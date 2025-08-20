Stiri
Podul de la Brăila, recepționat la doi ani de la inaugurare. Problemele continuă și în perioada de garanție
COMUNICAT DE PRESĂ. FINALIZARE PROIECT Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru-Șerbănești – ETAPA II SMIS 325442
Televizorul în dormitor: mituri și adevăruri despre influența sa asupra rutinei zilnice
Israel mobilizează 60.000 de rezerviști pentru a intra terestru în oraşul Gaza și a-l cuceri
COMUNICAT DE PRESĂ. FINALIZARE PROIECT Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru-Șerbănești – ETAPA II SMIS 325442
Românii cu venituri mici se pot înscrie de astăzi pe platforma voucherelor de energie. Ce ajutor primesc aceștia lunar
Descoperă România prin experiențe, nu obiective turistice
4 Echipamente potrivite pentru curățarea subsolurilor
CLASAMENT / Victorie clară și semne bune în Copou
Digitalizarea societatii PIONEER- R.T.O.R SRL in vederea adoptarii tehnologiilor digitale
„Dust in the Wind”, expoziția care transformă neliniștea în artă

| 20-08-2025 11:26

 * Muzeul Unirii din Iași găzduiește, între 26 august și 24 septembrie, o expoziție semnată de pictorul Dănuț Adrian Chidon-Frunză * demersul se dorește a fi o confruntare frontală cu fragilitatea, absurdul și emoția existenței

Iașul devine, pentru o lună, scena unei confesiuni plastice care nu caută să mângâie, ci să zguduie. Expoziția „Dust in the Wind”, deschisă la Muzeul Unirii, poartă amprenta pictorului ieșean Dănuț Adrian Chidon-Frunză, un artist care nu se teme să aducă în fața publicului teme incomode: neliniștea, tristețea, absurdul vieții și fragilitatea umană.

Proiectul, inspirat de celebra piesă a trupei Kansas, este o explorare lucidă a condiției umane, a intervalului fragil dintre speranță și dispariție. Lucrările lui Chidon-Frunză nu sunt simple compoziții decorative, ci interogații vizuale ce se instalează brutal în conștiința privitorului.

Arta care nu face compromisuri

Criticul de artă Petru Bejan descrie direcția artistului drept una de plasticitate dureroasă și expresivitate intensă, continuând seria proiectelor anterioare („Amintiri despre azi”, „Aud materia plângând”, „Borders of Soul”), în care a disecat fericirea ca ideal iluzoriu și neliniștea ca stare existențială permanentă.

Evenimentul de închidere este programat pe 24 septembrie 2025, ora 17.00, și va reuni nume sonore: prof. univ. dr. Constantin Tofan (curator și vicepreședinte UAPR Iași), criticul Petru Bejan și jurnalista Mimi Necula, invitat special.

Publicul poate păși în universul tulburător al expoziției la Muzeul Unirii, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 14, Iași, în zilele de miercuri, joi și duminică, între orele 10.00 – 17.00 (ultima intrare la 16:30).

„Dust in the Wind” nu e doar o expoziție, ci un avertisment artistic: tot ceea ce suntem și construim poate fi spulberat ca praful purtat de vânt.

Maura ANGHEL

ULTIMA ORA
ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Scanteia, teren 21,968 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi, telefon 0232/229.260, fax 0232/229.260, e-mail: achizitii@comunascanteia.ro, cod fiscal 4540313. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren apartinand domeniului privat al Comunei Scanteia in suprafata totala de 21.968 mp, format din 1.733 mp teren livada, 18.267 mp ape statatoare, 1.968 mp dig de pamant, situat in extravilanul comunei Scanteia, sat Scanteia, judetul Iasi, avand nr.cadastral 61464, CF 61464, conform H.C.L. Scanteia nr. 44/12.06.2025 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Se poate descarca de pe site-ul Comunei Scanteia. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se poate descarca de pe adresa website: www.comuna scanteia.ro. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.30 la sediul Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de Contencios administrativ a Tribunalului Iasi, municipiul Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.642, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.08.2025.
Licitatie com. Mihai Eminescu. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani, telefon 0231/512.183, fax 0231/506.201, e-mail: primaria_me@yahoo.com, cod fiscal 3503600. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila: In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, si H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 29/20.03.2025 privind aprobarea bugetului pe anul 2025. Perioada de finantare: anul 2025. Suma totala alocata de la bugetul local este de 100.000 Lei si se aloca in intregime pentru domeniul Culte religioase. Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile sunt cele prezentate in Ghidul solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2025 unitatilor de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, aprobat prin H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 46/11.04.2025 privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte/ programe se poate obtine de pe site-ul Comunei Mihai Eminescu: www.comunamihai eminescu.ro. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul autoritatii contractante: www.comuna mihaieminescu.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.09.2025, ora 14.00, Comuna Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Perioada la care se desfasoara selectia de proiecte, verificarea eligibilitatii, a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara si evaluarea propunerilor de proiecte este: 09.09.2025 -11.09.2025.
Licitatie Comcereal Vaslui, proprietati imobiliare. CONSORTIUL format din Five Administration SPRL -Filiala Iasi si LD Expert Grup SPRL, in calitate de Administratori judiciari ai Comcereal SA Vaslui -in reorganizare, cu sediul social in Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J37/88/1996, CUI 8208253, organizeaza 3 licitatii publice cu strigare, in datele de 20.08.2025, 03.09.2025 si 17.09.2025 in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei, astfel: De la ora 12:00: Proprietate imobiliara denumita-„Baza Husi” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire 4.578.576,27 Lei; De la ora 13:00: Proprietate imobiliara denumita „Baza Husi Patule” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire: 2.367.962,61 Lei. Orele anuntate pentru fiecare Activ se respecta pentru fiecare zi in care se vor organiza licitatii. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.570 Lei (TVA inclus) pentru fiecare Activ in parte si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@ five- advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul societatii Comcereal SA din Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data fiecarei licitatii, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Comcereal, la numerele de telefon: 0744610064 si 0335407617 sau e-mail: office@comcereal-vaslui.ro si numai dupa achizitionarea Caietului de sarcini. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari_filiala@five-advisory.ro
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
PF, vand casa + teren la 3 km de Iasi, Vladiceni, cu toate utilitatile, toate actele in regula. # 0747787502
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Teren 321 mp cu casa renovata 2021, 133 mp, P+Pod, utilitati complete. Zona rezidentiala dezvoltata, POT 30%, CUT 0.9, regim P+1+M, mansarda permisa. Ideal locuinta sau birouri mici. Proprietate intabulata, acte verificate, disponibila imediat. Contact: Jucan Florin – Broker Imobiliar Acreditat ABI. Telefon 0741384731
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Clinicile private din Iași, între salvare și faliment personal
20/08/2025 12:34

