Încălțăminte WOJAS: Investiția Inteligentă pentru Un Stil Durabil
Comunicat finalizare proiect „Reabilitare termică școli municipiul Iasi, judetul Iași – Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții" - Numele beneficiarului proiectului: UAT Municipiul Iași
Un nou parc urban și o piațetă modernă în inima Iașului: încep lucrările de reconfigurare a zonei Teatrului Național
Dacă nu vor primi bon fiscal, ieșenii vor mânca gratuit în restaurante. ANAF amenință cu TVA de 21 la sută sectorul HoReCa
Mihai Chirica anunță că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului Ceban de a intra în Spațiul Schengen
Modificare importantă la paşapoartele simple temporare. Ce se întâmplă din 15 septembrie
Ați văzut-o? O femeie de 83 de ani din Iași a dispărut. Persoanele care dețin și pot oferi informații sunt rugate să sune la 112
Atac masiv al hackerilor asupra Google. O grupare internațională a accesat datele a miliarde de utilizatori Gmail
Bogdan Cojocaru, deputat PSD Iaşi: Solicit intervenţia Corpului de Control al premierului în cazul achiziţiilor dubioase derulate de Consiliul Judeţean Iaşi pentru microbuze electrice şi mobilier şcolar
Ungaria, economia bolnavă a Europei / Sub Viktor Orban, țara vecină a ajuns pe ultimul loc din UE la consumul pe cap de locuitor și este mult în urma României la creștere economică – analiză Le Monde
Criză fără precedent în școlile din Iași: profesori pe drumuri, suplinitorii repartizați abia săptămâna viitoare

* zeci de profesori ieşeni, fără norme complete după schimbarea legii * suplinitorii vor afla săptămâna viitoare unde vor preda

Modificarea legislaţiei privind numărul minim de ore de predare pe săptămână a aduce haos în şcolile din Iaşi. Obligaţia fiecărui cadru didactic de a susţine 20 de ore la clasă lasă zeci de profesori titulari fără norme complete,Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) s-a umplut cu dosare pentru restrângere de activitate sau completare de norme.

La şedinţa publică organizată de Inspectoratul Şcolar, 76 de profesori au fost nevoiţi să-şi împartă norma între două sau chiar trei şcoli. Orele au fost distribuite în funcţie de punctajele obţinute pe baza performanţelor la clasă, activităţii extraşcolare şi premiilor obţinute. Pentru mulţi, nici măcar distanţele nu au mai contat - important a fost să-şi salveze norma didactică. „Eu am avut continuitate anul acesta la patru şcoli, cu 13 ore. Acum, de la două mi s-au luat orele. Sunt ca soldatul roman: Cazi jos, te ridici şi învingi". Sper să port o victorie”, a spus unul dintre profesorii prezenţi la şedinţa organizată de Inspectoratul Şcolar.

 Obligaţia fiecărui cadru didactic de a susţine 20 de ore la clasă i-a afectat şi pe cei care au grad didactic I. Deşi au peste 25 de ani vechime, până acum predau doar 16 ore. Ei spun că pregătirea activităţilor cu elevii le-au „mâncat” alte câteva ore în plus. Deci, muncă suplimentarăi. „Suntem foarte mulţi care am rămas fără norme complete. Prin noile prevederi orele acestea au dispărut. Fiecare încearcă să adune ore de pe unde se poate”, spune o profesoară din Belceşti.

În acest context, suplinitorii vor afla săptămâna viitoare unde vor preda în anul şcolar 2025-2026.

Legislaţia din învăţământul preuniversitar românesc prevede că titularii au prioritate, iar posturile rămase disponibile vor fi repartizate suplinitorilor în funcţie de punctajele obţinute la examen.

Şedinţele publice pentru candidaţii care au media peste 7 la concursul naţional din 2025 vor avea loc pe 26 august. Pe 27 vor fi repartizaţi titularii care au solicitat detaşare, iar pe 28 şi 29 august se vor desfăşura şedinţele pentru toţi ceilalţi candidaţi, cu medii cuprinse între 5 şi 9,99.

De asemenea, ISJ Iaşi va organiza un concurs judeţean pentru cei care au obţinut note sub 5 la proba scrisă din acest an sau nu s-au înscris la concurs. Aceştia pot depune dosarele pe 28 şi 29 august. Tot atunci va fi organizat şi un concurs judeţean pentru cei care au luat sub nota 5 sau nu au participat la concursul de titularizare, urmând ca proba scrisă să fie susţinută pe 2 septembrie. „Lista posturilor va fi revizuită şi publicată pe 25 august. Din acel moment, suplinitorii îşi vor putea alege locurile rămase libere”, spune Antonina Bliorţ, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar.  

