Cutremur la Cinema Ateneu: „O familie aproape perfectă” dezvăluie secretele dureroase ale familiilor de azi. Iașul, locul unde începe dialogul despre adevărurile nespuse

* pe 13 septembrie, Iașul devine scena unei confruntări cu realitățile ascunse ale vieții de familie * documentarul „O familie aproape perfectă”, regizat de Tudor Platon, va fi proiectat la Cinema Ateneu și va fi urmat de o discuție incitantă cu psihoterapeutul Roxana Postolache și scriitorul Dan Lungu * de la divorț și depresie post-partum, până la moșteniri emoționale care ne urmăresc toată viața, filmul transformă ecranul într-o oglindă incomodă a prezentului

Cât de perfectă poate fi, de fapt, o familie? Dincolo de pozele de sărbători și de mesele de duminică, există tăceri care apasă, răni care nu se vindecă și adevăruri care se transmit din generație în generație fără să fie rostite. Documentarul lui Tudor Platon sparge această tăcere și pune reflectorul pe zonele cele mai vulnerabile ale relațiilor: comunicarea blocată, despărțirile care lasă cicatrici, presiunea maternității și depresia post-partum, dar și lupta tinerilor de a nu repeta greșelile părinților.

Filmul nu dă rețete miraculoase, dar are un efect eliberator: confirmă că nu ești singur în frământările tale. Că despărțirile, conflictele și durerile nu sunt doar „ale tale”, ci fac parte dintr-o realitate colectivă pe care rareori o recunoaștem.

Iașul, primul pas spre dialog

Proiecția de la Cinema Ateneu Iași nu e doar o seară de film, ci o invitație la confesiune și dezbatere. Psihoterapeutul Roxana Postolache și sociologul-scriitor Dan Lungu vor continua conversația cu publicul, pentru a desface nodurile emoționale pe care filmul le scoate la suprafață.

Pentru un oraș universitar ca Iașul, cu mii de tineri care își construiesc identitatea departe de familiile lor și cu generații întregi crescute sub presiunea tradițiilor, această discuție e mai mult decât binevenită: e vitală.

Intimitate filmată fără mască

„O familie aproape perfectă” pornește din fragmente de arhivă personală și dialoguri intime, dar reușește să atingă universalul. Oricine s-a simțit rănit de un cuvânt nerostit sau a simțit povara unei moșteniri emoționale se poate regăsi în acest film. De la despărțiri care frâng echilibrul copiilor, la anxietățile tinerilor părinți, documentarul arată că fragilitatea e parte din ceea ce ne face umani.

Regizorul Tudor Platon mărturisește că a filmat propria familie în momente de criză, pentru a-și înțelege părinții și a-și depăși frica de a întemeia, la rândul lui, o familie. Această vulnerabilitate asumată face ca filmul să aibă o forță neobișnuită: autenticitatea lui nu poate fi ignorată.

De ce contează să vezi acest film la Iași

Iașul nu este doar un loc de proiecție. Este un oraș în care schimbările sociale și culturale se simt puternic: migrația părinților la muncă în străinătate, divorțurile, presiunea academică și tensiunile dintre generații. În acest context, un film care ne forțează să discutăm despre răni ascunse și emoții transmise tacit devine nu doar o experiență artistică, ci o necesitate socială.

„O familie aproape perfectă” rulează la Cinema Ateneu pe 13 septembrie, ora 18:00. Și poate că, după ce luminile se aprind, nu vom mai pleca acasă cu aceleași întrebări mute, ci cu curajul de a începe conversații pe care le-am amânat prea mult.

Maura ANGHEL