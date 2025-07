Diana Bucur, vocea care recucerește Italia. Soprana ieșeancă revine la celebrul festival „Lirica in Piazza”

* vocea sa poartă cu ea o noblețe rară, iar fiecare apariție pe scenă devine un act de revelație artistică * după succesul răsunător din 2024, soprana Diana Bucur revine în decorul medieval al Toscanei, pentru a interpreta rolul Aidei în închiderea celebrului festival „Lirica in Piazza” din Massa Marittima, un loc unde piatra respiră istorie, iar muzica renaște în fiecare vară

În inima Toscanei, acolo unde fiecare piatră păstrează ecoul secolelor, Massa Marittima – bijuteria medievală a regiunii – devine, în fiecare vară, templu al operei sub cerul liber. Aici, între arcade romane și lumina caldă a apusurilor italiene, are loc unul dintre cele mai apreciate festivaluri lirice din peninsulă: Lirica in Piazza.

Ediția din acest an propune un melanj între tradiția operei clasice și inovația vizuală, prin utilizarea tehnologiei multimedia, efectelor de lumină și decorurilor concepute special pentru reprezentațiile în aer liber. Programul promite trei seri de neuitat. Pe 3 august, publicul este așteptat la Turandot de Giacomo Puccini, pe 4 august la Elisir d’amore de Gaetano Donizetti, iar pe 5 august, la Aida de Giuseppe Verdi. În ultima seară, va urca pe scenă Diana Bucur, soprana din Iași care a cucerit publicul italian. După ce anul trecut a oferit o interpretare memorabilă în rolul Toscăi, artista revine la Lirica in Piazza cu aceeași forță artistică și rafinament interpretativ în rolul Aidei. Prezență deja îndrăgită pe scenele italiene, artista ieșeancă promite un moment de neuitat în finalul festivalului.

Soprană a Operei Naționale din Iași, Diana Bucur este o prezență distinctă în peisajul liric. Absolventă în 1993 a Conservatorului de Stat „Ciprian Porumbescu” din Chișinău, și-a început cariera în corul Operei Naționale din Iași, devenind solistă titulară în 1999. De-a lungul carierei, a interpretat numeroase roluri din repertoriul clasic, remarcându-se prin timbrul generos, eleganța scenică și profunzimea emoțională. A colaborat cu Filarmonica din Ploiești în lucrări semnate de compozitorul Marius Herea – Genesis, Elegy, Extracts from his Opera – sub bagheta dirijorului Ovidiu Bălan. În august, într-un decor ce pare desprins dintr-o operă însăși, vocea Dianei Bucur va răsuna din nou printre zidurile străvechi ale Toscanei, aducând cu sine nu doar talent, ci și un arc simbolic între lumi, culturi și emoții.

Festivalul „Lirica in Piazza” se organizează neîntrerupt din 1986 și are loc anual, între 3 și 5 august, în decorul spectaculos al Pieței Garibaldi și al curții Catedralei San Cerbone din Massa Marittima. Cu o tradiție de peste trei decenii, evenimentul a fost consacrat drept unul dintre cele mai importante repere culturale ale verii toscane, atrăgând un public fidel și rafinat, cucerit de farmecul operei în aer liber și de eleganța medievală a orașului gazdă.

Maura ANGHEL