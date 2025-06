Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor, o mare problemă

În ultimii ani, compania de salubrizare din Iași a făcut eforturi pentru creșterea gradului de reciclare și a intervenit în rândul cetățenilor pentru a-i face să înțeleagă că depozitarea corectă a deșeurilor este un element esențial pentru o comunitate sănătoasă. Cu toate acestea, există în continuare foarte multe persoane care aleg să nu țină cont de aceste sfaturi și lasă saci întregi de gunoi în prejma punctelor de colectare.

Salubris SA trage un semnal de alarmă în rândul populației și îi îndeamnă pe oameni să fie mult mai atenți cu gunoiul pe care îl produc. „Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor reprezintă un comportament tot mai frecvent, cu efecte majore asupra mediului urban În ciuda eforturilor constante de modernizare a sistemelor de colectare a deșeurilor, un număr tot mai mare de cetățeni alege, din neglijență sau comoditate, să depoziteze deșeurile în afara punctelor special amenajate. Această practică afectează nu doar aspectul orașului, ci și calitatea vieții comunității. Deșeurile abandonate în proximitatea containerelor generează disconfort olfactiv și vizual, atragerea dăunătorilor și creșterea riscului sanitar, dificultăți în activitatea echipelor de salubrizare dar și costuri suplimentare suportate, indirect, de întreaga comunitate. Comportamentul iresponsabil al unora anulează eforturile celorlalți. Educația ecologică, simțul civic și respectul pentru spațiul comun sunt condiții esențiale pentru un oraș curat și funcțional. Facem apel la toți cetățenii să folosească punctele de colectare conform destinației și să nu abandoneze deșeuri pe domeniul public. Respectul față de oraș începe cu gesturi simple”, precizează conducerea Salubris SA.

Vizită din Republica Moldova la Salubris