Două seri, aceeași magie. Opera din Iași a deschis stagiunea cu „La Traviata” și aplauze nesfârșite

* Sala Operei ieșene a vibrat la unison cu muzica lui Verdi, într-o deschidere de stagiune care a adus pe scenă două distribuții de excepție, un debut spectaculos și un public în extaz * atmosfera a depășit granițele unui simplu spectacol și a transformat Iașul într-un centru al emoției lirice

Opera Națională Română din Iași a inaugurat noua stagiune 2025–2026 cu una dintre cele mai iubite lucrări ale repertoriului liric internațional – „La Traviata” de Giuseppe Verdi. Publicul a umplut sala până la refuz și a răsplătit artiștii cu aplauze îndelungate.

Sala Operei ieșene a devenit, la finalul săptămânii, scena unei întâlniri memorabile între muzica verdiană și emoția autentică a publicului. Deschiderea de stagiune a fost marcată de două reprezentații succesive ale operei „La Traviata”, fiecare cu distribuții diferite și cu aceeași intensitate a trăirii.

Două seri, două distribuții

În prima seară, rolul Violettei Valéry a fost interpretat de soprana Manuela Barna-Ipate, alături de tenorul Andrei Petre (Alfredo Germont) și baritonul Alexandru Constantin (Giorgio Germont). Dirijorul italian David Crescenzi a condus orchestra, corul și baletul instituției, asigurând coerența și echilibrul muzical.

A doua reprezentație a adus un moment important pentru cariera unei tinere artiste: soprana Diana Ionescu a debutat în rolul principal, alături de tenorul invitat Dumitru Mitu și baritonul Jean-Kristof Bouton.

Public din țară și din străinătate

Reprezentanții instituției au subliniat amploarea evenimentului cultural, care a atras nu doar spectatori ieșeni, ci și vizitatori din alte orașe ale țării și chiar din afara granițelor.

„Publicul nostru a reunit spectatori din Iași, dar și iubitori ai operei veniți din diferite colțuri ale lumii. Emoția a fost trăită împreună, iar aplauzele au confirmat forța universală a muzicii lui Verdi”, au transmis oficialii Operei Naționale Române din Iași.

Un început de stagiune sub semnul excelenței

„La Traviata”, inspirată de romanul lui Alexandre Dumas-fiul, rămâne una dintre cele mai jucate opere din lume și un simbol al liricii verdiene. Prin alegerea acestei capodopere pentru debutul stagiunii, Opera din Iași își reafirmă ambiția de a rămâne un reper cultural în peisajul artistic național și european.

Noua stagiune promite titluri importante, invitați internaționali și evenimente dedicate publicului larg, confirmând rolul instituției ca pol de cultură în regiune. Maura ANGHEL