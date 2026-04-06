Cum funcționează creditul Noua Casă în 2026 — condiții actualizate, avantaje și riscuri

Programul Noua Casă este, în 2026, una dintre cele mai accesibile soluții de finanțare pentru achiziția unei locuințe în România. Susținut de stat printr-un mecanism de garantare, programul facilitează obținerea unui credit ipotecar cu avans redus și condiții avantajoase.

Noua Casă a înlocuit complet vechiul program „Prima Casă”, păstrând însă principiul de bază: sprijinirea persoanelor care își cumpără prima locuință.

Condiții actualizate Noua Casă 2026

1. Avans minim în 2026

Unul dintre cele mai mari avantaje ale programului este avansul redus:

5% avans pentru locuințe de până la 70.000 euro

pentru locuințe de până la 70.000 euro 15% avans pentru locuințe între 70.001 și 140.000 euro

Aceste valori sunt semnificativ mai mici decât cele cerute de un credit ipotecar standard, unde avansul pornește de la 15–25%.

2. Plafon maxim de credit

În 2026, finanțarea prin Noua Casă este limitată astfel:

până la aproximativ 66.500 euro pentru locuințe mai accesibile

pentru locuințe mai accesibile până la aproximativ 119.000 euro pentru locuințe noi sau mai scumpe

Plafonul total al programului este stabilit anual de Guvern și poate influența numărul de beneficiari.

3. Garanția de stat

Statul român garantează o parte importantă din credit:

până la 50% din valoarea împrumutului

procentul poate varia în funcție de tipul locuinței

Această garanție reduce riscul pentru bancă și permite condiții mai relaxate pentru client.

4. Dobânda în 2026

Dobânda este variabilă și se calculează după formula:

IRCC + marjă fixă (~2%)

În funcție de evoluția IRCC, dobânda totală în 2026 se situează, în general, în jurul valorii de 7–8% pe an.

5. Perioada de creditare

Durata maximă: 30 de ani

Rambursarea se face în rate lunare, în lei

Cine poate obține credit Noua Casă în 2026

Pentru a fi eligibil, trebuie să îndeplinești câteva criterii:

să nu deții o locuință sau să deții una mai mică de 50 mp

să nu fi beneficiat anterior de program

să ai venituri stabile și eligibile

să te încadrezi în gradul de îndatorare (aprox. 40–45%)

Banca analizează și istoricul din Biroul de Credit și stabilitatea profesională.

Acte necesare pentru dosar

Procesul este parțial digitalizat în 2026, însă documentele de bază includ:

act de identitate

adeverință de venit

documente ale imobilului

raport de evaluare

antecontract de vânzare-cumpărare.

Avantajele programului Noua Casă

✔ Acces mai ușor la locuință

Avansul de doar 5% face programul atractiv pentru tineri și familii la început de drum.

✔ Sprijin din partea statului

Garanția guvernamentală crește șansele de aprobare a creditului.

✔ Costuri inițiale reduse

Comparativ cu alte credite, suma necesară la început este mai mică.

Dezavantaje și riscuri în 2026

❌ Dobândă variabilă

Ratele pot crește dacă indicele IRCC crește.

❌ Flexibilitate redusă

Vânzarea sau închirierea locuinței implică restricții.

❌ Plafon limitat

Nu este potrivit pentru achiziția unor locuințe foarte scumpe.

Programul Noua Casă rămâne o opțiune foarte bună pentru cei care nu dispun de un avans mare. În 2026, condițiile sunt încă atractive, însă contextul economic (dobânzi variabile, inflație) impune o analiză atentă înainte de accesarea creditului.

Pentru mulți români, rămâne una dintre cele mai rapide căi către achiziția primei locuințe.

Întrebări frecvente despre Noua Casă 2026

❓ Mai există programul Noua Casă în 2026?

Da, programul Noua Casă continuă și în 2026, însă funcționează în limita unui plafon anual stabilit de Guvern. Disponibilitatea poate varia în funcție de buget.

❓ Care este avansul minim la Noua Casă în 2026?

Avansul este:

5% pentru locuințe de până la 70.000 euro

15% pentru locuințe între 70.000 și 140.000 euro

❓ Ce dobândă are creditul Noua Casă?

Dobânda este variabilă și se calculează după formula:

IRCC + marjă fixă (aproximativ 2%)

Nivelul total al dobânzii în 2026 este, în medie, între 7% și 8% pe an.

❓ Pot lua Noua Casă dacă am deja o locuință?

Da, dar doar dacă locuința actuală are o suprafață mai mică de 50 mp. În rest, nu trebuie să mai fi beneficiat de program.

❓ Se poate închiria locuința cumpărată prin Noua Casă?

Nu fără acordul băncii și al statului. Programul are restricții privind utilizarea imobilului.❓ Care este suma maximă pe care o pot împrumuta?

În 2026:

aproximativ 66.500 euro pentru locuințe mai ieftine

până la aproximativ 119.000 euro pentru locuințe mai scumpe

❓ Ce venit trebuie să am pentru Noua Casă?

Nu există un venit minim fix, dar trebuie să:

ai venituri stabile

te încadrezi în gradul de îndatorare (~40–45%)

❓ Este Noua Casă mai avantajos decât un credit ipotecar?

Depinde:

este mai avantajos la avans (mai mic)

dar mai puțin flexibil decât un credit ipotecar standard

Dan DIMA