Dronele și sateliții, „ochelarii” Fiscului și primăriilor din Iași

Proprietarii de locuințe ridicate fără autorizație, cu autorizație expirată sau finalizate doar parțial vor intra, în curând, în vizorul statului. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de lege care introduce sancțiuni fiscale dure, controale tehnologice și obligații stricte de declarare.

Potrivit proiectului, orice clădire construită fără autorizație (cu excepția celor ridicate înainte de 1 august 2001) va fi impozitată la valoarea reală, iar impozitul va fi majorat cu 100% timp de cinci ani de la constatarea neregulii. Aceeași regulă se va aplica și construcțiilor făcute cu autorizație expirată sau modificate față de proiectul aprobat.

În plus, pentru fiecare întârziere de șase luni în declararea imobilului, impozitul va crește suplimentar cu 30%, cumulativ.

Dacă un proprietar nu reușește să finalizeze construcția până la expirarea autorizației, acesta va fi obligat să facă o recepție parțială, prin care să declare suprafața și stadiul fizic al lucrării. Declarația va fi depusă la primărie, indiferent dacă lucrările continuă ulterior sau nu.

Supraveghere din cer

Noutatea absolută a proiectului este folosirea imaginilor din satelit, a dronelor și a altor tehnologii de scanare aeriană pentru identificarea clădirilor nedeclarate. „Imaginile pot fi folosite ca probe pentru sancțiuni fiscale și disciplinare”, se arată în nota de fundamentare.

În Iași, unde cartiere întregi s-au extins în ultimii ani cu case construite la limita sau în afara legii, măsura ar putea duce la o creștere masivă a veniturilor bugetare.

Structurile de urbanism din primării și direcțiile de taxe locale vor colabora digital. Autorizațiile de construire, valabilitatea acestora, suprafețele și materialele folosite vor fi transmise automat, pentru calculul corect al impozitelor.

Executivul spune că măsurile au rolul de a descuraja construcțiile ilegale, de a aduce mai mulți bani în vistieriile locale și de a „curăța” haosul urbanistic.

Criticii atrag însă atenția că, în lipsa unor proceduri rapide de autorizare și a unei administrații eficiente, noile reguli riscă să lovească și în proprietarii de bună-credință, care s-au împotmolit în birocrație.

Daniel BACIU