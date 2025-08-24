Denisa Ștefania Cazaciuc, vocea din Iași care cucerește Viena

* invitată de Vienna Opera Academy, mezzosoprana Denisa Ștefania Cazaciuc va debuta, la doar 18 ani, în rolurile Carmen și Flora, pe scena Vienna Opera Festival * în același cadru, baritonul Theodor Gabriel Stroiu, tot de la Colegiul de Artă „Octav Băncilă”, va interpreta rolurile Baronului și Marchizului din „La Traviata”

La numai 18 ani, Denisa Ștefania Cazaciuc confirmă că este una dintre cele mai promițătoare voci lirice ale României. Elevă a Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași, la clasa profesoarei Diana Munteanu, tânăra mezzosoprană a fost invitată de Vienna Opera Academy să participe la prestigiosul Vienna Opera Festival 2025.

Pe 30 august, Denisa va urca pe scenă în rolul Carmen din opera lui Georges Bizet și în rolul Florei din capodopera verdiană La Traviata. Înainte de acest moment, pe 28 august, va susține un recital de arii celebre la Mozarthaus Viena, loc emblematic pentru istoria muzicii universale.

Cariera ei internațională a început în 2023, când a devenit cea mai tânără voce admisă vreodată la Chicago Summer Opera, debutând în rolul Mercedes din Carmen. De atunci, Denisa a colaborat cu Opera Națională Română din Iași, a cântat pe scene din Scoția, SUA și Austria și a fost distinsă cu Premiul SASM al Operei Naționale București.

„Performanța nu ia vacanță. În spatele acestor reușite se află sute de ore de studiu și o expresivitate care depășește vârsta ei. Denisa trăiește fiecare sunet cu naturalețe și armonie. Și bineînțeles, voi fi alături de Denisa, la Viena, la debutul ei”, a zâmbit prof. Diana Neacșu, director adjunct al colegiului.

Ca o completare, în cadrul aceluiași proiect vienez, va debuta și baritonul Theodor Gabriel Stroiu, elev în clasa a XI-a la CNAOB, la clasa profesorului Veaceslav Bînzari. Acesta va interpreta rolurile Baronului și Marchizului din La Traviata de Giuseppe Verdi.

De-a lungul anilor, clasa de canto coordonată de prof. Diana Munteanu a lansat numeroase voci lirice remarcate deja pe scene importante -- Diana Ionescu, Sorana Năstasiu, Adelina Cociobanu, Robert Damian, Theona Iurcovschi, Daria Bîrzu, Ștefania Vorniceanu, Noemi Onucu.

Acum, prin Denisa Ștefania Cazaciuc și Theodor Gabriel Stroiu, Iașul demonstrează din nou că este un centru artistic de elită, capabil să ofere lumii voci tinere cu potențial excepțional. Maura ANGHEL