Laura RADU

 

Ateneul din Iași deschide Festivalul „Grigore Vasiliu Birlic" la Fălticeni

09:50

Ateneul din Iași deschide Festivalul „Grigore Vasiliu Birlic” la Fălticeni

Longevitatea are gust de Mediterana. Ce spune expertul Ángel Durántez despre dieta care prelungește viața

09:45

Longevitatea are gust de Mediterana. Ce spune expertul Ángel Durántez despre dieta care prelungește viața

Festivalul „George Enescu" transformă Iașul în capitala muzicii clasice

09:45

Festivalul „George Enescu” transformă Iașul în capitala muzicii clasice

Un nou parc urban și o piațetă modernă în inima Iașului: încep lucrările de reconfigurare a zonei Teatrului Național

09:42

Un nou parc urban și o piațetă modernă în inima Iașului: încep lucrările de reconfigurare a zonei Teatrului Național

Padoc Metropolitan pentru Iași și comunele din jur

09:42

Padoc Metropolitan pentru Iași și comunele din jur

Insolvența, prezentată ca fraudă. Ministerul Justiției pregătește restricții dure pentru firmele în dificultate

09:42

Insolvența, prezentată ca fraudă. Ministerul Justiției pregătește restricții dure pentru firmele în dificultate

Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost adus în țară

09:42

Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost adus în țară

Criză fără precedent în școlile din Iași: profesori pe drumuri, suplinitorii repartizați abia săptămâna viitoare

09:42

Criză fără precedent în școlile din Iași: profesori pe drumuri, suplinitorii repartizați abia săptămâna viitoare

Vârsta medie a mașinilor intrate în circulația în capitala Moldovei a scăzut la 10,5 ani

09:42

Vârsta medie a mașinilor intrate în circulația în capitala Moldovei a scăzut la 10,5 ani

219 locuri de parcare, scoase la licitație la Iași. Două cartiere vizate

09:42

219 locuri de parcare, scoase la licitație la Iași. Două cartiere vizate

Spitalul de Psihiatrie Pădureni, încadrat în Categoria a II-a de acreditare

09:42

Spitalul de Psihiatrie Pădureni, încadrat în Categoria a II-a de acreditare

Premieră naţională, la Iași: ameţelile şi răul de mişcare, tratate cu realitate virtuală

09:42

Premieră naţională, la Iași: ameţelile şi răul de mişcare, tratate cu realitate virtuală

În plină criză, românii pariază pe joburile din spitale. Iașul confirmă trendul

09:40

În plină criză, românii pariază pe joburile din spitale. Iașul confirmă trendul

Iașul, noul pol al spațiilor de coworking. Birourile flexibile transformă economia orașului

09:40

Iașul, noul pol al spațiilor de coworking. Birourile flexibile transformă economia orașului

Cateringul pentru școli și grădinițe din Iași, afacerea care explodează toamna

09:40

Cateringul pentru școli și grădinițe din Iași, afacerea care explodează toamna

Iașul a devenit dependent de „industria studentului"

09:37

Iașul a devenit dependent de „industria studentului”

Dependența se mută în mediul online. Jocurile de noroc, un fenomen scăpat de sub control

09:30

Dependența se mută în mediul online. Jocurile de noroc, un fenomen scăpat de sub control

Dacă nu vor primi bon fiscal, ieșenii vor mânca gratuit în restaurante. ANAF amenință cu TVA de 21 la sută sectorul HoReCa

09:30

Dacă nu vor primi bon fiscal, ieșenii vor mânca gratuit în restaurante. ANAF amenință cu TVA de 21 la sută sectorul HoReCa

Cele 4 cerințe ale lui Putin pentru un acord de pace în Ucraina. Ar fi gata să uite de Harkov, Zaporojie și Herson

05:43

Cele 4 cerințe ale lui Putin pentru un acord de pace în Ucraina. Ar fi gata să uite de Harkov, Zaporojie și Herson

Planul României. General: „Trebuie să participăm cu trupe în Ucraina!" / Analist: „Să vedeți isterie auristă! Se vor tăvăli Simion și Georgescu"

05:41

Planul României. General: „Trebuie să participăm cu trupe în Ucraina!” / Analist: „Să vedeți isterie auristă! Se vor tăvăli Simion și Georgescu”

Nazare declară război firmelor fantomă: 300.000 de companii, inactive de peste 5 ani

