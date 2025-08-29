Din 1 septembrie, românii fără asigurare medicală plătesc 2.430 lei pentru sănătate. La Iași, ANAF așteaptă declarațiile 212

Persoanele neasigurate sunt obligate, începând cu 1 septembrie, să achite o contribuție anuală la sănătate de 2.430 lei * Declarația 212 se depune la ANAF, inclusiv la Iași, iar plata se face în două tranșe * Cei care nu plătesc rămân fără acces la serviciile medicale de bază

De la 1 septembrie, românii fără asigurare medicală trebuie să scoată din buzunar 2.430 de lei pentru a avea acces la pachetul minim de servicii. Suma se achită în baza Declarației Unice (formular 212), depusă la ANAF sau online, și poate fi plătită în două tranșe: un sfert la depunerea declarației și restul până la 25 mai 2026. În lipsa plății, accesul la medicul de familie, internările în spitalele de stat și analizele gratuite devin imposibile.

La Iași, unde mii de persoane nu figurează în prezent cu asigurare, autoritățile se așteaptă la un val de contribuabili la ghișeele ANAF. Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate atrag atenția că, deși plata acoperă doar șase luni, calitatea de asigurat este valabilă pentru un an întreg. Pentru mulți însă, suma este greu de suportat, în special pentru familiile fără venituri stabile, ceea ce riscă să scoată definitiv din sistem o parte dintre cei mai vulnerabili.

Există și categorii care nu sunt vizate de această obligație, pentru că li se reține contribuția direct la sursă: persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului sau pentru adopție, veterani și văduve de război, revoluționari, persoane persecutate politic, șomeri indemnizați, pensionari cu venituri ce depășesc pragul de 3.000 de lei lunar, beneficiari de venit minim de incluziune și personalul monahal al cultelor recunoscute.

În județul Iași, unde rata sărăciei este peste media națională, această contribuție anuală devine o povară grea și ridică riscul ca numeroși locuitori să rămână fără protecție medicală. În lipsa unei alternative reale, oamenii sunt împinși într-o situație absurdă: fie plătesc taxa, fie sunt excluși din sistemul public de sănătate.