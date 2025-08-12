Stiri
20.000 de angajați din administrația publică urmează să fie concediați. “Cel puțin 20 de procente pentru fiecare autoritate locală”
Schimbare importantă pentru românii care călătoresc în SUA
Zone turistice din Grecia sunt afectate de incendii de proporții. Alertă ridicată într-o treime din țară
La ce ne putem aștepta de la întâlnirea Trump-Putin
Stay Fit Gym, cea mai extinsă rețea de fitness din România și Europa de Est, a inaugurat la Palas Iaşi primul său centru de fitness de tip Black
Profilul jucătorului modern de casino online: tendințe, inovații și preferințe
Comunicat de presa - Demararea proiectului „Digitalizarea Asociatiei ARTIS Iasi”
Comunicat de presa - Demararea proiectului „Digitalizarea APHR Filiala Iași
Cinci moduri în care românii nu vor mai putea „scăpa” de plata impozitelor
Sfaturi esențiale pentru optimizarea performanței media playerului tău
Depresia face ravagii printre adolescenții ieșeni

depresia

12-08-2025 17:05

* „Adolescenții de astăzi sunt afectați mult mai mult de nereușite, tocmai pentru că ajung să se compare cu cei care își prezintă viețile perfecte. Ajung în cabinetele noastre tot mai mulți tineri anxioși, depresivi, nemulțumiți de felul în care arată, de ceea ce trăiesc. Noi, psihologii, trebuie să le schimbăm această percepție despre viață”, susține un cunoscut psiholog ieșean

În ultimii ani, tot mai mulți oameni sunt în goana după viața perfectă, pe care consideră că o trăiesc vedetele care se expun frecvent în mediul online. Printre cei care tind spre perfecțiune se numără și foarte mulți tineri, susțin psihologii din Iași, care au constatat că foarte mulți adolescenți se confruntă deja cu anxietatea și cu depresia, tocmai din această cauză. „Copiii, adolescenții petrec foarte mult timp în mediul online, pe rețelele de socializare. Acolo, influencerii celebri își prezintă viețile perfecte, corpurile perfecte, familiile perfecte. Astfel, adolescenții neexeprimentați ajung să creadă că ceea ce văd pe ecranele luminoase este adevărul pur. În realitate, lucrurile nu stau chiar așa. Acești influenceri trăiesc din imagine și, de multe ori, prezintă doar aspectele pozitive din viața de zi cu zi. Aceste aspecte atrag, aduc aprecieri, aduc vizualizări. Prin urmare, aduc și bani. Tinerii ajung să se compare cu aceste vedete. Își compară viețile cu ale lor, un lucru total greșit. Ajung să fie nemulțumiți de felul în care arată, de situația financiară, de vacanțele în care merg. Astfel, tind să spere la perfecțiune. Nu e neapărat ceva greșit, dar e o iluzie care poate fi extrem de periculoasă”, a precizat Andreea Coman, psiholog ieșean.

Adolescenții, tot mai des în cabinetele psihologilor

Tot mai mulți adolescenți din Iași au nevoie de ajutor de specialitate, susțin psihologii. Una dintre cauze este chiar iluzia unei vieți perfecte. Astfel, afectați de depresie și de anxietate, aceștia îi aduc în pragul disperării pe părinți, care apelează, pe ultima sută de metri, la psihologi. „Vorbim despre o generație nouă, o generație mai sensibilă, care are acces la foarte multă informație. Din păcate, informația accesată nu este, de multe ori, tocmai potrivită. Tinerii își doresc să facă bani peste noapte, extrem de ușor, cu muncă puțină. Acest lucru nu este posibil. Există cazuri, unul la un milion. Adolescenții de astăzi sunt afectați mult mai mult de nereușite, tocmai pentru că ajung să se compare cu cei care își prezintă viețile perfecte. Ajung în cabinetele noastre tot mai mulți tineri anxioși, depresivi, nemulțumiți de felul în care arată, de ceea ce trăiesc. Noi, psihologii, trebuie să le schimbăm această percepție despre viață. Să îi învățăm că viața e frumoasă, chiar dacă nu este perfectă. Să îi învățăm să se bucurie de micile reușite, de parcursul pe care îl au până ajung acolo unde își doresc. Nu este ușor, mai ales pentru părinți, întrucât se confruntă cu o generație nouă, cu probleme noi. Astfel, îi îndrumăm să ceară ajutor atunci când simt că nu mai fac față. Împreună putem găsi cele mai bune soluții”, a mai spus psihologul ieșean. Cristian ANDREI

