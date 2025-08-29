Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
Mihai Chirica - 29 08 2025 Ședința Consiliului Local Iași/VIDEO
Cum combini florile uscate cu alte elemente decorative
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Cipru și Canada
Janta.ro - de la anvelope și jante de top, la roți complete
COMUNICAT DE PRESĂ AUGUST 2025 ,,TRANSFORMAREA DIGITALĂ A FIRMEI AVENSA CONSULTING PRIN ACHIZIȚIONAREA UNEI PLATFORME DE MANAGEMENT PROCESE INTERNE”
In Memoriam Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT (1950 – 2025)
Cum îți poate îmbunătăți consumul de ceai sănătatea generală?
Impozitele auto se vor dubla sau chiar tripla!
Ieșenii fug de căsătorie. Nupțialitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol
Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

Din 1 septembrie, românii fără asigurare medicală plătesc 2.430 lei pentru sănătate. La Iași, ANAF așteaptă declarațiile 212

Asigurare-de-sanatate

Dimensiune font:

| 29-08-2025 12:54

 Persoanele neasigurate sunt obligate, începând cu 1 septembrie, să achite o contribuție anuală la sănătate de 2.430 lei * Declarația 212 se depune la ANAF, inclusiv la Iași, iar plata se face în două tranșe * Cei care nu plătesc rămân fără acces la serviciile medicale de bază

 

De la 1 septembrie, românii fără asigurare medicală trebuie să scoată din buzunar 2.430 de lei pentru a avea acces la pachetul minim de servicii. Suma se achită în baza Declarației Unice (formular 212), depusă la ANAF sau online, și poate fi plătită în două tranșe: un sfert la depunerea declarației și restul până la 25 mai 2026. În lipsa plății, accesul la medicul de familie, internările în spitalele de stat și analizele gratuite devin imposibile.

La Iași, unde mii de persoane nu figurează în prezent cu asigurare, autoritățile se așteaptă la un val de contribuabili la ghișeele ANAF. Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate atrag atenția că, deși plata acoperă doar șase luni, calitatea de asigurat este valabilă pentru un an întreg. Pentru mulți însă, suma este greu de suportat, în special pentru familiile fără venituri stabile, ceea ce riscă să scoată definitiv din sistem o parte dintre cei mai vulnerabili.

Există și categorii care nu sunt vizate de această obligație, pentru că li se reține contribuția direct la sursă: persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului sau pentru adopție, veterani și văduve de război, revoluționari, persoane persecutate politic, șomeri indemnizați, pensionari cu venituri ce depășesc pragul de 3.000 de lei lunar, beneficiari de venit minim de incluziune și personalul monahal al cultelor recunoscute.

În județul Iași, unde rata sărăciei este peste media națională, această contribuție anuală devine o povară grea și ridică riscul ca numeroși locuitori să rămână fără protecție medicală. În lipsa unei alternative reale, oamenii sunt împinși într-o situație absurdă: fie plătesc taxa, fie sunt excluși din sistemul public de sănătate. 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Ziua ghiozdanelor la Bărăgăi-Bezga

16:53

Ziua ghiozdanelor la Bărăgăi-Bezga

Bancul Zilei - Arabul pe front

15:47

Bancul Zilei - Arabul pe front

Mihai Chirica - 29 08 2025 Ședința Consiliului Local Iași/VIDEO

15:33

Mihai Chirica - 29 08 2025 Ședința Consiliului Local Iași/VIDEO

Cum combini florile uscate cu alte elemente decorative

14:47

Cum combini florile uscate cu alte elemente decorative

Ultimul meci al lui Lionel Messi în Argentina!? Declarație misterioasă dată de vedeta de la Inter Miami

14:37

Ultimul meci al lui Lionel Messi în Argentina!? Declarație misterioasă dată de vedeta de la Inter Miami

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Cipru și Canada

13:47

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Cipru și Canada

Janta.ro - de la anvelope și jante de top, la roți complete

13:29

Janta.ro - de la anvelope și jante de top, la roți complete

Schimbări la plata cu cardul în 2026! Lege nouă pentru români!

