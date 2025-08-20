„Dust in the Wind”, expoziția care transformă neliniștea în artă

* Muzeul Unirii din Iași găzduiește, între 26 august și 24 septembrie, o expoziție semnată de pictorul Dănuț Adrian Chidon-Frunză * demersul se dorește a fi o confruntare frontală cu fragilitatea, absurdul și emoția existenței

Iașul devine, pentru o lună, scena unei confesiuni plastice care nu caută să mângâie, ci să zguduie. Expoziția „Dust in the Wind”, deschisă la Muzeul Unirii, poartă amprenta pictorului ieșean Dănuț Adrian Chidon-Frunză, un artist care nu se teme să aducă în fața publicului teme incomode: neliniștea, tristețea, absurdul vieții și fragilitatea umană.

Proiectul, inspirat de celebra piesă a trupei Kansas, este o explorare lucidă a condiției umane, a intervalului fragil dintre speranță și dispariție. Lucrările lui Chidon-Frunză nu sunt simple compoziții decorative, ci interogații vizuale ce se instalează brutal în conștiința privitorului.

Arta care nu face compromisuri

Criticul de artă Petru Bejan descrie direcția artistului drept una de plasticitate dureroasă și expresivitate intensă, continuând seria proiectelor anterioare („Amintiri despre azi”, „Aud materia plângând”, „Borders of Soul”), în care a disecat fericirea ca ideal iluzoriu și neliniștea ca stare existențială permanentă.

Evenimentul de închidere este programat pe 24 septembrie 2025, ora 17.00, și va reuni nume sonore: prof. univ. dr. Constantin Tofan (curator și vicepreședinte UAPR Iași), criticul Petru Bejan și jurnalista Mimi Necula, invitat special.

Publicul poate păși în universul tulburător al expoziției la Muzeul Unirii, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 14, Iași, în zilele de miercuri, joi și duminică, între orele 10.00 – 17.00 (ultima intrare la 16:30).

„Dust in the Wind” nu e doar o expoziție, ci un avertisment artistic: tot ceea ce suntem și construim poate fi spulberat ca praful purtat de vânt.

Maura ANGHEL