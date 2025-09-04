Diabeticii din Iași, în pericol. Internetul abundă de medicamente contrafăcute, inclusiv pentru slăbit

* Agenția Europeană a Medicamentului avertizează: piața online este inundată de produse false promovate ca tratamente pentru diabet și obezitate * Iașul se numără printre orașele vizate de rețelele frauduloase, care profită de pacienți vulnerabili și de febra soluțiilor rapide de slăbit

Europa este lovită de un val periculos de medicamente ilegale vândute pe internet, iar România nu este ocolită. Agenția Europeană a Medicamentului și autoritățile naționale trag un semnal de alarmă privind explozia produselor contrafăcute promovate drept tratamente pentru diabet și obezitate. În Iași, pacienții devin tot mai expuși acestor capcane digitale, în care disperarea de a slăbi rapid sau de a ține boala sub control este speculată de comercianți fără scrupule.

Substanțele promovate online ca „GLP-1” – semaglutida, liraglutida sau tirzepatida – circulă pe platforme obscure și în reclame agresive de pe rețelele sociale. Escrocii promit rezultate spectaculoase, afișează sigle oficiale falsificate și menționează în mod mincinos aprobări europene. În realitate, multe dintre aceste produse nu conțin deloc ingredientul activ și, mai grav, pot include compuși toxici care transformă tratamentul într-un risc vital.

Medicii atrag atenția că administrarea acestor substanțe ilegale poate însemna eșec terapeutic pentru bolnavii de diabet, efecte secundare severe și interacțiuni letale cu alte medicamente. Fiecare fiolă cumpărată de pe internet devine o loterie mortală, în care sănătatea și viața sunt puse în joc pentru o iluzie vândută la preț redus. „Eu am folosit injecții cumpărate din farmacie, dar am renunțat. Este adevărat că au avut efect la început, dar apoi mi-au dat o stare generală foarte proastă”, a spus Liana Gorea, o ieșeancă pentru care dietele sunt mereu o provocare.

Uniunea Europeană a introdus un logo comun care atestă autenticitatea farmaciilor online autorizate, însă puțini pacienți verifică acest detaliu. Site-urile care nu afișează logo-ul verificabil și nu figurează în registrele oficiale sunt, fără excepție, ilegale. Tot ce se vinde prin rețele sociale, site-uri obscure sau reclame suspecte reprezintă o fraudă care aduce boală în loc de tratament.

În Iași, medicii avertizează că fenomenul ia amploare, iar pacienții vulnerabili cad primii pradă acestor scheme de înșelătorie digitală. Din dorința de a găsi o soluție rapidă, mulți aleg calea cea mai periculoasă. Concluzia este limpede: medicamentele pentru diabet și obezitate nu se cumpără de pe internet. Ele sunt tratamente complexe, ce trebuie prescrise și monitorizate de specialiști. Restul este doar contrabandă cu moarte.

Nicoleta ZANCU