13:20

Schimbări la plata cu cardul în 2026! Lege nouă pentru români!

Din 1 septembrie, românii fără asigurare medicală plătesc 2.430 lei pentru sănătate. La Iași, ANAF așteaptă declarațiile 212

12:54

Din 1 septembrie, românii fără asigurare medicală plătesc 2.430 lei pentru sănătate. La Iași, ANAF așteaptă declarațiile 212

Primăriile intră în grevă de avertisment: ghișeele închise, funcționarii acuză Guvernul că distruge administrația locală

12:48

Primăriile intră în grevă de avertisment: ghișeele închise, funcționarii acuză Guvernul că distruge administrația locală

Prof. Ilie Bădescu: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul sau despre războiul dintre desfrânarea pământească și desfătarea cerească

12:22

Prof. Ilie Bădescu: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul sau despre războiul dintre desfrânarea pământească și desfătarea cerească

COMUNICAT DE PRESĂ AUGUST 2025 ,,TRANSFORMAREA DIGITALĂ A FIRMEI AVENSA CONSULTING PRIN ACHIZIȚIONAREA UNEI PLATFORME DE MANAGEMENT PROCESE INTERNE”

11:43

COMUNICAT DE PRESĂ AUGUST 2025 ,,TRANSFORMAREA DIGITALĂ A FIRMEI AVENSA CONSULTING PRIN ACHIZIȚIONAREA UNEI PLATFORME DE MANAGEMENT PROCESE INTERNE”

Jaqueline Cristian, ce victorie!

11:23

Jaqueline Cristian, ce victorie!

In Memoriam Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT (1950 – 2025)

11:18

In Memoriam Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT (1950 – 2025)

Axinia (ECR): Bolojan vrea să modifice dintr-un foc peste 50 de legi şi peste 200 de acte normative

11:17

Axinia (ECR): Bolojan vrea să modifice dintr-un foc peste 50 de legi şi peste 200 de acte normative

Cum îți poate îmbunătăți consumul de ceai sănătatea generală?

11:10

Cum îți poate îmbunătăți consumul de ceai sănătatea generală?

Impozitele auto se vor dubla sau chiar tripla!

10:59

Impozitele auto se vor dubla sau chiar tripla!

Adio medicamente ieftine! Ministerul Sănătății și CNAS propun scăderea nivelului de compensare a medicamentelor

10:59

Adio medicamente ieftine! Ministerul Sănătății și CNAS propun scăderea nivelului de compensare a medicamentelor

Ieșenii fug de căsătorie. Nupțialitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol

10:59

Ieșenii fug de căsătorie. Nupțialitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol

Criză fără precedent pe calea ferată: trenurile Iași – București, anulate din 1 septembrie!

10:59

Criză fără precedent pe calea ferată: trenurile Iași – București, anulate din 1 septembrie!

Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025

10:59

Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025

Cum să îți amenajezi camera de gaming de acasă pentru o experiență imersivă?

10:55

Cum să îți amenajezi camera de gaming de acasă pentru o experiență imersivă?

Cum să prelungești durata de viață a bateriei auto: Sfaturi utile

10:32

Cum să prelungești durata de viață a bateriei auto: Sfaturi utile

TRANSFORMAREA DIGITALA A COMPANIEI ANVI PROFESSIONAL SECURITY SRL - Finalizare a proiectului

10:20

TRANSFORMAREA DIGITALA A COMPANIEI ANVI PROFESSIONAL SECURITY SRL - Finalizare a proiectului

În Noaptea Muzeelor la Sate, Mircești și Hermeziu își redeschid comorile culturale

09:45

În Noaptea Muzeelor la Sate, Mircești și Hermeziu își redeschid comorile culturale

INIMO, festivalul care adună hiturile verii și trimite la școală peste 10.500 de copii

