„Doctor Google” îmbolnăvește Iașul. Cursa periculoasă dintre internet și medicul din cartier

* în Iași, oraș al medicinei universitare și al spitalelor de tradiție, tot mai mulți oameni își caută diagnosticul pe internet înainte de a ajunge la doctor * fenomenul auto-diagnosticării online crește alarmant, iar efectele asupra sănătății publice sunt deja vizibile

Într-o cafenea din centrul Iașului, Maria, 34 de ani, își bea cafeaua cu telefonul pe masă. Pe ecran, o fereastră de browser plină cu întrebări: „durere în piept noaptea cauze”, „respirație dificilă remedii naturiste”. „Am citit pe internet că ar putea fi doar stres, dar am găsit și articole care spuneau că ar putea fi ceva cu inima. M-am speriat, am luat un ceai și am zis să văd cum mă simt”, povestește ea. La medic a ajuns abia după o săptămână, când durerile nu au trecut. Diagnosticul real: început de pneumonie.

Cazul ei nu e izolat. În Iași, căutările legate de simptome și tratamente casnice sunt în creștere, potrivit datelor interne ale unor furnizori de servicii medicale. Cu doar câteva cuvinte tastate, ieșenii intră pe forumuri, bloguri obscure sau videoclipuri virale, unde „specialiști” fără calificare dau rețete de vindecare.

Medicul vede omul, nu doar boala

„Internetul poate fi util pentru a înțelege mai bine o boală deja diagnosticată, dar nu trebuie să înlocuiască medicul. În fiecare lună, vedem pacienți care ajung la noi după ce și-au pus singuri diagnostice greșite și s-au tratat acasă. Uneori, pierdem timp prețios”, spune psihoterapeutul Letiția Popa.

Auto-diagnosticarea online nu doar că poate fi greșită, dar și amplifică anxietatea. Fenomenul are un nume: cyberchondria. „Pacienții caută un simptom banal, găsesc articole alarmante și ajung să creadă că au o boală gravă. Asta le crește nivelul de stres și, paradoxal, le poate agrava starea generală”, explică psihologul.

În spitalele din Iași, medicii observă tot mai des pacienți care vin cu liste de posibile boli găsite online, cerând investigații complexe, costisitoare și adesea inutile. „Am avut pacienți convinși că au cancer, doar pentru că au citit pe un blog că durerile lor de cap pot însemna asta. După investigații, era vorba doar de probleme de vedere”, adaugă Maria I, medic de familie.

De ce aleg ieșenii internetul în locul medicului

Motivele sunt multiple – de la lipsa timpului, fiindcă programul de muncă nu permite vizite la medic, la costurile consultațiilor, pentru cei mai mulți internetul fiind „gratis”, până la teama de spitale, alimentată de experiențe negative sau de percepția condițiilor din sistem. Nu trebuie omis accesul facil la informație. Câteva clickuri oferă răspunsuri instant, indiferent de acuratețea lor.

Această combinație creează un teren periculos, mai ales în cartierele aglomerate și în rândul tinerilor obișnuiți să rezolve totul online.

Ironia face ca Iașul, oraș cu una dintre cele mai vechi facultăți de medicină din România și cu spitale universitare renumite, să fie și un loc unde fenomenul auto-diagnosticării online prinde rădăcini adânci. În jurul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, studenții învață să pună diagnostice bazate pe investigații și examinare clinică – în timp ce, la câteva străzi distanță, oameni din toate categoriile sociale caută „leacuri rapide” pe telefon.

Specialiștii propun soluții clare: campanii locale de informare, derulate prin primării, școli și farmacii, educație digitală privind sursele medicale credibile, consultanță rapidă online cu medici reali, nu doar cu motoare de căutare.

În Iași, „Doctor Google” este tot mai consultat, dar nu salvează vieți – le poate pune în pericol. Fără o schimbare de mentalitate și fără acces rapid la consultații reale, sănătatea publică va continua să sufere în tăcere, la doar un click distanță de adevăr… sau de dezastru.

Nicoleta ZANCU