COMUNICAT DE PRESA PNRR: Fonduri pentru Romania reformata - Digitalizarea activitatii intreprinderii SC FIDES EXPRESS SRL -
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
FOTO -- O vară cu pixul în mână. Cum se vede lumea prin ochii micilor jurnaliști
Parcul fără arbori, în chinurile facerii, la Iași
Bolojan avertizează că pensiile și salariile ar putea să nu mai fie plătite. „Vin 6 luni critice”
VIDEO Incendiu masiv la un depozit Sameday situat pe Drumul Hoților. Pompierii ieșeni au intervenit în forță. S-a emis mesaj Ro-Alert
Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
Premieră pe piața auto din Iași: Dacia n-a reușit să vândă niciun autoturism electric!
Vacanța în Grecia, transformată în coșmar! S-au trezit cu mașina „spartă“ pe o plajă din Thassos!
COMUNICAT DE PRESA PNRR: Fonduri pentru Romania reformata - Digitalizarea activitatii intreprinderii SC FIDES EXPRESS SRL -
De la Bruges la Dubai. Povestea unui campion de 9 ani care a dus România pe podiumul mondial al aritmeticii mentale

mate-IS

16-08-2025 08:40

 Pe 15 august , sub soarele arzător al Emiratelor Arabe Unite, un copil de doar 9 ani a ridicat sus, cu ambele mâini, trofeul de Super Campion. Numele lui este Matias Aneculăesi, iar locul unde și-a scris povestea de aur este SMART KIDS – International Olympiad in Mental Arithmetic, competiție desfășurată la Dubai. Cu cel mai mare punctaj din categoria sa, Matias a primit diploma de Campion și cupa supremă a concursului, aducând României cea mai importantă distincție de la această ediție.

Această victorie nu a fost întâmplătoare. Drumul lui Matias spre podiumul mondial a început cu luni bune înainte, în sălile de antrenament ale centrului SmartyKids Păcurari din Iași, acolo unde tehnica japoneză a abacului – mai întâi fizic, apoi mental – este studiată cu seriozitate, dar și cu bucuria jocului inteligent. În spatele fiecărui rezultat se află ore de exerciții, concentrare și răbdare, iar Matias a demonstrat că aceste calități pot fi cultivate chiar de la vârste fragede.

Un moment-cheie în formarea lui ca performer a fost 14 aprilie 2025, când a participat la prima ediție a Olimpiadei Internaționale de Aritmetică Mentală AMAkids CUP, desfășurată la Bruges, în Belgia. Din peste 150 de participanți din 20 de țări, echipa României – în care Matias era unul dintre cei mai tineri membri – a dominat podiumul. Cei opt copii ieșeni, selecționați din centrele SmartyKids Păcurari și SmartyKids Tătărași, au impresionat printr-o viteză uluitoare de calcul: 260 de operații rezolvate în doar 9 minute. Matias a urcat atunci pe locul I, confirmându-și locul în elita mondială a aritmeticii mentale.

Succesul din Belgia a fost urmat de o perioadă intensă de pregătire. Zi după zi, exercițiile au devenit mai complexe, iar limitele de timp mai stricte. Nu a fost doar o luptă cu numerele, ci și cu emoțiile, cu concentrarea sub presiune și cu ambiția de a depăși propriile recorduri.

La Dubai, toate aceste eforturi s-au transformat într-un rezultat istoric. În sala plină de copii veniți din toate colțurile lumii, Matias a demonstrat nu doar rapiditate și acuratețe, ci și stăpânire de sine și determinare. Trofeul de Super Campion nu a fost doar o recunoaștere a unui punctaj perfect, ci și a unui parcurs impecabil.

Performanța lui a fost posibilă și datorită sprijinului unei întregi comunități: Adriana Mahu, Beatrice Grămadă și echipa de traineri de la SmartyKids Păcurari, Andu Pițigoi prin Asociația Umanitară „Tester Grup” din Valea Lupului, Cabinetul Dr. Flora Cucer din Belgia și o companie ieșeană care a ales să rămână anonimă.

Din Iași, un oraș cu o puternică tradiție culturală, se ridică acum o generație de copii care nu doar citesc și scriu frumos, ci și gândesc rapid și precis. Matias este unul dintre acești tineri extraordinari – un exemplu că talentul, disciplina și susținerea potrivită pot transforma un vis într-o victorie mondială. 