09:24

INIMO, festivalul care adună hiturile verii și trimite la școală peste 10.500 de copii

Faptele nevăzute ale părintelui Dan Damaschin

09:21

Faptele nevăzute ale părintelui Dan Damaschin

Pacienții oncologici din Iași vor primi gratuit sprijin psihologic. Decizie istorică în sănătate

09:20

Pacienții oncologici din Iași vor primi gratuit sprijin psihologic. Decizie istorică în sănătate

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, ultima mare sărbătoare din anul bisericesc și interdicțiile respectate cu sfințenie

09:20

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, ultima mare sărbătoare din anul bisericesc și interdicțiile respectate cu sfințenie

„La Traviata” deschide stagiunea Operei Naționale Române Iași

09:19

„La Traviata” deschide stagiunea Operei Naționale Române Iași

Teatrul „Luceafărul

09:17

Teatrul „Luceafărul" din Iași își deschide stagiunea cu forță: workshop american, spectacole sold-out și un festival de anvergură

Cele mai accesibile city-break-uri, cu plecare din Iași

09:15

Cele mai accesibile city-break-uri, cu plecare din Iași

Comunicat de presa. Finalizarea proiectului: SC MADRAS COMP S.R.L. in calitate de Beneficiar, anunta finalizarea implementarii proiectului ,,Digitalizarea societatii MADRAS COMP S.R.L.” cod Smis 314125

09:15

Comunicat de presa. Finalizarea proiectului: SC MADRAS COMP S.R.L. in calitate de Beneficiar, anunta finalizarea implementarii proiectului ,,Digitalizarea societatii MADRAS COMP S.R.L.” cod Smis 314125

COMUNICAT DE PRESĂ Finalizare proiect ,,Protetic Digital” ➢ Numele beneficiarului: PROTETIC DESIGN S.R.L.

09:00

COMUNICAT DE PRESĂ Finalizare proiect ,,Protetic Digital” ➢ Numele beneficiarului: PROTETIC DESIGN S.R.L.

Geantă furată din salonul unui spital din Iași. Pacienta a rămas fără bani, acte și bijuterii

08:28

Geantă furată din salonul unui spital din Iași. Pacienta a rămas fără bani, acte și bijuterii

ANAF îl strânge cu ușa pe Iohannis

06:23

ANAF îl strânge cu ușa pe Iohannis

Nicușor Dan primește critici dure pentru propunerile la șefia SRI și SIE: „Serioase motive de îngrijorare!”

06:22

Nicușor Dan primește critici dure pentru propunerile la șefia SRI și SIE: „Serioase motive de îngrijorare!”

Bolojan ar putea părăsi Guvernul în curând: AUR pregătește moțiunea, Piperea afirmă că demisia va veni în septembrie

06:20

Bolojan ar putea părăsi Guvernul în curând: AUR pregătește moțiunea, Piperea afirmă că demisia va veni în septembrie

Silviu Mănăstire declară : „Bolojan și USR vor scoate PSD-ul de la guvernare și vor prelua puterea totală”

06:19

Silviu Mănăstire declară : „Bolojan și USR vor scoate PSD-ul de la guvernare și vor prelua puterea totală”

Trump cere punerea sub acuzare a lui George Soros și a fiului acestuia

06:18

Trump cere punerea sub acuzare a lui George Soros și a fiului acestuia

Bolojan anunță: creștem impozitele pe proprietate – casă și mașină – la persoanele fizice

06:17

Bolojan anunță: creștem impozitele pe proprietate – casă și mașină – la persoanele fizice

Ion Cristoiu: Ajutorul militar pentru Ucraina este din taxele și impozitele noastre. De ce e ținut secret?

06:16

Ion Cristoiu: Ajutorul militar pentru Ucraina este din taxele și impozitele noastre. De ce e ținut secret?

Fost președinte CCR: „Nu se respectă constituția și democrația!”

