De la Bruges la Dubai. Povestea unui campion de 9 ani care a dus România pe podiumul mondial al aritmeticii mentale

Pe 15 august , sub soarele arzător al Emiratelor Arabe Unite, un copil de doar 9 ani a ridicat sus, cu ambele mâini, trofeul de Super Campion. Numele lui este Matias Aneculăesi, iar locul unde și-a scris povestea de aur este SMART KIDS – International Olympiad in Mental Arithmetic, competiție desfășurată la Dubai. Cu cel mai mare punctaj din categoria sa, Matias a primit diploma de Campion și cupa supremă a concursului, aducând României cea mai importantă distincție de la această ediție.

Această victorie nu a fost întâmplătoare. Drumul lui Matias spre podiumul mondial a început cu luni bune înainte, în sălile de antrenament ale centrului SmartyKids Păcurari din Iași, acolo unde tehnica japoneză a abacului – mai întâi fizic, apoi mental – este studiată cu seriozitate, dar și cu bucuria jocului inteligent. În spatele fiecărui rezultat se află ore de exerciții, concentrare și răbdare, iar Matias a demonstrat că aceste calități pot fi cultivate chiar de la vârste fragede.

Un moment-cheie în formarea lui ca performer a fost 14 aprilie 2025, când a participat la prima ediție a Olimpiadei Internaționale de Aritmetică Mentală AMAkids CUP, desfășurată la Bruges, în Belgia. Din peste 150 de participanți din 20 de țări, echipa României – în care Matias era unul dintre cei mai tineri membri – a dominat podiumul. Cei opt copii ieșeni, selecționați din centrele SmartyKids Păcurari și SmartyKids Tătărași, au impresionat printr-o viteză uluitoare de calcul: 260 de operații rezolvate în doar 9 minute. Matias a urcat atunci pe locul I, confirmându-și locul în elita mondială a aritmeticii mentale.

Succesul din Belgia a fost urmat de o perioadă intensă de pregătire. Zi după zi, exercițiile au devenit mai complexe, iar limitele de timp mai stricte. Nu a fost doar o luptă cu numerele, ci și cu emoțiile, cu concentrarea sub presiune și cu ambiția de a depăși propriile recorduri.

La Dubai, toate aceste eforturi s-au transformat într-un rezultat istoric. În sala plină de copii veniți din toate colțurile lumii, Matias a demonstrat nu doar rapiditate și acuratețe, ci și stăpânire de sine și determinare. Trofeul de Super Campion nu a fost doar o recunoaștere a unui punctaj perfect, ci și a unui parcurs impecabil.

Performanța lui a fost posibilă și datorită sprijinului unei întregi comunități: Adriana Mahu, Beatrice Grămadă și echipa de traineri de la SmartyKids Păcurari, Andu Pițigoi prin Asociația Umanitară „Tester Grup” din Valea Lupului, Cabinetul Dr. Flora Cucer din Belgia și o companie ieșeană care a ales să rămână anonimă.

Din Iași, un oraș cu o puternică tradiție culturală, se ridică acum o generație de copii care nu doar citesc și scriu frumos, ci și gândesc rapid și precis. Matias este unul dintre acești tineri extraordinari – un exemplu că talentul, disciplina și susținerea potrivită pot transforma un vis într-o victorie mondială.

Maura ANGHEL