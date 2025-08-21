Dacă nu vor primi bon fiscal, ieșenii vor mânca gratuit în restaurante. ANAF amenință cu TVA de 21 la sută sectorul HoReCa

* campania „Ai dreptul la bon fiscal” lovește direct în restaurantele, barurile și cafenelele din Iași * clienții au dreptul să plece fără să plătească dacă nu primesc bon, iar patronii riscă nu doar sancțiuni, ci și o creștere a TVA la 21% din această toamnă

ANAF a pornit la vânătoare în HoReCa, iar Iașul este în prima linie a verificărilor. Inspectorii antifraudă au început controale în restaurante, baruri și cafenele, unde testul este simplu: clientul plătește, primește bon sau pleacă gratis. În spatele acestei campanii radicale se află o miză uriașă: păstrarea cotei reduse de TVA de 11% pentru HoReCa. Dacă nu se colectează mai bine, din toamnă taxarea sare la 21%, iar prețurile la meniuri și băuturi vor exploda.

Între 1 iulie și 17 august, inspectorii au verificat sute de unități la nivel național, inclusiv în Iași, pe baza datelor furnizate de casele de marcat electronice conectate la sistemul Ro-e-Case. Rezultatele au arătat că mulți comercianți încă preferă să ofere clienților doar o notă de plată, fără bon fiscal – o practică ilegală care subminează veniturile statului și alimentează evaziunea.

Pentru clienți, regulile sunt clare: bonul fiscal este dovada plății și garanția că tranzacția a fost înregistrată legal. Dacă acesta lipsește, consumul devine gratuit. ANAF a anunțat că orice ieșean poate raporta astfel de cazuri la adresa sesizari.anaf@anaf.ro, trimițând detalii despre local, data vizitei și o fotografie a documentului primit în loc de bon.

Pentru restaurantele din Iași – fie că vorbim de terasele din Copou, cafenelele din Centru sau localurile de la Palas – miza este uriașă. O creștere a TVA la 21% înseamnă automat scumpiri, clienți nemulțumiți și presiune suplimentară pe o industrie deja fragilă.

Dan DIMA