Direcția Silvică Iași - ,,LUNA PLANTĂRII ARBORILOR" - ediţia 2025

Se vor desfăşura acţiuni de popularizare şi educare privind rolul şi importanţa pădurii şi activităţii practice de scos puieţi şi realizarea de plantaţii forestiere. Participantii si-au propus să contribuie la formarea unei atitudini ecologice active şi responsabile, care să determine manifestarea unei conduite adecvate în raport cu mediul natural.

OCOLUL SILVIC DOBROVĂȚ organizează acţiune de plantat în ziua de 15 martie 2025, ora 9.00, în amplasamentul UP I Nastea, ua 47A, suprafața plantației 2,0 ha, specia de puieți: gorun.

Locația: ieşirea din corn. Dobrovăţ pe DAF Bârnova până la Canton 10 Palanca (aprox. 3.5 km), stânga pe DAF Dobrovicior până la capăt (Căbăniţă, aprox. 5 km) şi apoi pe drumul de pământ ce străbate parcelele 46C şi 48A până la borna amenajistică 159 (aprox. 0,7 km). - lungime traseu din Dobrovăţ, aprox. 9 km.

Coordonate GPS: N = 46,973570 E = 27,684710

Participanți: Şcoala gimnazială ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt” - Dobrovăţ, Şcoala ,,Ştefan Bârsănescu" - Iaşi, membri ai comunităţii locale Dobrovăţ, voluntari.

Mijloace de transport în comun sunt din Iaşi către centrul localităţii Dobrovăţ.

Persoană de contact: ing Mistreanu Dragoș, tel. 0761/676175

OCOLUL SILVIC HÂRLĂU organizează acţiune de plantat în ziua de 29 martie 2025, ora 10.00, în locaţia la Școala Gimnazială Scobinți, specia de puieţi – gorun.

Locatia: Iesirea din Hîrlău drumul spre Scobinți, aproximativ 2 km, la școala situată în centrul comunei.

Coordonatele GPS N = 47,409938; E = 26,910261

Participanti: instituții de învățământ din zonă, respectiv școlile gimnaziale Scobinți și Sticlăria.

Persoană de contact: ing. Vasilică Ionuț, telefon 0232/270643, 0729136330.

OCOLUL SILVIC IASI organizează acţiune de plantat în ziua de 22 martie 2025, ora 09:30 în locatia: - amplasamentul amenajistic U.P. V Medeleni, u.a. 34B1, suprafaţa de fond forestier proprietate publica a statului, unde se vor executa împăduriri cu puietii forestieri din specia - frasin comun.

Locaţia: sat Sculeni, comuna Victoria, judeţul Iaşi, zona de langă vama Sculeni, accesul făcându-se prin partea dreapta înainte de intrarea în vamă, suprafaţa fiind situată în spatele complexului Arcaland. Distanta de parcurs pana la acea locaţie este de 24 km fata de centrul oraşului Iaşi. Punctul de întâlnire comun este in fața complexului „ Arcaland”.

Coordonatele GPS N = 47.314024; E = 27.621485 (punct de întâlnire și desfășurare a acțiunii).

Participanti: Asociatia ,,Tineretul Ortodox Roman - Iasi” si „Uniunea Studenţilor din România” , dar și instituții de învăţământ din zonă (Şcoala gimnaziala Victoria).

Persoană de contact ing. Macsim Andrei, telefon 0756/778075 și păd. Cocîrlă Mihai - 0745/438455

OCOLUL SILVIC LUNCA CETĂȚUII organizează acţiune de plantat în ziua de 22 martie 2025, ora 08:30, în locaţia situate în U.P. I Tomesti, u.a. 86A, plantatie integrala cu suprafata de de 4.13 ha, specia de puieţi – gorun si frasin.

Coordonatele GPS N = 47,048628; E = 27,757769.

Participanti : Colegiul National Vasile Alecsandri Iasi și organizațiile și instituțiile cu care vor fi încheiate parteneriate.

Persoane de contact: ing. Timu Radu, telefon 0746036602 și ing. Paftala Paul tel. 0764643648.

OCOLUL SILVIC PAŞCANI organizează acţiunea de plantat (refacerea plantației) în ziua de 22 martie 2025, ora 10.00, în locaţia U.P. I Zăvoaiele Siretului, u.a. 326S, suprafaţa plantaţiei de 0,68 ha, specia de puieţi – salcâm;

Locaţia: la 80 km de Iași pe drumurile DN28, DN28A, DJ208 Iași- Pașcani-Stolniceni Prăjescu.

Localitatea Stolniceni Prăjescu, coordonate GPS: N=47,199399⁰ E=26,773828⁰.