06:14

Fost președinte CCR: „Nu se respectă constituția și democrația!”

Succes PSD: S-a eliminat din Pachetul 2 interzicerea cumului pensie-salariu

06:13

Succes PSD: S-a eliminat din Pachetul 2 interzicerea cumului pensie-salariu

Horoscopul ZIlei

06:00

Horoscopul ZIlei

FCSB 3 – 0 Aberdeen: Roș-albaștrii țintesc calificarea în Europa League

23:27

FCSB 3 – 0 Aberdeen: Roș-albaștrii țintesc calificarea în Europa League

28 08 2025 VIDEO Conferință de presă -primarul Mihai Chirica

23:16

28 08 2025 VIDEO Conferință de presă -primarul Mihai Chirica

Gigi Becali vrea să construiască un stadion de 80.000 de locuri

23:05

Gigi Becali vrea să construiască un stadion de 80.000 de locuri

Power nap: somnul scurt care te face mai deștept, mai calm și mai eficient. Cât trebuie să dormi?

22:55

Power nap: somnul scurt care te face mai deștept, mai calm și mai eficient. Cât trebuie să dormi?

CFR Cluj - Hacken, în Conference League. Ce-au făcut ardelenii după 2-7 în tur, fără Dan Petrescu

22:43

CFR Cluj - Hacken, în Conference League. Ce-au făcut ardelenii după 2-7 în tur, fără Dan Petrescu