Maura ANGHEL

Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Scanteia, teren 21,968 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi, telefon 0232/229.260, fax 0232/229.260, e-mail: achizitii@comunascanteia.ro, cod fiscal 4540313. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren apartinand domeniului privat al Comunei Scanteia in suprafata totala de 21.968 mp, format din 1.733 mp teren livada, 18.267 mp ape statatoare, 1.968 mp dig de pamant, situat in extravilanul comunei Scanteia, sat Scanteia, judetul Iasi, avand nr.cadastral 61464, CF 61464, conform H.C.L. Scanteia nr. 44/12.06.2025 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Se poate descarca de pe site-ul Comunei Scanteia. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se poate descarca de pe adresa website: www.comuna scanteia.ro. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.30 la sediul Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de Contencios administrativ a Tribunalului Iasi, municipiul Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.642, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.08.2025.
Licitatie com. Mihai Eminescu. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani, telefon 0231/512.183, fax 0231/506.201, e-mail: primaria_me@yahoo.com, cod fiscal 3503600. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila: In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, si H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 29/20.03.2025 privind aprobarea bugetului pe anul 2025. Perioada de finantare: anul 2025. Suma totala alocata de la bugetul local este de 100.000 Lei si se aloca in intregime pentru domeniul Culte religioase. Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile sunt cele prezentate in Ghidul solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2025 unitatilor de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, aprobat prin H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 46/11.04.2025 privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte/ programe se poate obtine de pe site-ul Comunei Mihai Eminescu: www.comunamihai eminescu.ro. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul autoritatii contractante: www.comuna mihaieminescu.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.09.2025, ora 14.00, Comuna Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Perioada la care se desfasoara selectia de proiecte, verificarea eligibilitatii, a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara si evaluarea propunerilor de proiecte este: 09.09.2025 -11.09.2025.
Licitatie Comcereal Vaslui, proprietati imobiliare. CONSORTIUL format din Five Administration SPRL -Filiala Iasi si LD Expert Grup SPRL, in calitate de Administratori judiciari ai Comcereal SA Vaslui -in reorganizare, cu sediul social in Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J37/88/1996, CUI 8208253, organizeaza 3 licitatii publice cu strigare, in datele de 20.08.2025, 03.09.2025 si 17.09.2025 in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei, astfel: De la ora 12:00: Proprietate imobiliara denumita-„Baza Husi” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire 4.578.576,27 Lei; De la ora 13:00: Proprietate imobiliara denumita „Baza Husi Patule” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire: 2.367.962,61 Lei. Orele anuntate pentru fiecare Activ se respecta pentru fiecare zi in care se vor organiza licitatii. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.570 Lei (TVA inclus) pentru fiecare Activ in parte si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@ five- advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul societatii Comcereal SA din Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data fiecarei licitatii, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Comcereal, la numerele de telefon: 0744610064 si 0335407617 sau e-mail: office@comcereal-vaslui.ro si numai dupa achizitionarea Caietului de sarcini. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari_filiala@five-advisory.ro
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
PF, vand casa + teren la 3 km de Iasi, Vladiceni, cu toate utilitatile, toate actele in regula. # 0747787502
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Teren 321 mp cu casa renovata 2021, 133 mp, P+Pod, utilitati complete. Zona rezidentiala dezvoltata, POT 30%, CUT 0.9, regim P+1+M, mansarda permisa. Ideal locuinta sau birouri mici. Proprietate intabulata, acte verificate, disponibila imediat. Contact: Jucan Florin – Broker Imobiliar Acreditat ABI. Telefon 0741384731
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Iașul, scena unui război tacit pe posturi didactice. Normele bugetare strâng șurubul înainte de școală
16/08/2025 08:30

Iașul, scena unui război tacit pe posturi didactice. Normele bugetare strâng șurubul înainte de școală

La Iasi, ca si in restul tării, scolile se pregătesc să primească, săptămana viitoare, o versiune revizuită a listei posturilor didactice vacante si rezervate, asa cum prevede procedura oficială pentru ...

Iașul își trimite vocea în Comitetul Național de Coordonare al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă
16/08/2025 08:30

Iașul își trimite vocea în Comitetul Național de Coordonare al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă

Procesul de selectie pentru mandatul 2025-2027 al CNC-OGP a atras 23 de candidati, majoritatea reprezentand organizatii neguvernamentale, care si-au depus dosarele intre 3 iulie si 3 august 2025. Din cele 10 lo ...