 

Ungurii intră adânc în inima Transilvaniei. O mină de sare de 30 de milioane de tone, pregătită de exploatare la Valea Florilor

20.000 de angajați din administrația publică urmează să fie concediați. “Cel puțin 20 de procente pentru fiecare autoritate locală”

Schimbare importantă pentru românii care călătoresc în SUA

Zone turistice din Grecia sunt afectate de incendii de proporții. Alertă ridicată într-o treime din țară

La ce ne putem aștepta de la întâlnirea Trump-Putin

Ce școli, grădinițe și licee riscă să fie comasate. Inspectoratele școlare județene au început să facă propuneri

Depresia face ravagii printre adolescenții ieșeni

UMF Iaşi deschide „Şcoala din spital”

Ministrul Muncii trimite Corpul de Control la Iași

Investiții record în educație, la Iași

Ieșenii cu credite, loviți din plin. Ratele urcă la cote record, din octombrie

Explozie de falimente în plină vară: clasa de mijloc din România se prăbușește

Pelerinaj la sanctuarul naţional marian de la Cacica

Cod galben de caniculă în jumătate din țară

Tăvălugul concedierilor lovește administrația. 40 000 de posturi sunt aruncate în aer

Stay Fit Gym, cea mai extinsă rețea de fitness din România și Europa de Est, a inaugurat la Palas Iaşi primul său centru de fitness de tip Black

Guvernul face un pas în spate, după revolta românilor. Proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat pe termen nelimitat

Iașul, blocat la nesfârșit. August sub asediul șantierelor și trafic la limita suportabilului

Boom-ul freelancerilor. Iașul a devenit epicentrul muncii remote, cu joburi care aduc câștiguri mari

Profilul jucătorului modern de casino online: tendințe, inovații și preferințe

Cu 2.400 de locuri, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este depășită de cele din Cluj și București la formarea profesorilor

Iașul, capitala furiei la volan. Intersecțiile care îți pun răbdarea la zid

Limbajul suburban care aprinde Iașul. Cum se nasc și mor expresiile urbane în era TikTok și rap

Comunicat de presa - Demararea proiectului „Digitalizarea Asociatiei ARTIS Iasi”

Comunicat de presa - Demararea proiectului „Digitalizarea APHR Filiala Iași

Tinerii din Iași care au declarat război ratelor. Generația „Fără credit” rescrie regulile banilor

Iașul, scena unui război tacit pe posturi didactice. Normele bugetare strâng șurubul înainte de școală

Criolipoliza revoluționează remodelarea corporală. Tratament de top pentru rezultate vizibile fără bisturiu

România, la un pas să rateze miliardele UE. Un expert în IMM-uri cunoscut în Iași intră în lupta contra birocrației care sufocă fondurile europene

Pepenii roșii din Iași, dulceața verii cu gust amar de chimicale

Mii de copii nu mai au loc în școlile din Zona Metropolitană. Primarul Iașului se revoltă

Donald Trump pare să nu știe unde se află Alaska: „Mă duc în RUSIA vineri”

Karol Nawrocki începe mandatul cu o inițiativă pro-familie: scutire de impozit pentru părinții cu doi sau mai mulți copii

Ion Cristoiu: ”Planul USR de cucerire bolșevică a PUTERII merge ceas. Azi: MAE angajează 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat”

Claudiu Târziu ia atitudine față de înstrăinarea unei resurse strategice a României

Iașul medical intră în era transparenței forțate. Spitalele vor publica online feedback-ul pacienților și performanțele reale ale managerilor

CNAS și furnizorii își pasează vina. Pacienții plătesc analizele

Pilonul 2 se clatină: cum se pregătește prăbușirea pensiilor private

Zelenski: „Concesiile nu conving un criminal”