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. Debitoarea Iasimage Art SRL CUI 37443295, J22/1002/2017 prin lichidator judiciar Insolvency House SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 1.PHOTO CAMERA CANON EOS1DXII BODY - 6.120 lei 2.SIGMA 35MM F1.4 DG HSM ART CANON - 1.980 lei 3.SIGMA 105MM F12.8 EX DG OS HSM MACRO CANON - 810 lei 4.CAMERA VIDEO CANON C100 MARK II - 3.510 lei 5.CANON EOS 5D MARK IV DSLR CAMERA (BODY) - 3.870 lei 6.OBIECTIV 70-200MMCANON EF 70-200 F/2.8L IS IIUSM - 2.160 lei 7.KIT TREPIED MANFROTTO MVH500AH, 755X - 810 lei 8.NT-660/EG05A2 ALUMINIUM PROSESSIONAL VIDEO TRIPOD 8KG - 900 lei 9.NANGUANG RGB88 LED RGB LIGHT + MEKING M-2 COMBO BOOM STAND KIT GIRAFA - 720 lei 10.Pachet GUDSEN MOZA AIR GIMBAL DUAL HANDLE + GUDSEN MONZA WIRELESS THUMB CONTROLER - 900 lei 11.CANON SPEEDLITE 600EX II-RT – 2 buc - 630 lei 12.OBIECTIV CANON EF-S24-70MMF/2.8E II USM - 1.800 lei 13.YONGNUO YN308, LAMPA CIRCULARA LED, 2 ACUMULATORI SONY, NP-F750 , FANCIER W804, STATIV - 1.080 lei 14.MANFROTTO CAP PANORAMIC - 630 lei Prima licitație privind bunurile mobile la prețul de 90% din valoarea de evaluare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în loc. Păun, str. Arțarului, nr. 7, com. Bârnova, jud. Iaşi, în data de 11.09.2025, orele 10:00. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul averii debitorului nr. RO81 BRDE 380S V610 1076 3800 deschis la BRD Vaslui, la dispoziția lichidatorului judiciar, până la începerea licitației, a unei garanții reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație. În caz de neadjudecare a bunului la data primei licitații, licitaţia se va repeta în fiecare zi de JOI, orele 10.00. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată, mai înainte de termenul de vânzare, să anunțe lichidatorului judiciar dreptul său. Informații suplimentare se pot obține de la sediul lichidatorului judiciar, pe adresa de email lichidator.chirila@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0745-096.992.
Licitatie com. Todiresti, 5 parcele teren. 1 Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Todiresti, cu sediul administrativ in sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava, telefon 0230/539.535, fax 0230/539.543, e-mail: primaria todiresti@yahoo.com, cod fiscal 4326922. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 5 parcele de teren, in suprafata totala de 3.600 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Todiresti, situate in intravilanul comunei Todiresti: -Teren in suprafata de 500 mp, avand nr. cadastral 43499, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 1.000 mp, avand nr.cadastral 43503, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 997 mp, avand nr.cadastral 43231, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 850 mp, avand nr.cadastral 43256, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 253 mp, avand nr. cadastral 43476, sat Todiresti, F.N.; conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Todiresti nr. 41/14.06.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei sau se pot consulta pe site-ul: www.comuna todiresti.ro, la sectiunea Monitorul Oficial local -hotarari. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, ce se achita numerar la Casieria institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.09.2025, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 19.09.2025, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: intr-un singur exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 22.09.2025, ora 10.30, Comuna Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, din municipiul Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62, judetul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitatie comuna Bacesti, Spatiu medical 50 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui, telefon 0235/458.506, fax 0235/458.506, e-mail: primaria.bacesti@yahoo.com, cod fiscal 3337621. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Spatiu medical in suprafata de 50,00 mp, situat in incinta Dispensarului Comunal din satul Bacesti, F.N., comuna Bacesti, judetul Vaslui, pentru desfasurarea activitatilor medicale stomatologice, apartine domeniului privat al Comunei Bacesti, conform O.U.G. nr. 57/03.07.20219 si H.C.L. Bacesti nr. 32/15.08.2025. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Comunei Bacesti. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 10.09.2025, ora 10.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original si 2 exemplare copii. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.09.2025, ora 11.00, la sediul Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon 0235/311.032, fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
ANUNȚ DE LICITAȚIE. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax sau adresa de e-mail: COMUNA DAGÂȚA, str. Principală FN sat DAGÂȚA, cod 707155, județul Iași, tel/fax 0332407154 ;e-mail – office@primariadagata.ro 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: - exploatarea masei lemnoase pe picior, marcată, aferentă plantației rutiere din zona drumului comunal 78 ( Dagâța – Mănăstirea) DS 1003;P 952;PDP 400;DS 1218 , sat Dagâța,cu un volum brut de 439,55 mc. Vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos se face conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare și HCL nr.29 din 29.05.2025. 3.Informații privind documentația de atribuire : Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Documentația de atribuire se poate obține de la sediul comunei Dagâța,județul Iași,în baza cererii depuse. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției ,de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartimentul Relații cu publicul și Monitorizarea procedurilor administrative al comunei Dagâța,str. Principală FN ,județul Iași. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar : Documentația de atribuire costă 50 lei,iar suma se achită la casieria unității. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 14.09.2025,ora 15,00 4.Informații privind ofertele : 4.1.Data limită de depunere a ofertelor : 24.09.2025 – ora 10,00 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Sediul comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași- Compartiment Relații cu publicul 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : un exemplar original,în două plicuri sigilate,unul interior și unul exterior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 24.09.2025,ora 11,00 – Sediul Comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași - Sala de ședințe 6.Denumirea adresa,numărul de telefon,faxși/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Iași,str. Elena Doamna, nr.1A, județul Iași,telefon 0232260600,e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro 7.Data transmiterii anunțului de licitație catre instituțiile abilitate,în vedere publicării : 01.09.2025
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
FOTO -- Ziua ghiozdanelor la Bărăgăi-Bezga
29/08/2025 16:53

FOTO -- Ziua ghiozdanelor la Bărăgăi-Bezga

Drumul pană la biserica din deal nu este prietenos. Se incolăceste printre livezi si grădini, se rupe in hartoape si se impietreste sub roti. Praful se ridică greu, iar bolovanii cer răbdare. Dar in varf, ...

