„Două roți pentru toți” – inițiativa care pune Iașul pe harta mobilității verzi

* „Două roți pentru toți” oferă prima bicicletă copiilor și tinerilor din Moldova, unde acest mijloc este încă subvalorificat * „Pentru un Iași mai climate-friendly considerăm că un punct zero extrem de important ar trebui să reprezinte investițiile în infrastructură pentru mobilitate alternativă, de la spații (piste omologate de biciclete) până la facilități adecvate (stații de reparat, rasteluri)”, susțin reprezentanții inițiativei

Iașul face pași importanți spre obiectivul ambițios de neutralitate climatică până în 2035, iar un rol tot mai vizibil în acest proces îl joacă inițiativele locale. Una dintre acestea este „Două roți pentru toți”, un proiect care și-a propus să aducă bicicleta în prim-planul vieții comunitare, atât în mediul rural, cât și în oraș.

Proiectul face parte din platforma Coaliția Iași NetZero City, un spațiu de colaborare între instituții, ONG-uri, companii și cetățeni care doresc să construiască împreună un viitor mai verde și mai sănătos.

La prima vedere, o bicicletă poate părea doar un obiect de recreere. Însă pentru mulți copii din satele Moldovei, aceasta reprezintă o adevărată poartă spre educație și dezvoltare personală. În zonele unde accesul la școală este dificil, unde transportul public lipsește sau este ineficient, o bicicletă poate face diferența între abandon școlar și continuitate.

Inițiativa „Două roți pentru toți” a pornit tocmai de la această nevoie. Zeci de copii au primit deja prima lor bicicletă, ceea ce le oferă nu doar mobilitate, ci și un sentiment de apartenență la o comunitate mai largă. „Credem în bicicletă ca instrument de dezvoltare personală, economică și comunitară. Prin proiectele noastre sprijinim educația noilor generații și construim, în același timp, o cultură a mobilității verzi”, explică reprezentanții inițiativei.

Infrastructura velo – punctul zero pentru un Iași „climate-friendly”

La nivel urban, organizația atrage atenția că neutralitatea climatică nu poate fi atinsă fără investiții consistente în infrastructura pentru mobilitate alternativă.

De la piste omologate de biciclete până la parcări sigure, stații de reparații și rețele integrate de transport, toate aceste elemente trebuie să facă parte dintr-un plan coerent. „Un Iași prietenos cu clima înseamnă să normalizăm transportul alternativ. Nu putem cere oamenilor să renunțe la mașină dacă nu le oferim condiții reale să circule cu bicicleta sau trotineta în siguranță și confort”, subliniază inițiatorii.

În oraș, „Două roți pentru toți” a implementat deja mai multe proiecte menite să stimuleze folosirea bicicletei: ture periodice cu bicicleta prin oraș, după modelul „masa critică”, care atrag comunitatea și atrag atenția asupra drepturilor bicicliștilor.

Rețeaua BIXFIX – cinci stații self-service de reparații, dotate cu pompă și unelte, disponibile gratuit 24/7 în cartierele ieșene.

Ateliere de reparații velo pentru public, unde ieșenii pot învăța cum să-și întrețină bicicletele și primesc suport tehnic gratuit.

Prin aceste acțiuni, proiectul nu doar promovează bicicleta ca mijloc de transport, ci și întărește coeziunea comunității, creând un nucleu de cetățeni activi și implicați.

Neutralitatea climatică poate părea un obiectiv îndepărtat, dar realitatea arată că schimbările trebuie făcute acum. Inițiative precum „Două roți pentru toți” demonstrează că tranziția verde nu se construiește doar prin politici guvernamentale sau fonduri europene, ci și prin proiecte locale, prin voluntariat și prin implicarea cetățenilor. „Pe termen lung, vrem să creștem vizibilitatea comunității velo și să normalizăm folosirea transportului alternativ în Iași. În paralel, rămânem dedicați misiunii de suflet: aceea de a oferi tuturor copiilor șansa la o bicicletă”, transmit reprezentanții organizației. Daniel BACIU