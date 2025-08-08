Doi șoferi din Iași, arestați după un accident grav cu trei victime în Neamț

* accident violent în localitatea Tupilați * doi tineri din județul Iași, ambii sub influența alcoolului, au provocat un carambol rutier soldat cu trei victime, inclusiv un copil * au fost arestați preventiv pentru 30 de zile

Doi bărbați din județul Iași au fost arestați preventiv în urma unui accident rutier cu victime multiple, produs pe drumul județean 208G, în localitatea Tupilați, județul Neamț. Potrivit autorităților, ambii șoferi se aflau sub influența alcoolului în momentul coliziunii

Accidentul a avut loc după ce unul dintre cei doi, în vârstă de 29 de ani, a lovit din spate un alt autoturism care circula regulamentar. În urma impactului, primul vehicul a fost proiectat într-o mașină parcată pe marginea drumului. Trei persoane au fost rănite în urma coliziunii, printre ele un copil de un an, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 36 de ani, pasageri în cele două autoturisme implicate

Șoferul vinovat a părăsit locul accidentului imediat după impact. A fost prins de polițiști la aproximativ un kilometru distanță. Testele de alcoolemie efectuate la fața locului au indicat valori de 0,73 mg/l și 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru ambii conducători auto

Cei doi au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Aceștia sunt acuzați de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, iar autoritățile verifică și alte posibile circumstanțe care ar putea agrava răspunderea penală a celor implicați. Reprezentanții IPJ Neamț atrag atenția asupra gravității combinării alcoolului cu volanul și subliniază că toleranța față de astfel de fapte va rămâne zero.

Mihai VANCEA