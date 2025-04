Dermatita atopică la copii, o afecțiune cu impact emoțional grav

Dermatita atopică la copii este o problemă de sănătate tot mai frecventă, cu implicații complexe asupra dezvoltării fizice, emoționale și sociale. Această afecțiune dermatologică cronică, adesea întâlnită la sugari și copii mici, se manifestă prin piele uscată, inflamată și prurit intens, afectând calitatea vieții nu doar a celor mici, ci și a întregii familii.

Cunoscută și sub numele de eczemă atopică, dermatita atopică afectează între 15% și 20% dintre copiii din întreaga lume, cu o incidență crescută în mediul urban, în special în zonele cu nivel ridicat de poluare. Afecțiunea apare frecvent în primul an de viață și se poate manifesta sub forme recurente până la adolescență sau chiar mai târziu.

Cauzele dermatitei atopice la copii sunt multiple și implică o predispoziție genetică asociată cu factori de mediu. Copiii ai căror părinți suferă de alergii, astm sau rinită alergică prezintă un risc crescut de a dezvolta această boală inflamatorie a pielii. De asemenea, alergenii din mediu, expunerea la detergenți, hainele sintetice, variațiile de temperatură, umiditatea scăzută din interiorul locuinței, stresul sau alimentația pot contribui la apariția sau agravarea simptomelor dermatitei atopice.

Simptomele dermatitei atopice includ mâncărime intensă, roșeață, uscăciune și descuamare a pielii. În unele cazuri apar leziuni deschise, cruste sau infecții bacteriene secundare. Zonele cel mai des afectate sunt obrajii, pliurile coatelor, încheieturile, genunchii și gâtul. Episoadele de dermatită pot fi imprevizibile, alternând perioade de acalmie cu puseuri de intensitate variabilă. „Severitatea dermatitei atopice este evaluată prin semne clinice și simptome raportate de pacienți, cum ar fi eritemul, tulburările de somn, indurația/papulele, pruritul, excoriațiile, povara psihosocială și lichenificarea. DA poate fi clasificată ca ușoară, moderată sau severă”, spune prof. univ. dr. Daciana Brănișteanu, de la UMF Iași. Complicațiile dermatitei atopice la copii pot include infecții cutanate bacteriene sau virale, tulburări de somn din cauza mâncărimii constante, iritabilitate, scăderea capacității de concentrare, epuizare și afectarea dezvoltării emoționale. Mulți copii cu dermatită atopică dezvoltă în timp și alte afecțiuni atopice, precum astmul bronșic sau rinita alergică.

Impactul dermatitei atopice asupra copiilor este profund. Nu este vorba doar despre o boală a pielii, ci despre o afecțiune care modifică rutina zilnică, afectează somnul, relațiile sociale și starea psihică. Copiii care suferă de dermatită atopică pot deveni retrași, anxioși, evita activitățile fizice și interacțiunile sociale din cauza aspectului pielii. Multe familii se confruntă cu epuizare emoțională și financiară în încercarea de a controla simptomele bolii și de a le asigura celor mici o viață cât mai apropiată de normal. „Este o afecțiune eterogenă cu o povară semnificativă a bolii, afectând calitatea vieții pacienților. Pot apărea insomnii, comorbidități atopice și non-atopice, suferință psihologică, risc de infecții și impact economic crescut”, a completat prof. univ. dr. Daciana Brănișteanu.

Tratamentul dermatitei atopice la copii necesită o abordare personalizată și continuă, sub supraveghere medicală. Esențială este hidratarea zilnică a pielii cu produse emoliente speciale, adaptate vârstei și sensibilității copilului. În timpul puseurilor, medicii pot recomanda creme cu corticosteroizi sau alte medicamente antiinflamatoare locale. În cazurile severe, sunt necesare tratamente sistemice sau terapii biologice. La fel de importantă este educația părinților în gestionarea bolii, evitarea factorilor declanșatori și crearea unui mediu protector pentru copil. Dermatita atopică la copii necesită înțelegere, răbdare și susținere constantă. Deși este o boală cronică, controlul simptomelor este posibil printr-o rutină atentă de îngrijire și printr-o comunicare deschisă cu medicul dermatolog sau alergolog. Cu o gestionare corectă, cei mici pot avea o copilărie senină, chiar dacă provocările dermatitei atopice nu dispar peste noapte.

Nicoleta ZANCU