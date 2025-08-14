Din 2026, profesioniștii vor plăti CASS la 90 de salarii minime. Taxă uriașă pentru PFA-uri, medici, avocați și IT-iști

* Guvernul schimbă regulile jocului pentru cei care lucrează pe cont propriu: contribuția la sănătate nu se va mai opri la plafonul actual de 60 de salarii minime brute, ci va urca la 90 * în Iași, unde mii de oameni activează ca liber-profesioniști, PFA-uri sau freelanceri, măsura va însemna sume mult mai mari plătite către stat începând cu veniturile din 2026

Ministerul Finanțelor susține că această modificare este necesară pentru a aduce mai mulți bani la bugetul sănătății și pentru a reduce diferența de taxare dintre salariați și independenți. În realitate, pentru cei cu venituri ridicate, impactul va fi puternic: o porțiune mai mare din câștiguri va fi impozitată, iar scutirea va începe doar după depășirea a 90 de salarii minime brute.

Oficialii spun că sistemul medical trebuie consolidat și că plata CASS trebuie să reflecte „puterea contributivă” a fiecărui contribuabil. Dar pentru mulți profesioniști din Iași – de la medici și avocați, până la consultanți și IT-iști – noua regulă înseamnă pierderi directe din venit, într-un context în care și alte taxe sunt pe creștere.

Modificarea va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, iar calculul va fi făcut raportat la salariul minim brut stabilit la începutul anului, indiferent de eventualele modificări ulterioare. Până atunci, pentru veniturile din 2025 rămân valabile regulile actuale, însă pentru cei vizați, schimbarea se anunță deja ca una dintre cele mai dure lovituri fiscale din ultimii ani.

Dan DIMA