritate, iar posturile rămase disponibile vor fi repartizate suplinitorilor în funcţie de punctajele obţinute la examen.

Şedinţele publice pentru candidaţii care au media peste 7 la concursul naţional din 2025 vor avea loc pe 26 august. Pe 27 vor fi repartizaţi titularii care au solicitat detaşare, iar pe 28 şi 29 august se vor desfăşura şedinţele pentru toţi ceilalţi candidaţi, cu medii cuprinse între 5 şi 9,99.

De asemenea, ISJ Iaşi va organiza un concurs judeţean pentru cei care au obţinut note sub 5 la proba scrisă din acest an sau nu s-au înscris la concurs. Aceştia pot depune dosarele pe 28 şi 29 august. Tot atunci va fi organizat şi un concurs judeţean pentru cei care au luat sub nota 5 sau nu au participat la concursul de titularizare, urmând ca proba scrisă să fie susţinută pe 2 septembrie. „Lista posturilor va fi revizuită şi publicată pe 25 august. Din acel moment, suplinitorii îşi vor putea alege locurile rămase libere”, spune Antonina Bliorţ, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar.

Laura RADU