Participanții care s-au oferit pentru actiune aparțin:

Colegiului Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani, jud. Iași (2 cadre didactice și 50 elevi), Școlii gimnaziale Hărmăneştii Vechi, jud. Iași (2 cadre didactice și 25 de elevi), voluntari și membrii comunității locale Pașcani .

Persoană de contact: Ing. Pavăl Grigore, telefon 0232717942.

OCOLUL SILVIC PADURENI organizează acţiunea în ziua de 14 martie 2025, ora 09.00, în locaţia U.P. II Mironeasa, u.a. 59 D%, suprafata plantatiei de 1.0 ha specia de puieti – stejar.

Locatia este la 39 km de Iasi (Capat C.U.G.), pe drumul Iasi-Mogosesti-Hadimbu-Ursita-Mironeasa-Capat sat Brusturet, apoi pe jos.

Coordonate N = 47.98705, E = 27.39104.

Invitati: Scoala Gimnaziala Mironeasa (2 cadre didactice, 20 elevi)

Persoană de contact: ing. Murariu Dan, telefon 0746030568.

OCOLUL SILVIC PODU - ILOAIEI organizează acţiune de plantat în ziua de 29 Martie 2025, ora 10.00, în locaţia U.P. I Strunga, U.a. 17 B, suprafața plantației de 2,64 Ha, de completat 1,43 Ha, specia de puieți – stejar, Locația la 45 Km de Podu - Iloaiei pe drumul Podu Iloaiei – Strunga – Hăbășești - Brătulești – Fedeleșeni – Hândrești apoi – drum de pămînt.

Coordonate: lat. 47,135450; long. 27,014060

Participanții: voluntari din cadrul Școlii Gimnaziale Oțeleni, Jud. Iași ( cadre didactice și elevi), Primăriei Oțeleni, locuitori ai comunei Oțeleni.

Relații la tel. 0232/740642, persoana de contact ing. Narcis Ciochină .

OCOLUL SILVIC RĂDUCĂNENI organizează acțiune de plantat în ziua de 22 martie 2025, ora 10.00, în amplasamentul U.P. IV Bunești, u.a. 31, suprafața plantației de 6.39 ha, specia de puieți –gorun.

Locația: com Dolhești, pe traseul Răducăneni, Bohotin, Moșna, Cozmești apoi pe drumul forestier Budăi, Hrușca Bunești. Coordonatele GPS 46°52'37.56"N; 27°56'11.37"E.

Participanți: Școala Profesională Cozmești și alte instituții de învățământ din zonă, voluntari și membrii ai comunității locale Bunești-Averești.

Persoană de contact: ing. Grigoraș Mihai, telefon 0743369829.

În ,,campania de împăduriri”, (sintagmă al cărui sens, oarecum militar, se justifică prin dimensiunea mijloacelor umane, financiare şi tehnice presupuse de această remarcabilă desfăşurare de forţe) din primăvara anului 2025 Direcția Silvică Iași va planta în regenerări artificiale (33 ha), refaceri (3 ha) și completări (52 ha) suprafața de 88 hectare. Se vor planta un număr de 390,1 mii puieți forestieri, din care: 14.4 mii buc. plop alb, 142 mii buc. gorun, 93.4 mii buc. stejar, 1.7 mii buc. cireș, 25.7 mii buc. frasin, 4.3 mii buc. paltin, 89.6 mii buc. salcâm, 5.4 mii buc. frasin p., 3.7 mii buc. vișin turcesc, 4.4 mii buc. sălcioară, 5.5 mii buc. salcie selecționată.

În această perioadă vor avea loc diverse acţiuni practice și teoretice, educativ – formative, constând în plantarea de puieţi, activități în pepinierele silvice și acțiuni de igienizare, la care sunt așteptați să participe pe lângă personalul silvic și voluntari de la diverse instituții, firme private sau organizații non-guvernamentale, membrii ai comunităţilor rurale şi urbane, în baza unor proiecte de voluntariat și parteneriate de colaborare.

Totodată, sprijinim acțiunile de împăduriri desfășurate de primării, școli sau alte instituții în diverse locații, prin furnizare de material săditor, consiliere şi asistenţă tehnică cu personalul silvic specializat.

Luna Plantarii Arborilor, o ocazie de a ne întoarce la natură, o sărbătoare dedicată reînvierii naturii și continuarea ciclului vieţii, un important eveniment silvico- economic şi ecologic menit să sensibilizeze în fiecare dintre noi iubirea, grija, priceperea şi devotamentul pentru pădure, să conștientizeze rolul și importanța pădurilor în viața societății și în special în rândul tineretului, să determine formarea și manifestarea unei conduite adecvate în raport cu mediul natural.

