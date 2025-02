De la angajați, la CEO pe cont propriu. La Iași se ridică o nouă generație de antreprenori

* Iașul, un oraș cu o puternică tradiție academică și culturală, începe să se redefinească și ca un nucleu de antreprenoriat digital * din ce în ce mai mulți tineri renunță la ideea de a depinde de părinți, de parteneri sau de joburi nesigure și își construiesc propriile afaceri * de la freelancing și vlogging, până la coaching și mici afaceri online, ieșenii își iau soarta în propriile mâini și demonstrează că independența financiară este mai mult decât un ideal – este o realitate posibilă

Pentru generațiile anterioare, dependența financiară era adesea considerată un rău necesar. Mulți tineri erau susținuți de părinți până la găsirea unui loc de muncă stabil sau, în cazul femeilor, de partenerii lor. Astăzi, însă, mentalitățile se schimbă rapid. Accesul la internet și la numeroase platforme de lucru remote au deschis uși nebănuite, iar tinerii nu mai văd dependența financiară ca pe o condiție acceptabilă.

Un exemplu elocvent este Andrei, un tânăr de 27 de ani care, după câțiva ani de joburi mal plătite, a decis să își creeze propria afacere. A început prin freelancing în design grafic și, după un an, și-a extins activitatea, deschizând o agenție de branding online. „La început, lucram nopți întregi pentru clienți internaționali, dar acum am propriul birou și chiar am angajați. Cel mai important lucru pe care l-am învățat este că trebuie să ai curaj să începi, chiar dacă nu știi toate răspunsurile de la început”, a spus Andrei.

La polul opus, Ana, o tânără de 24 de ani pasionată de dezvoltare personală, și-a transformat pasiunea într-un business. A devenit coach pentru tinerii care doresc să își schimbe cariera și, prin social media, și-a creat o comunitate solidă. „Când am început, lumea mă întreba de ce nu îmi găsesc un job normal. Acum, am sute de clienți care își găsesc inspirația în povestea mea și își construiesc propriile drumuri”.

Digitalizarea – aliatul noii generații

Un factor esențial în această transformare este digitalizarea. Platformele precum Upwork, Fiverr sau Patreon permit tinerilor să își monetizeze talentele, în timp ce social media oferă un spațiu ideal pentru promovare. Vloggerii, influencerii și antreprenorii digitali din Iași au reușit să atragă atenția națională și internațională, dovedind că nu mai este nevoie să pleci din țară pentru a avea succes.

Mulți dintre cei care astăzi gestionează afaceri digitale își amintesc cum au început din nevoie, nu din luxul unei alegeri conștiente. „Când am terminat facultatea, nu aveam niciun plan clar. Un job clasic mi se părea sufocant, iar părinții nu mai puteau să mă susțină. Așa am început să fac design grafic pe platforme de freelancing”, povestește Andrei, 28 de ani, care acum are propriul său studio creativ online și colaborează cu clienți din întreaga lume.

Similar, Alina, fostă profesoară, a transformat pasiunea pentru dezvoltare personală într-un business de coaching. „Mi-am dat seama că sunt mulți oameni ca mine, dornici să-și schimbe viața, dar fără un ghidaj clar. Am început prin postări pe social media, apoi am lansat cursuri online. Azi, am clienți și din afara țării”, spune ea, cu o lumină de entuziasm în priviri.

În era digitală, antreprenoriatul nu mai necesită birouri impunătoare sau capital inițial uriaș. Platformele online au devenit adevărate incubatoare de afaceri. Fie că vorbim de Fiverr, Upwork, Patreon sau Etsy, aceste spații virtuale le permit tinerilor să-și monetizeze talentul fără a fi nevoiți să urmeze căi tradiționale.

Doru, un vlogger ieșean cu peste 100.000 de abonați pe YouTube, recunoaște că inițial a fost sceptic. „Nu credeam că pot trăi din asta. Dar în timp, conținutul meu a început să atragă sponsorizări și acum am și un magazin online de produse personalizate”, explică el.

Provocările independenței

Drumul de la dependența financiară la antreprenoriat nu este lipsit de obstacole. Instabilitatea veniturilor, concurența acerbă și lipsa educației financiare sunt doar câteva dintre barierele cu care se confruntă acești nou-formați antreprenori. „Când ai un job clasic, știi exact cât câștigi pe lună. Ca freelancer, lunile bune alternează cu cele mai slabe. Trebuie să înveți să gestionezi fiecare leu”, explică Maria, copywriter independent.

Desigur, tranziția de la dependență la antreprenoriat nu este ușoară. Multe start-up-uri eșuează în primul an, iar stresul financiar poate fi copleșitor. Cu toate acestea, tinerii din Iași demonstrează că perseverența și creativitatea pot depăși orice obstacol.

Cu toate acestea, succesul în acest domeniu nu se mai măsoară doar în venituri mari, ci și în libertatea de a alege proiectele, de a lucra de oriunde și de a-ți transforma pasiunea într-un stil de viață. „Nu mai suntem generația care așteaptă oportunități, le creăm singuri”, concluzionează Alina. Pentru mulți tineri ieșeni, tranziția de la angajat umil, la sponsorizări la start-up-uri nu este doar o schimbare economică, ci o revoluție personală. Un nou mod de a privi munca, banii și viitorul.

Maura ANGHEL

Într-o lume în care libertatea financiară devine o aspirație centrală, Iașul se dovedește a fi un teren fertil pentru inovație și curaj antreprenorial. Dincolo de provocări, povestea celor care aleg să își construiască propriul drum arată că dependența financiară nu este un destin inevitabil, ci doar un punct de plecare spre succes. Lăsând deoparte cifrele reci ale statisticilor economice, acest fenomen este, înainte de toate, o poveste despre curaj, adaptabilitate și dorința de a-ți construi propriul drum.