Căpițele de fân se sting în Moldova. O tradiție seculară este pe cale de dispariție
16/08/2025 08:15

Căpițele de fân se sting în Moldova. O tradiție seculară este pe cale de dispariție

Pe coama unui deal din nordul judetului Neamt, cateva căpite de fan stau singure, in bătaia vantului. În jur, campul e gol si linistea are un aer nelinistitor. Odată, vara insemna miros de iarbă cosit ...

Guvernul lovește în neplătitorii de taxe. Ajutorul social, tăiat direct pentru datorii la bugetul local. Iașul, printre orașele vizate
16/08/2025 08:03

Guvernul lovește în neplătitorii de taxe. Ajutorul social, tăiat direct pentru datorii la bugetul local. Iașul, printre orașele vizate

Guvernul schimbă regulile jocului pentru beneficiarii de ajutor social. Un nou proiect de reformă administrativă, aflat in dezbatere publică, prevede că primăriile vor putea opri direct din alocatia socia ...

Pepenii roșii din Iași, dulceața verii cu gust amar de chimicale
16/08/2025 08:03

Pepenii roșii din Iași, dulceața verii cu gust amar de chimicale

August, Piata Nicolina. Tarabele sunt un spectacol rosu-verde, iar aerul miroase a vară. Vanzătorii isi laudă marfa, dar cand ii intrebi de unde vine pepenele, privirea le fuge in altă parte. „De la n ...

Educație pe datorie. La Iaşi, mulți părinți se împrumută pentru rechizite
16/08/2025 08:00

Educație pe datorie. La Iaşi, mulți părinți se împrumută pentru rechizite

Începand cu 1 august, la Iaşi s-au resimţit creşterile de preţ la rechizitele de bază: caiete, penare, seturi de carioci şi ghiozdane. Un caiet simplu A5 pe raftul unei librării ajunge să coste 2& ...

Iașul, blocat la nesfârșit. August sub asediul șantierelor și trafic la limita suportabilului
16/08/2025 07:56

Iașul, blocat la nesfârșit. August sub asediul șantierelor și trafic la limita suportabilului

Luna august găseste Iasul intr-o stare de blocaj aproape permanent. În loc ca traficul să se fluidizeze, asa cum se intamplă in mod obisnuit vara, orasul este sufocat de santiere deschise simultan, fă ...

FOTO -- O vară cu pixul în mână. Cum se vede lumea prin ochii micilor jurnaliști
16/08/2025 07:53

FOTO -- O vară cu pixul în mână. Cum se vede lumea prin ochii micilor jurnaliști

Într-o sală plină de lumina diminetii, vocile copiilor se amestecă intr-un murmur plin de curiozitate. Pe masă, pixurile stau cuminti, pregătite să fie martore ale unei aventuri care nu seamănă cu ...

Iașul medical intră în era transparenței forțate. Spitalele vor publica online feedback-ul pacienților și performanțele reale ale managerilor
16/08/2025 07:52

Iașul medical intră în era transparenței forțate. Spitalele vor publica online feedback-ul pacienților și performanțele reale ale managerilor

Schimbare de paradigmă in spitalele publice din Romania: transparenta nu mai este un concept vag din discursuri politice, ci o obligatie asumată prin acte oficiale. Ministerul Sănătătii a anuntat, printr-u ...

Statul taie din viitorul a 7.000 de familii din Iași. De la 1 septembrie, indemnizațiile pentru creșterea copilului scad cu 10%
16/08/2025 07:38

Statul taie din viitorul a 7.000 de familii din Iași. De la 1 septembrie, indemnizațiile pentru creșterea copilului scad cu 10%

Începand cu 1 septembrie 2025, părintii aflati in concediu pentru cresterea copilului sau in concediu de acomodare după adoptie vor primi indemnizatii reduse cu 10%, ca urmare a intrării in vigoare a n ...

COMUNICAT DE PRESA PNRR: Fonduri pentru Romania reformata - Digitalizarea activitatii intreprinderii SC FIDES EXPRESS SRL -

COMUNICAT DE PRESA PNRR: Fonduri pentru Romania reformata - Digitalizarea activitatii intreprinderii SC FIDES EXPRESS SRL -

FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League

FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League

În cât timp se văd rezultatele dacă bei cantitatea necesară de apă: Corpul se transformă în mod spectaculos

În cât timp se văd rezultatele dacă bei cantitatea necesară de apă: Corpul se transformă în mod spectaculos

