Depresia face ravagii printre adolescenții ieșeni

* „Adolescenții de astăzi sunt afectați mult mai mult de nereușite, tocmai pentru că ajung să se compare cu cei care își prezintă viețile perfecte. Ajung în cabinetele noastre tot mai mulți tineri anxioși, depresivi, nemulțumiți de felul în care arată, de ceea ce trăiesc. Noi, psihologii, trebuie să le schimbăm această percepție despre viață”, susține un cunoscut psiholog ieșean

În ultimii ani, tot mai mulți oameni sunt în goana după viața perfectă, pe care consideră că o trăiesc vedetele care se expun frecvent în mediul online. Printre cei care tind spre perfecțiune se numără și foarte mulți tineri, susțin psihologii din Iași, care au constatat că foarte mulți adolescenți se confruntă deja cu anxietatea și cu depresia, tocmai din această cauză. „Copiii, adolescenții petrec foarte mult timp în mediul online, pe rețelele de socializare. Acolo, influencerii celebri își prezintă viețile perfecte, corpurile perfecte, familiile perfecte. Astfel, adolescenții neexeprimentați ajung să creadă că ceea ce văd pe ecranele luminoase este adevărul pur. În realitate, lucrurile nu stau chiar așa. Acești influenceri trăiesc din imagine și, de multe ori, prezintă doar aspectele pozitive din viața de zi cu zi. Aceste aspecte atrag, aduc aprecieri, aduc vizualizări. Prin urmare, aduc și bani. Tinerii ajung să se compare cu aceste vedete. Își compară viețile cu ale lor, un lucru total greșit. Ajung să fie nemulțumiți de felul în care arată, de situația financiară, de vacanțele în care merg. Astfel, tind să spere la perfecțiune. Nu e neapărat ceva greșit, dar e o iluzie care poate fi extrem de periculoasă”, a precizat Andreea Coman, psiholog ieșean.

Adolescenții, tot mai des în cabinetele psihologilor

Tot mai mulți adolescenți din Iași au nevoie de ajutor de specialitate, susțin psihologii. Una dintre cauze este chiar iluzia unei vieți perfecte. Astfel, afectați de depresie și de anxietate, aceștia îi aduc în pragul disperării pe părinți, care apelează, pe ultima sută de metri, la psihologi. „Vorbim despre o generație nouă, o generație mai sensibilă, care are acces la foarte multă informație. Din păcate, informația accesată nu este, de multe ori, tocmai potrivită. Tinerii își doresc să facă bani peste noapte, extrem de ușor, cu muncă puțină. Acest lucru nu este posibil. Există cazuri, unul la un milion. Adolescenții de astăzi sunt afectați mult mai mult de nereușite, tocmai pentru că ajung să se compare cu cei care își prezintă viețile perfecte. Ajung în cabinetele noastre tot mai mulți tineri anxioși, depresivi, nemulțumiți de felul în care arată, de ceea ce trăiesc. Noi, psihologii, trebuie să le schimbăm această percepție despre viață. Să îi învățăm că viața e frumoasă, chiar dacă nu este perfectă. Să îi învățăm să se bucurie de micile reușite, de parcursul pe care îl au până ajung acolo unde își doresc. Nu este ușor, mai ales pentru părinți, întrucât se confruntă cu o generație nouă, cu probleme noi. Astfel, îi îndrumăm să ceară ajutor atunci când simt că nu mai fac față. Împreună putem găsi cele mai bune soluții”, a mai spus psihologul ieșean. Cristian ANDREI