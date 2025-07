Drumurile de milioane ale Iașului. Cum arată infrastructura județeană, între hârtii contabile și realitate prăfuită

* Iașul are oficial 57 de drumuri județene înregistrate cu o valoare totală de peste 1,34 miliarde lei * pe hârtie, cifrele vorbesc despre dezvoltare * în teren, diferențele de costuri pe kilometru expun o realitate dezechilibrată: asfalt scump în zone obscure și drumuri vitale subevaluate cronic

Iașul are, conform documentelor oficiale, o rețea de 57 de drumuri județene gestionate de Consiliul Județean, evaluate la peste 1,34 miliarde de lei. Informațiile sunt cuprinse în Hotărârea nr. 63 din 21 februarie 2024, care actualizează patrimoniul rutier aflat în administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri. În contextul în care multe zone din județ sunt afectate de infrastructura deficitară, iar navetiștii din comunele periurbane se lovesc zilnic de gropi, ambuteiaje și drumuri de pământ, aceste cifre ridică mai multe întrebări decât oferă răspunsuri.Ceea ce pare o evaluare tehnică este, în realitate, o radiografie a modului în care se cheltuie banii publici pe asfalt.

Cel mai valoros drum județean din întregul județ este DJ 244D, care leagă Iașul de Grajduri, Scânteia și se continuă până la limita cu județul Vaslui. Cei 28 de kilometri sunt cotați la peste 70 milioane de lei, ceea ce duce costul teoretic al unui kilometru la 2,5 milioane lei. Este un record absolut, în condițiile în care tronsonul traversează localități modeste, unde carosabilul este, adesea, în stare mediocră. Comparativ, un drum mult mai lung și mai important pentru conectivitatea regională, DJ 281, este evaluat la doar 38 milioane lei, deși traversează nu mai puțin de șapte comune și are o lungime de aproape 62 kilometri. Asta înseamnă un cost mediu de 617.000 lei pe kilometru – de patru ori mai puțin decât DJ 244D.

Diferențele nu sunt izolate. La cealaltă extremă, DJ 208M din Stolniceni-Prăjescu are doar 400 de metri și o valoare de puțin peste o jumătate de milion de lei. Pe kilometru, suma se ridică la 1,3 milioane – mai mică decât recordul, dar tot dublu față de alte tronsoane intens circulate. Mai există și cazuri intermediare, precum DJ 248D, un drum urban din municipiul Iași (strada Sf. Apostol Petru – strada Traian Vuia), care are o lungime de 1,67 kilometri și o valoare declarată de 1,54 milioane lei. Acest drum, cu un cost de sub un milion pe kilometru, pare excepția de bun-simț într-un peisaj dominat de exagerări.

De unde vin diferențele?

Această fragmentare a valorilor contabile pe kilometru de drum scoate la iveală un adevăr inconfortabil: nu lungimea, utilitatea sau numărul de beneficiari justifică investițiile, ci mai degrabă alte criterii greu de explicat. Banii sunt direcționați după algoritmi care par să țină mai degrabă de conjunctura politică, de presiunile locale sau de interesul punctual al unor dezvoltări imobiliare.

Când un drum județean costă cât o secțiune de autostradă, iar altul – esențial pentru mobilitatea a mii de oameni – este întreținut cu sume de patru ori mai mici, problema nu mai este tehnică, ci sistemică. Iar costul real nu este doar cel din contabilitatea Consiliului Județean, ci cel plătit zilnic de oamenii care își rup mașinile pe drumuri uitate, întârzie la muncă și pierd ore în ambuteiaje create de lipsa unei infrastructuri coerente.

În medie, fiecare drum județean din cele 57 aflate în administrarea CJ Iași este evaluat la peste 23,5 milioane lei. O medie care, însă, maschează extreme și discrepanțe greu de explicat. Când unele drumuri costă de patru ori mai mult decât altele, fără justificare funcțională sau geografică, concluzia este una singură: asfaltul din Iași nu este distribuit doar după nevoie, ci după alte criterii.

Dan DIMA