Această sărbătoare a sădirii arborilor, cu o istorie oarecum bogată, îşi are începuturile în Statele Unite la iniţiativa ministrului Sterling Morton încă din anul 1872, ca o consecinţă a despăduririlor masive din perioada respectivă. Exemplul american s-a extins apoi în întreaga lume civilizată, în anul 1901, la primul Congres pentru silvicultură de la Paris, reprezentantul Franţei propunând o moţiune în favoarea stabilirii unei sărbători a arborelui în fiecare ţară, în a doua duminică a lunii octombrie, după modelul american, care să fie consacrată elevilor din şcoli pentru a planta un arbore.

În România, la iniţiativa cărturarului Spiru Haret ministru al Cultelor şi Instrucţiei Publice ,în anul 1902, a fost organizată „Serbarea sădirii arborelui”, acțiunea luând în timp caracterul unei adevărate sărbători de primăvară naţionale.

Urmează în anul 1936, la iniţiativa ilustrului silvicultor Marin Drăcea, înalt funcţionar în Ministerul Domeniilor lansarea manifestării „Luna plantării arborilor” împădurindu-se în acel an 3714 hectare, în cadrul a 2910 serbări cu 388 de mii de participanţi. Acţiunea a fost întreruptă în timpul celui de-al doilea război mondial, fiind reluată în 1953 sub denumirea de „Luna Pădurii”, stabilindu-se prin lege perioada de desfăşurare martie - aprilie a fiecărui an. Din anul 1989, aceasta se serbează în perioada 15 martie – 15 aprilie, iar începând cu anul 2008, odată cu reeditarea noului Cod Silvic – Legea nr. 46/2008, se revine la vechea denumire, respectiv „Luna plantării arborilor“, titulatură sub care se desfășoară aceste manifestări şi astăzi.

În scopul creşterii gradul de conştientizare asupra gestionării, conservării şi dezvoltării durabile a pădurilor, în beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare, în fiecare an începând din 2013, pe 21 martie, la nivel mondial este sărbătorită Ziua Internaţională a Pădurilor, declarată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite.

Functiile pădurii si semnificatia lor:

Pădurea sprijină agricultura prin perdelele sale de protecţie ce asigură sporirea umidităţii atmosferei în zona culturilor agricole, atenuează inundaţiile, înlăturînd formarea torenţilor, eroziunile solului, împiedică formarea rîpelor, opresc mişcarea nisipurilor zburătoare, diminuează şi slăbesc forţa vînturilor, ajută la înmagazinarea apei în solul cîmpurilor, mărind astfel recolta.

Pădurea îl ocroteşte pe om şi contribuie la creşterea calităţii vieţii, veghează asupra sănătăţii omului, datorită efectelor benefice pe care le are asupra mediului în care trăim, ea contribuind şi la ionizarea aerului, distruge microbii prin emanaţii de fitoncide, asigură apă limpede şi curată, deţine funcţii estetice si recreative deosebite, înfrumusețând şi înnobilând peisajul.

Pădurile acoperă o treime din masa terestră a Pământului şi exercită funcţii vitale pentru întreaga planetă.

Pădurile găzduiesc cele mai diverse ecosisteme biologice de pe suprafaţa terestră, adunând peste jumătate din speciile terestre de animale, plante şi insecte, joacând un rol-cheie în lupta împotriva schimbărilor climatice şi contribuind la menţinerea echilibrului de oxigen, de dioxid de carbon şi a umidităţii din aer.

Pădurea este o uriaşă uzină de oxigen, dar şi un important izvor de apă, în cursul unui an, un hectar de pădure purificînd 18 milioane metri cubi de aer şi reţinînd pe frunzele arborilor 80 de tone de praf, funingine, zgură şi alte substanţe nocive, poate reţine în sol peste 6 mii metri cubi de apă, cantitate echivalentă cu consumul anual de apă a 70 de persoane din mediul urban.

Apariţia şi dezvoltarea speciei umane este nemijlocit legată de pădure. Şi la această dată aproximativ 300 de milioane de oameni din întreaga lume trăiesc în păduri. Pădurile acoperă 31% din suprafaţa terestră și au o contribuţie esențială la menţinerea unei clime globale stabile. Pădurea, un mozaic forestier cu unități amenajistice de diferite vârste și în diverse stadii de dezvoltare, are o importanță deosebită și reprezintă habitatul a aproape 80% din speciile de animale și munca silvicultorului, desfășurată în general în tăcere şi discreţie, este permanentă şi implică, pe lângă profesionalism şi disciplină, multă dăruire, atenţie şi, de ce nu, iubire pentru tot ce înseamnă arbore şi pădure.

Să fie pădure! Pădurea contează pentru viitor!