Clinicile private din Iași, între salvare și faliment personal

Iasul trăieste un adevărat boom al clinicilor private. Într-o analiză minimală, realizată pe baza listărilor disponibile pe SfatulMedicului.ro, au fost identificate peste 150 de clinici active in or ...

Emoția, noua monedă locală a ieșenilor
20/08/2025 12:15

Emoția, noua monedă locală a ieșenilor

În serile de vară, mesele multor restaurante din Iasi, cu meniu minimalist si preturi peste media orasului, sunt ocupate. Prin comparatie, in alte magazine vanzătorii se sprijină de tejghea, numărand ...

Generația epuizată din Iași. Tinerii care își distrug sănătatea pentru salarii și like-uri
20/08/2025 12:10

Generația epuizată din Iași. Tinerii care își distrug sănătatea pentru salarii și like-uri

În clădirile de birouri din Copou, Palas sau Tătărasi se scrie o poveste tăcută. Tineri de 25–35 de ani, cu badge-ul agătat de gat si căstile in urechi, intră si ies din open space-uri ca ni ...

Coada inventată. Reflexul ieșenilor de a aștepta chiar și când nu e nevoie
20/08/2025 12:00

Coada inventată. Reflexul ieșenilor de a aștepta chiar și când nu e nevoie

În Iasi, bătranii par să aibă un radar invizibil pentru cozi. Nu e nevoie de afise, reduceri sau anunturi oficiale. E suficient să zărească la distantă un grup de oameni si să simtă, instinctiv, ...

Iași între două lumi. Violența domestică din casele respectabile și abuzurile din mediul rural
20/08/2025 11:57

Iași între două lumi. Violența domestică din casele respectabile și abuzurile din mediul rural

În Iasi, violenta domestică are două chipuri. Pe de o parte, există familii cu diplome si statut social, unde abuzul este rafinat, ascuns cu grijă in spatele usilor inchise. Pe de altă parte, in medi ...

Prima zi de școală, un lux pentru mulți părinți. Cât costă de fapt „învățământul gratuit”
20/08/2025 11:20

Prima zi de școală, un lux pentru mulți părinți. Cât costă de fapt „învățământul gratuit”

„Învătămantul este gratuit”, spune Constitutia Romaniei. În realitate, inceputul de an scolar se transformă pentru multe familii intr-o adevărată povară financiară. De la ghioz ...

Reforma încadrării în grad de handicap: criterii noi și controale mai dure
20/08/2025 11:20

Reforma încadrării în grad de handicap: criterii noi și controale mai dure

* pentru Iasi, unde numărul persoanelor cu dizabilităti este in crestere, noul sistem ar putea insemna acces mai rapid si mai corect la drepturile legale, dar si eliminarea cazurilor in care sprijinul statulu ...

Alertă la Iași. Bolnavii cronici, abandonați fără medicamente vitale
19/08/2025 17:24

Alertă la Iași. Bolnavii cronici, abandonați fără medicamente vitale

În spitalele si farmaciile din Iasi, scena este aceeasi: pacienti disperati care intreabă de tratamente esentiale si primesc doar ridicări din umeri. Normix, Ursofalk, medicamente pentru inimă sau diab ...

Iașul mușcă mâna care-l ajută. Muncitorii străini sunt scuipați pe stradă
19/08/2025 16:31

Iașul mușcă mâna care-l ajută. Muncitorii străini sunt scuipați pe stradă

Iasul isi poartă confortul pe spatele altora. Blocurile se ridică, restaurantele functionează, iar mancarea ajunge caldă la usa noastră datorită muncitorilor veniti din Nepal, Bangladesh, India sau Sri La ...

Calvar pe ruta București–Iași. Pasagerii se sufocă în vagoane, iar România pierde miliarde din PNRR
19/08/2025 16:15

Calvar pe ruta București–Iași. Pasagerii se sufocă în vagoane, iar România pierde miliarde din PNRR

Trenurile CFR continuă să fie un test de andurantă pentru pasagerii romani. În plin sezon estival, garniturile intarzie si cu orele, vagoanele au peste 30 de ani vechime, iar confortul lipseste cu des ...

Economie
Sport
Sanatate