05:40

Nazare declară război firmelor fantomă: 300.000 de companii, inactive de peste 5 ani

Radu Miruță dezvăluie ilegalități în companiile de stat. Numiri făcute pe legi abrogate

05:38

Radu Miruță dezvăluie ilegalități în companiile de stat. Numiri făcute pe legi abrogate

Câinii legați, o tehnică ilegală. Amenzi usturătoare pentru stăpânii care ignoră legea

05:35

Câinii legați, o tehnică ilegală. Amenzi usturătoare pentru stăpânii care ignoră legea

Noua lege a insolvenței, sub lupa analiștilor: un mecanism necesar transformat în sperietoare publică

05:34

Noua lege a insolvenței, sub lupa analiștilor: un mecanism necesar transformat în sperietoare publică

România ține în viață „orașe-fantomă" pe hârtie. Legea care ar economisi sute de milioane de lei anual, ignorată de peste 20 de ani

05:32

România ține în viață „orașe-fantomă” pe hârtie. Legea care ar economisi sute de milioane de lei anual, ignorată de peste 20 de ani

România a beneficiat de garanțiile franceze şi britanice înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial și nu au valorat nici doi bani când a venit Dictatul de la Viena, când a venit ultimatumul de la Moscova

05:30

România a beneficiat de garanțiile franceze şi britanice înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial și nu au valorat nici doi bani când a venit Dictatul de la Viena, când a venit ultimatumul de la Moscova

Aberdeen – FCSB 2-2 (Polvara 61, Sokler 90/ Bîrligea 32, Olaru 46)

23:54

Aberdeen – FCSB 2-2 (Polvara 61, Sokler 90/ Bîrligea 32, Olaru 46)

Craiova, victorie imensă în Turcia Trupa lui Rădoi se impune în meciul cu Bașakșehir și pornește cu prima șansă la retur

23:48

Craiova, victorie imensă în Turcia Trupa lui Rădoi se impune în meciul cu Bașakșehir și pornește cu prima șansă la retur

Se majorează cu 50% amenzile pentru anumite categorii de autovehicule

23:01

Se majorează cu 50% amenzile pentru anumite categorii de autovehicule

Dan Petrescu și-a dat demisia! N-a mai rezistat după umilința cu Hacken: „Mi-e rușine!"

22:51

Dan Petrescu și-a dat demisia! N-a mai rezistat după umilința cu Hacken: „Mi-e rușine!”

Hacken - CFR Cluj 7-2 Dezastru fără margini pentru echipa lui Dan Petrescu, în play-off-ul Europa League

22:42

Hacken - CFR Cluj 7-2 Dezastru fără margini pentru echipa lui Dan Petrescu, în play-off-ul Europa League

Mihai Chirica anunță că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului Ceban de a intra în Spațiul Schengen

21:19

Mihai Chirica anunță că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului Ceban de a intra în Spațiul Schengen

Câți ani a fost Ceaușescu președinte? Ce cadou i-a făcut Salvador Dalí în 1974

21:11

Câți ani a fost Ceaușescu președinte? Ce cadou i-a făcut Salvador Dalí în 1974

Rezultatele la LOTO de joi, 21 august 2025

21:01

Rezultatele la LOTO de joi, 21 august 2025

Modificare importantă la paşapoartele simple temporare. Ce se întâmplă din 15 septembrie

20:57

Modificare importantă la paşapoartele simple temporare. Ce se întâmplă din 15 septembrie

23 August, ziua în care România defila cu frică și loialitate

17:42

23 August, ziua în care România defila cu frică și loialitate

Ați văzut-o? O femeie de 83 de ani din Iași a dispărut. Persoanele care dețin și pot oferi informații sunt rugate să sune la 112

14:53

Ați văzut-o? O femeie de 83 de ani din Iași a dispărut. Persoanele care dețin și pot oferi informații sunt rugate să sune la 112

Curs Bnr Azi, 21 august 2025

14:26

Curs Bnr Azi, 21 august 2025

Prima zi de școală, un lux pentru mulți părinți. Cât costă de fapt „învățământul gratuit"

14:10

Prima zi de școală, un lux pentru mulți părinți. Cât costă de fapt „învățământul gratuit”

Atac masiv al hackerilor asupra Google. O grupare internațională a accesat datele a miliarde de utilizatori Gmail

14:04

Atac masiv al hackerilor asupra Google. O grupare internațională a accesat datele a miliarde de utilizatori Gmail