Iașul se îmbracă în lux la mâna a doua. Piața care face concurență hainelor noi

Val de internări fără precedent, la Maternitatea „Elena Doamna”

Bacul de toamnă: o greșeală gramaticală din subiecte a stârnit controverse

Gheorghe Piperea:Ce propun

­­­­Mai multe locuri în creșele municipale

Cornel Nistorescu:Nicușor Super-bîlbă

FITPTI 2025 începe cu două lovituri de teatru. Spectacolele „Regina Nopții” și „Domnul Gherase” vor sparge gheața festivalului

Imunizarea pe cale naturală va fi mai scumpă

Bătrână de 86 de ani, băgată în spital de o vacă

Obținerea permisului auto cu 15 ședințe de condus, contestată

Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Scanteia, teren 21,968 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi, telefon 0232/229.260, fax 0232/229.260, e-mail: achizitii@comunascanteia.ro, cod fiscal 4540313. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren apartinand domeniului privat al Comunei Scanteia in suprafata totala de 21.968 mp, format din 1.733 mp teren livada, 18.267 mp ape statatoare, 1.968 mp dig de pamant, situat in extravilanul comunei Scanteia, sat Scanteia, judetul Iasi, avand nr.cadastral 61464, CF 61464, conform H.C.L. Scanteia nr. 44/12.06.2025 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Se poate descarca de pe site-ul Comunei Scanteia. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se poate descarca de pe adresa website: www.comuna scanteia.ro. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.30 la sediul Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de Contencios administrativ a Tribunalului Iasi, municipiul Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.642, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.08.2025.
Licitatie com. Mihai Eminescu. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani, telefon 0231/512.183, fax 0231/506.201, e-mail: primaria_me@yahoo.com, cod fiscal 3503600. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila: In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, si H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 29/20.03.2025 privind aprobarea bugetului pe anul 2025. Perioada de finantare: anul 2025. Suma totala alocata de la bugetul local este de 100.000 Lei si se aloca in intregime pentru domeniul Culte religioase. Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile sunt cele prezentate in Ghidul solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2025 unitatilor de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, aprobat prin H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 46/11.04.2025 privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte/ programe se poate obtine de pe site-ul Comunei Mihai Eminescu: www.comunamihai eminescu.ro. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul autoritatii contractante: www.comuna mihaieminescu.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.09.2025, ora 14.00, Comuna Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Perioada la care se desfasoara selectia de proiecte, verificarea eligibilitatii, a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara si evaluarea propunerilor de proiecte este: 09.09.2025 -11.09.2025.
Licitatie Comcereal Vaslui, proprietati imobiliare. CONSORTIUL format din Five Administration SPRL -Filiala Iasi si LD Expert Grup SPRL, in calitate de Administratori judiciari ai Comcereal SA Vaslui -in reorganizare, cu sediul social in Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J37/88/1996, CUI 8208253, organizeaza 3 licitatii publice cu strigare, in datele de 20.08.2025, 03.09.2025 si 17.09.2025 in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei, astfel: De la ora 12:00: Proprietate imobiliara denumita-„Baza Husi” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire 4.578.576,27 Lei; De la ora 13:00: Proprietate imobiliara denumita „Baza Husi Patule” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire: 2.367.962,61 Lei. Orele anuntate pentru fiecare Activ se respecta pentru fiecare zi in care se vor organiza licitatii. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.570 Lei (TVA inclus) pentru fiecare Activ in parte si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@ five- advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul societatii Comcereal SA din Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data fiecarei licitatii, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Comcereal, la numerele de telefon: 0744610064 si 0335407617 sau e-mail: office@comcereal-vaslui.ro si numai dupa achizitionarea Caietului de sarcini. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari_filiala@five-advisory.ro
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
UMF Iaşi deschide „Şcoala din spital”
UMF Iaşi deschide „Şcoala din spital”

Pentru copiii care işi petrec zilele intre pereţii spitalului, şansa de a invăţa nu mai este doar un vis. UMF „Grigore T. Popa” Iaşi deschide „Şcoala din spital”, un loc unde lec ...

