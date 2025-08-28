Criză fără precedent pe calea ferată: trenurile Iași – București, anulate din 1 septembrie!

* Compania CFR Călători nu și-a putut plăti datoriile către CFR SA * rute importante între orașe mari vor fi suspendate * în total, peste 30 de trenuri vor fi anulate * potrivit CFR SA, anulările vor intra în vigoare în două etape: 1 septembrie și 1 octombrie 2025

Transportul feroviar de pasageri intră într-o nouă criză. Joi, 28 august 2025, CFR Călători a anunțat anularea a zeci de curse feroviare din întreaga țară, măsura fiind cauzată de incapacitatea companiei de a achita la timp Tariful de Utilizare a Infrastructurii (TUI) către administratorul rețelei feroviare, CFR SA.

Concret, CFR Călători are de achitat peste 41,4 milioane de lei, însă dispune de lichidități insuficiente, după ce din suma de 139 milioane de lei datorată de Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF) compania a încasat doar 7,8 milioane de lei.

Într-un comunicat oficial, compania admite că se află într-o situație critică: „CFR Călători se află în imposibilitatea de a achita la termenul scadent contravaloarea facturilor pentru tariful de utilizare a infrastructurii, în valoare de 41,4 milioane de lei. Deși aveam de încasat de la ARF peste 139 milioane lei, a fost achitată doar suma de 7,8 milioane lei. Am reușit să plătim către CFR SA 13 milioane lei și facem demersuri pentru stingerea restului de datorii”, precizează compania.

Reprezentanții CFR Călători acuză subfinanțarea sistemului și întârzierile în rambursarea facilităților de călătorie acordate diverselor categorii sociale, precizând că acestea fac imposibilă respectarea termenelor contractuale.

Ce rute vor fi afectate

Potrivit CFR SA, anulările vor intra în vigoare în două etape: 1 septembrie și 1 octombrie 2025. Vor fi afectate atât trenuri regionale, cât și legături esențiale între orașe mari.

Printre rutele suspendate se numără:

Bacău – Suceava Nord

Pașcani – Suceava Nord

Botoșani – Suceava Nord

București – Iași

București – Galați

Brașov – București Nord

București – Constanța

Timișoara – Oradea

Arad – Oradea

Cluj Napoca – Bistrița Nord

Satu Mare – Timișoara Nord

În total, peste 30 de trenuri vor fi anulate, lista completă fiind publicată pe site-ul companiei. Autoritățile avertizează că măsura ar putea fi extinsă „până la noi dispoziții”.

Impact major pentru călători

Suspendarea trenurilor vine în plin sezon de mobilitate crescută, la începutul anului universitar și cu puțin timp înaintea perioadei de toamnă, când mii de navetiști și studenți se bazează pe transportul feroviar.

Sindicatele feroviare avertizează că decizia va crea un haos în transportul public, în condițiile în care multe dintre rutele afectate nu au alternative viabile de transport rutier.

Deși la începutul săptămânii CFR Călători promitea găsirea unei soluții rapide, negocierile cu ARF și Ministerul Transporturilor nu au dat încă rezultate. Rămâne de văzut dacă statul va interveni pentru a acoperi restanțele și pentru a evita extinderea anulărilor.

Pentru moment, compania cere scuze pasagerilor și anunță că va încerca să limiteze impactul prin reconfigurarea orarului și suplimentarea trenurilor pe rutele rămase active. Daniel BACIU