Bogdan Cojocaru, deputat PSD Iaşi: Solicit intervenţia Corpului de Control al premierului în cazul achiziţiilor dubioase derulate de Consiliul Judeţean Iaşi pentru microbuze electrice şi mobilier şcolar

13:51

Bogdan Cojocaru, deputat PSD Iaşi: Solicit intervenţia Corpului de Control al premierului în cazul achiziţiilor dubioase derulate de Consiliul Judeţean Iaşi pentru microbuze electrice şi mobilier şcolar

Ungaria, economia bolnavă a Europei / Sub Viktor Orban, țara vecină a ajuns pe ultimul loc din UE la consumul pe cap de locuitor și este mult în urma României la creștere economică – analiză Le Monde

13:37

Ungaria, economia bolnavă a Europei / Sub Viktor Orban, țara vecină a ajuns pe ultimul loc din UE la consumul pe cap de locuitor și este mult în urma României la creștere economică – analiză Le Monde

Guvernul Bolojan pregătește o ordonanță cu sancțiuni drastice pentru medici. Acestea merg până la pierderea dreptului de liberă practică

13:33

Guvernul Bolojan pregătește o ordonanță cu sancțiuni drastice pentru medici. Acestea merg până la pierderea dreptului de liberă practică

Guvernul amână majorarea cu 70 la sută a impozitelor pentru proprietăți. Cum se va modifica impozitarea

13:26

Guvernul amână majorarea cu 70 la sută a impozitelor pentru proprietăți. Cum se va modifica impozitarea

Iașul care gâfâie. Adevărul crud despre spațiile verzi și aerul pe care îl respirăm

13:00

Iașul care gâfâie. Adevărul crud despre spațiile verzi și aerul pe care îl respirăm

Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Scanteia, teren 21,968 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi, telefon 0232/229.260, fax 0232/229.260, e-mail: achizitii@comunascanteia.ro, cod fiscal 4540313. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren apartinand domeniului privat al Comunei Scanteia in suprafata totala de 21.968 mp, format din 1.733 mp teren livada, 18.267 mp ape statatoare, 1.968 mp dig de pamant, situat in extravilanul comunei Scanteia, sat Scanteia, judetul Iasi, avand nr.cadastral 61464, CF 61464, conform H.C.L. Scanteia nr. 44/12.06.2025 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Se poate descarca de pe site-ul Comunei Scanteia. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se poate descarca de pe adresa website: www.comuna scanteia.ro. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.30 la sediul Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de Contencios administrativ a Tribunalului Iasi, municipiul Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.642, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.08.2025.
Licitatie com. Todiresti, 5 parcele teren. 1 Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Todiresti, cu sediul administrativ in sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava, telefon 0230/539.535, fax 0230/539.543, e-mail: primaria todiresti@yahoo.com, cod fiscal 4326922. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 5 parcele de teren, in suprafata totala de 3.600 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Todiresti, situate in intravilanul comunei Todiresti: -Teren in suprafata de 500 mp, avand nr. cadastral 43499, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 1.000 mp, avand nr.cadastral 43503, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 997 mp, avand nr.cadastral 43231, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 850 mp, avand nr.cadastral 43256, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 253 mp, avand nr. cadastral 43476, sat Todiresti, F.N.; conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Todiresti nr. 41/14.06.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei sau se pot consulta pe site-ul: www.comuna todiresti.ro, la sectiunea Monitorul Oficial local -hotarari. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, ce se achita numerar la Casieria institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.09.2025, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 19.09.2025, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: intr-un singur exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 22.09.2025, ora 10.30, Comuna Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, din municipiul Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62, judetul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitatie comuna Bacesti, Spatiu medical 50 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui, telefon 0235/458.506, fax 0235/458.506, e-mail: primaria.bacesti@yahoo.com, cod fiscal 3337621. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Spatiu medical in suprafata de 50,00 mp, situat in incinta Dispensarului Comunal din satul Bacesti, F.N., comuna Bacesti, judetul Vaslui, pentru desfasurarea activitatilor medicale stomatologice, apartine domeniului privat al Comunei Bacesti, conform O.U.G. nr. 57/03.07.20219 si H.C.L. Bacesti nr. 32/15.08.2025. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Comunei Bacesti. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 10.09.2025, ora 10.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original si 2 exemplare copii. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.09.2025, ora 11.00, la sediul Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon 0235/311.032, fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
PF, vand casa + teren la 3 km de Iasi, Vladiceni, cu toate utilitatile, toate actele in regula. # 0747787502
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Teren 321 mp cu casa renovata 2021, 133 mp, P+Pod, utilitati complete. Zona rezidentiala dezvoltata, POT 30%, CUT 0.9, regim P+1+M, mansarda permisa. Ideal locuinta sau birouri mici. Proprietate intabulata, acte verificate, disponibila imediat. Contact: Jucan Florin – Broker Imobiliar Acreditat ABI. Telefon 0741384731
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Ateneul din Iași deschide Festivalul „Grigore Vasiliu Birlic” la Fălticeni
22/08/2025 09:50

