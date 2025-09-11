Dallas Delivery 2025. Cartierul uitat al Iașului devine scenă culturală

* multă vreme sinonim cu marginalizarea și cu diferențele sociale din Iași, cartierul Dalla va găzdui pentru prima dată un festival dedicat comunității * între 12 și 14 septembrie, Dallas Delivery aduce artă, muzică și dezbateri chiar pe malul Bahluiului, transformând un spațiu periferic într-un punct central pe harta culturală a orașului

Ceea ce odinioară era doar un cartier privit de sus de către restul Iașului devine, pentru trei zile, locul unde se întâlnesc arta, comunitatea și speranța. Dallas Delivery este numele primei ediții a festivalului care își propune să schimbe imaginea zonei și să reducă prăpastia dintre locuitorii Dallasului și ceilalți ieșeni.

Pe parcursul weekendului 12–14 septembrie, străzile cartierului se vor umple de culoare, muzică și mișcare. Zidurile gri vor fi acoperite de picturi murale, copiii vor desena cu cretă, iar artiști locali și naționali vor aduce concerte și DJ set-uri în mijlocul comunității. Festivalul include ateliere creative, de la colaj și scriere, la robotică și sporturi urbane precum skateboarding și calisthenics.

Nu lipsesc proiecțiile de filme și documentare, tururile ghidate, discuțiile despre problemele comunității și activitățile pentru copii. Toate acestea au o miză mai mare decât simpla distracție: o încercare de a rescrie povestea Dallasului, de a-l transforma dintr-un cartier izolat într-un loc unde fiecare ieșean se simte binevenit.

Evenimentul este organizat de Asociația Artipic și Fundația Cărturești, cu finanțare de la Primăria Iași. „Dorim să transformăm cartierul Dallas într-un spațiu al conectării și al oportunităților, unde fiecare voce este auzită. Experiența Bridge Delivery, care a schimbat zona Pasajului «Octav Băncilă», ne dă încredere că putem reuși din nou”, spun organizatorii.

Intrarea este liberă, iar mesajul este clar: Iașul nu mai are cartiere periferice atunci când cultura își face loc printre blocuri. Dallas Delivery nu este doar un festival, ci primul pas spre reconstrucția unui spațiu urban uitat, care are șansa de a redeveni parte integrantă din oraș.

Clara DIMA