Ministrul Muncii trimite Corpul de Control la Iași
Ministrul Muncii trimite Corpul de Control la Iași

La doar cateva zile de cand 26 de microbuze şcolare electrice cumpărate de Consiliul Judeţean au ajuns in comunităţile care au nevoie cel mai mult de ele, ministrul Muncii, Dragoş Pislaru, anunţă că tr ...

Investiții record în educație, la Iași
Investiții record în educație, la Iași

* Primăria Municipiului Iasi derulează in această perioadă cel mai amplu program de investitii in educatie din istoria orasului * valoarea totală: circa 100 milioane de euro – fonduri europene (PNRR, ...

Ieșenii cu credite, loviți din plin. Ratele urcă la cote record, din octombrie
Ieșenii cu credite, loviți din plin. Ratele urcă la cote record, din octombrie

* in Iasi, peste 43.000 de familii au credite ipotecare sau de consum in lei * pentru cei care au luat imprumuturi mari in perioada 2018-2021, cresterea IRCC se traduce in o rată suplimentară pe an doar din m ...

Explozie de falimente în plină vară: clasa de mijloc din România se prăbușește
Explozie de falimente în plină vară: clasa de mijloc din România se prăbușește

Desi august este, traditional, luna de vacantă judecătorească, tribunalele din toată tara inregistrează un val fără precedent de insolvente si falimente. De la companii mari, cu sute de angajati, pană l ...

Pelerinaj la sanctuarul naţional marian de la Cacica
Pelerinaj la sanctuarul naţional marian de la Cacica

Mii de pelerini sunt aşteptaţi şi anul acesta la sanctuarul naţional marian de la Cacica – Suceava, in zilele de 14 şi 15 august 2025, cu ocazia sărbătorii Adormirea Maicii Domnului. În afar ...

Tăvălugul concedierilor lovește administrația. 40 000 de posturi sunt aruncate în aer
Tăvălugul concedierilor lovește administrația. 40 000 de posturi sunt aruncate în aer

Un val de restructurări fără precedent se pregăteste să lovească administratiile locale din intreaga tară. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a confirmat că reforma care bate la usă va insemna reduc ...

Stay Fit Gym, cea mai extinsă rețea de fitness din România și Europa de Est, a inaugurat la Palas Iaşi primul său centru de fitness de tip Black
Stay Fit Gym, cea mai extinsă rețea de fitness din România și Europa de Est, a inaugurat la Palas Iaşi primul său centru de fitness de tip Black

Stay Fit Gym, cea mai extinsă retea de fitness din Romania si Europa de Est, a inaugurat la Palas Iaşi primul său centru de fitness de tip Black   Stay Fit Gym, cea mai extinsă retea de fitness din Ro ...

Iașul, blocat la nesfârșit. August sub asediul șantierelor și trafic la limita suportabilului
Iașul, blocat la nesfârșit. August sub asediul șantierelor și trafic la limita suportabilului

Luna august găseste Iasul intr-o stare de blocaj aproape permanent. În loc ca traficul să se fluidizeze, asa cum se intamplă in mod obisnuit vara, orasul este sufocat de santiere deschise simultan, fă ...

Boom-ul freelancerilor. Iașul a devenit epicentrul muncii remote, cu joburi care aduc câștiguri mari
Boom-ul freelancerilor. Iașul a devenit epicentrul muncii remote, cu joburi care aduc câștiguri mari

Iasul, cunoscut ca oras al universitătilor si al traditiei, s-a transformat subtil, dar profund, in noul „magnet” al muncii remote. „Boom‑ul freelancerilor” nu e doar un slogan: este ...

Comunicat de presa - Demararea proiectului „Digitalizarea APHR Filiala Iași

Comunicat de presa - Demararea proiectului „Digitalizarea APHR Filiala Iași

Handbalul: un sport preferat de pariori

Handbalul: un sport preferat de pariori

CNAS și furnizorii își pasează vina. Pacienții plătesc analizele

CNAS și furnizorii își pasează vina. Pacienții plătesc analizele