Ateneul din Iași deschide Festivalul „Grigore Vasiliu Birlic” la Fălticeni

  Fălticeniul se transformă la final de august in capitala teatrului pentru tineret. Între 25 si 31 august 2025, la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” se desfăsoară edit ...

Festivalul „George Enescu” transformă Iașul în capitala muzicii clasice
22/08/2025 09:45

Festivalul „George Enescu” transformă Iașul în capitala muzicii clasice

  Între 24 august si 21 septembrie, Romania devine scena centrală a muzicii clasice universale. Festivalul International „George Enescu”, ajuns la cea de-a XXVII-a editie si organiza ...

Un nou parc urban și o piațetă modernă în inima Iașului: încep lucrările de reconfigurare a zonei Teatrului Național
22/08/2025 09:42

Un nou parc urban și o piațetă modernă în inima Iașului: încep lucrările de reconfigurare a zonei Teatrului Național

Primarul Mihai Chirica a semnat autorizatia de construire pentru lucrările de reabilitare si modernizare a spatiului perimetral Teatrului National „Vasile Alecsandri”. Proiectul face parte dintr-un ...

Padoc Metropolitan pentru Iași și comunele din jur
22/08/2025 09:42

Padoc Metropolitan pentru Iași și comunele din jur

* Consiliul Judetean alocă fonduri pentru proiectul tehnic al centrului de ingrijire a animalelor * padocul ar urma să devină un hub regional, gestionat in regim partenerial, care să sprijine atat mediul ur ...

Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost adus în țară
22/08/2025 09:42

Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost adus în țară

Politia Romană  a adus in tară, din Norvegia, pe 22 august 2025, un bărbat de 37 de ani, din judetul Suceava, condamnat definitiv la 12 ani si 8 luni de inchisoare pentru tentativă la omor calificat, u ...

Vârsta medie a mașinilor intrate în circulația în capitala Moldovei a scăzut la 10,5 ani
22/08/2025 09:42

Vârsta medie a mașinilor intrate în circulația în capitala Moldovei a scăzut la 10,5 ani

* dintr-un total de 492 de autoturisme noi care au intrat in parcul auto al judetului luna trecută, 224 au fost Dacia * marca Toyota vine puternic din urmă, cu 57 de masini inmatriculate, reprezentand 12% din ...

219 locuri de parcare, scoase la licitație la Iași. Două cartiere vizate
22/08/2025 09:42

219 locuri de parcare, scoase la licitație la Iași. Două cartiere vizate

* 113 locuri de parcare sunt situate in parcarea de resedintă din zona Calea Galata, iar 106 in zona Bulevardul Chimiei ANL * cei interesati trebuie să isi depună dosarele de participare pană pe 28 august 2 ...

Spitalul de Psihiatrie Pădureni, încadrat în Categoria a II-a de acreditare
22/08/2025 09:42

Spitalul de Psihiatrie Pădureni, încadrat în Categoria a II-a de acreditare

 * situatia rămane critică la nivel national: Romania nu are niciun spital incadrat la Categoria I, cea care presupune respectarea integrală a standardelor europene de calitate Sistemul sanitar romanes ...

Premieră naţională, la Iași: ameţelile şi răul de mişcare, tratate cu realitate virtuală
22/08/2025 09:42

Premieră naţională, la Iași: ameţelile şi răul de mişcare, tratate cu realitate virtuală

Spitalul de Recuperare a adus la Iaşi un sistem unic in Romania, care permite diagnosticarea şi tratamentul ameţelilor şi tulburărilor de echilibru prin realitate virtuală şi platforme mobile. Noul echip ...

În plină criză, românii pariază pe joburile din spitale. Iașul confirmă trendul
22/08/2025 09:40

În plină criză, românii pariază pe joburile din spitale. Iașul confirmă trendul

  Sectorul medical, fie că vorbim despre spitale de stat sau clinici private, este perceput ca „plasa de sigurantă” a angajatilor romani. Potrivit celui mai recent sondaj realizat de p ...