Primăriile intră în grevă de avertisment: ghișeele închise, funcționarii acuză Guvernul că distruge administrația locală
29/08/2025 12:48

Primăriile intră în grevă de avertisment: ghișeele închise, funcționarii acuză Guvernul că distruge administrația locală

Primăriile comunelor afiliate Sindicatului Comunelor si Oraselor din Romania (SCOR) au declansat, de astăzi, o grevă de avertisment, acuzand Guvernul că a introdus pe ultima sută de metri modificări legis ...

In Memoriam Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT (1950 – 2025)
29/08/2025 11:18

In Memoriam Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT (1950 – 2025)

 In Memoriam Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT (1950 – 2025)   Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava anuntă cu profundă durere trecerea la cele vesnice a domnului prof ...

Ieșenii fug de căsătorie. Nupțialitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol
29/08/2025 10:59

Ieșenii fug de căsătorie. Nupțialitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol

* căsătoriile tot mai rare si amanate schimbă structura socială a capitalei Moldovei * in 1991, iesenii se căsătoreau, in medie, la 26,1 ani. În 2024, pragul a urcat la 33,4 ani * „Astăzi, ti ...

Criză fără precedent pe calea ferată: trenurile Iași – București, anulate din 1 septembrie!
29/08/2025 10:59

Criză fără precedent pe calea ferată: trenurile Iași – București, anulate din 1 septembrie!

* Compania CFR Călători nu si-a putut plăti datoriile către CFR SA * rute importante intre orase mari vor fi suspendate * in total, peste 30 de trenuri vor fi anulate * potrivit CFR SA, anulările vor intra ...

Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025
29/08/2025 10:59

Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025

* „Inel” cu sens unic in jurul Palatului Culturii: circulatie mai fluidă si transport public eficient * Tramvaiele si autobuzele vor circula pe benzi dedicate la bordură, iar strada Piata Palat v ...

În Noaptea Muzeelor la Sate, Mircești și Hermeziu își redeschid comorile culturale
29/08/2025 09:45

În Noaptea Muzeelor la Sate, Mircești și Hermeziu își redeschid comorile culturale

Pe 6 septembrie, judetul Iasi se inscrie din nou pe harta europeană a evenimentelor culturale prin editia a III-a a „Noptii Muzeelor la Sate”, un concept unic in spatiul continental. Proiectul, coo ...

INIMO, festivalul care adună hiturile verii și trimite la școală peste 10.500 de copii
29/08/2025 09:24

INIMO, festivalul care adună hiturile verii și trimite la școală peste 10.500 de copii

În ultimul weekend din august, Iasul devine scena unui spectacol in care distractia si solidaritatea merg mană in mană. Festivalul INIMO, organizat de Asociatia „Glasul Vietii” si ajuns la a ...

Faptele nevăzute ale părintelui Dan Damaschin
29/08/2025 09:21

Faptele nevăzute ale părintelui Dan Damaschin

  Sunt fapte care nu se văd, dar se simt. Fapte care nu intră in statistici, dar schimbă destine. Acolo unde legea se opreste, unde institutiile nu mai au resurse si unde noaptea pare fără iesir ...

Pacienții oncologici din Iași vor primi gratuit sprijin psihologic. Decizie istorică în sănătate
29/08/2025 09:20

Pacienții oncologici din Iași vor primi gratuit sprijin psihologic. Decizie istorică în sănătate

Romania face un pas esential in sprijinul bolnavilor de cancer, punand in prim-plan nu doar tratamentul medical, ci si lupta invizibilă purtată de pacienti pe plan emotional. Începand de acum, serviciil ...

Economie
Schimbări la plata cu cardul în 2026! Lege nouă pentru români!

Schimbări la plata cu cardul în 2026! Lege nouă pentru români!

Sport
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Cipru și Canada

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Cipru și Canada

Sanatate
Cum îți poate îmbunătăți consumul de ceai sănătatea generală?

Cum îți poate îmbunătăți consumul de ceai sănătatea generală?

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei