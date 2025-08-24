Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
Noi scanere la Aeroportul Henri Coandă: Nu vei mai scoate laptopul din bagaj. Ce se mai modernizează
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
Ilie Bolojan, criticat de șeful PSD Iași: „Parcă ar fi venit clandestin”
Oana Mogoș: „Valeria mea e bunica. Ea mi-a dat puterea Reginei nopții”
Condițiile Rusiei pentru „pace”. Putin cere capitularea Ucrainei
Disperarea unui român la all-inclusive: ”Luată de pe hol, dat bani și băgată în cameră”. 12 capete de acuzare!
Municipiul Iași este invadat de șobolani. Primăria nu are contract cu nicio firmă de deratizare
FOTBAL Runda a IV-a a Ligii a II-a de fotbal, în care are loc derby-ul FC Voluntari – Politehnica Iași/CLASAMENT
Primarul Mihai Chirica: 'M-aş întoarce cu atenţie tot spre Guvernul României şi aş pune o întrebare!'
Cele 4 cerințe ale lui Putin pentru un acord de pace în Ucraina. Ar fi gata să uite de Harkov, Zaporojie și Herson
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

Economia Iașului explodează în cifre, dar rămâne captivă în lipsa infrastructurii și a dezechilibrelor comerciale

econo-IS

Dimensiune font:

| 24-08-2025 11:08

 * în timp ce firmele din Iași au raportat o creștere de peste 10% a cifrei de afaceri în 2024, numărul locurilor de muncă a stagnat, iar deficitul comercial s-a adâncit * un paradox economic ce confirmă forța antreprenorială a județului, dar și vulnerabilitățile lăsate nerezolvate de stat

Iașul a reușit, din nou, să contrazică percepția de „zonă săracă a Europei”. Datele din breviarul economic al județului (ediția 2025), realizat de Camera de Comerț și Industrie Iași, arată o realitate tăioasă: companiile locale au înregistrat în 2024 o cifră de afaceri totală de 10,67 miliarde de euro, în creștere cu peste 10% față de anul precedent, deși numărul angajaților a rămas aproape neschimbat.

Această performanță nu se datorează creșterii spectaculoase a locurilor de muncă, ci productivității, digitalizării și automatizării. Practic, firmele din Iași au învățat să facă mai mult cu aceiași oameni. Spiritul antreprenorial este încă viu: în ultimul an, numărul companiilor active a crescut de la 23.000 la aproape 25.000.

Paradoxul creșterii -- bani în piață, dar deficit la export

Deși cifrele arată o economie locală în expansiune, există o fisură majoră: Iașul importă dublu față de cât exportă în Republica Moldova. Bunuri de 100 de milioane de euro trec Prutul spre Iași, în timp ce exporturile noastre abia ating 50 de milioane. Situația reflectă o problemă mai amplă – economia ieșeană nu reușește să valorifice suficient piața externă, iar infrastructura deficitară accentuează pierderile.

Un alt atu neexploatat rămâne mediul universitar și de cercetare. Președintele CCI Iași, Paul Butnariu, avertizează că fără o punte reală între universități și mediul antreprenorial, județul riscă să piardă oportunități unice. Într-un context european competitiv, lipsa de investiții în inovare poate eroda avantajele acumulate în ultimii ani.

De la top firme la monopoluri locale

Peste 200 de companii ieșene domină de un deceniu topurile naționale, semn că există solide „locomotive economice” în județ. Însă aceeași stabilitate ridică întrebarea: nu cumva Iașul a intrat într-o zonă de confort? Firme consacrate precum Antibiotice, Electra sau Amazon domină domeniile lor, iar absența infrastructurii și a marilor investitori externi face ca startup-urile locale să aibă șanse reduse să spargă acest monopol.

PIB-ul Iașului, peste Brașov și Ilfov

Poziționarea județului în topul economic național confirmă rolul său de pol regional: în ultimii ani, Iașul a depășit județe precum Brașov sau Ilfov ca PIB. În 2024, se află pe locul 6 la nivel național, după București, Cluj, Timiș, Constanța și Prahova. O performanță vizibilă, dar fragilă – pentru că fără investiții majore în infrastructură, Iașul riscă să rămână „gigant pe hârtie”.

Infrastructura – veriga lipsă

Exporturile ieșene merg în proporție de 70-80% către Europa de Vest, dar costurile logistice uriașe diminuează competitivitatea produselor. Drumul Iași–Oradea înseamnă traversarea a peste 120 de localități și două lanțuri montane. Fără autostrăzi, avantajele firmelor locale se evaporă în prețuri finale mai mari decât cele ale concurenților din vestul țării.

Deși există o forță antreprenorială reală, mediul de afaceri din Iași este marcat de incertitudine. Creșterile bruște de taxe și impredictibilitatea legislativă îi determină pe mulți antreprenori să amâne investiții sau să își închidă firmele. Camera de Comerț vorbește deja de sute de companii în stand-by, care așteaptă vremuri mai stabile pentru a reintra pe piață.

Iașul demonstrează că poate urca în clasamentele economice ale României fără să adauge locuri de muncă, dar cu un preț periculos: un deficit comercial în creștere, infrastructură blocată în secolul trecut și un mediu universitar lăsat la marginea economiei. Dacă aceste vulnerabilități nu vor fi corectate rapid, creșterea de 10% din 2024 riscă să devină doar un episod izolat într-o poveste economică neterminată.

Dan DIMA

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Noi scanere la Aeroportul Henri Coandă: Nu vei mai scoate laptopul din bagaj. Ce se mai modernizează

13:11

Noi scanere la Aeroportul Henri Coandă: Nu vei mai scoate laptopul din bagaj. Ce se mai modernizează

Bancul Zilei – Bulă se recăsătorește cu sora nevestei

12:56

Bancul Zilei – Bulă se recăsătorește cu sora nevestei

Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat

12:41

Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat

Ilie Bolojan, criticat de șeful PSD Iași: „Parcă ar fi venit clandestin”

11:48

Ilie Bolojan, criticat de șeful PSD Iași: „Parcă ar fi venit clandestin”

Cutremur cu magnitudine 4 în zona Vrancea

11:28

Cutremur cu magnitudine 4 în zona Vrancea

Economia Iașului explodează în cifre, dar rămâne captivă în lipsa infrastructurii și a dezechilibrelor comerciale

11:08

Economia Iașului explodează în cifre, dar rămâne captivă în lipsa infrastructurii și a dezechilibrelor comerciale

Cîrstea, campioană la Cleveland Sorana a câștigat al treilea titlu WTA al carierei! Moral excelent pentru US Open: revine în Top 100

11:06

Cîrstea, campioană la Cleveland Sorana a câștigat al treilea titlu WTA al carierei! Moral excelent pentru US Open: revine în Top 100

O nouă avertizare meteo pentru 15 județe. HARTĂ

11:03

O nouă avertizare meteo pentru 15 județe. HARTĂ

Iașul, oglindă a curajului ucrainean

10:45

Iașul, oglindă a curajului ucrainean

Iașul devine centrul mondial al heraldicii: Palatul Culturii găzduiește Colocviul Internațional al Academiei de Heraldică

09:30

Iașul devine centrul mondial al heraldicii: Palatul Culturii găzduiește Colocviul Internațional al Academiei de Heraldică

Iașul va găzdui INIMO 2025 – Festivalul Internațional al Familiei, Vieții și Faptelor Bune

09:00

Iașul va găzdui INIMO 2025 – Festivalul Internațional al Familiei, Vieții și Faptelor Bune

Oana Mogoș: „Valeria mea e bunica. Ea mi-a dat puterea Reginei nopții”

08:33

Oana Mogoș: „Valeria mea e bunica. Ea mi-a dat puterea Reginei nopții”

Horoscopul Zilei

04:55

Horoscopul Zilei

BANCUL ZILEI

04:50

BANCUL ZILEI

Condițiile Rusiei pentru „pace”. Putin cere capitularea Ucrainei

21:48

Condițiile Rusiei pentru „pace”. Putin cere capitularea Ucrainei

Haos total! Europa oprește livrările de colete către SUA – milioane de clienți, afectați / Care este motivul

21:29

Haos total! Europa oprește livrările de colete către SUA – milioane de clienți, afectați / Care este motivul

Superliga: FC Botoşani – Csikszereda 3-1

20:52

Superliga: FC Botoşani – Csikszereda 3-1

Iași, orașul în care bicicliștii pedalează pe loc

17:45

Iași, orașul în care bicicliștii pedalează pe loc

Tragedie pe Transfăgărășan. Patru oameni au murit după ce un autoturism s-a prăbușit într-o prăpastie în Argeș

17:34

Tragedie pe Transfăgărășan. Patru oameni au murit după ce un autoturism s-a prăbușit într-o prăpastie în Argeș

Surpriză pentru restaurantele din Iași. ANAF vrea lista completă a nunților și botezurilor

17:22

Surpriză pentru restaurantele din Iași. ANAF vrea lista completă a nunților și botezurilor

Iașul, conectat la marea scenă europeană. Tinerii muzicieni români chemați la selecția pentru Orchestra de Tineret a Uniunii Europene

17:08

Iașul, conectat la marea scenă europeană. Tinerii muzicieni români chemați la selecția pentru Orchestra de Tineret a Uniunii Europene

Iașul, afectat de furtună

17:00

Iașul, afectat de furtună

Ilie Bolojan și Raed Arafat, întâlniri cu autoritățile din Neamț și Suceava

16:58

Ilie Bolojan și Raed Arafat, întâlniri cu autoritățile din Neamț și Suceava

Disperarea unui român la all-inclusive: ”Luată de pe hol, dat bani și băgată în cameră”. 12 capete de acuzare!

14:15

Disperarea unui român la all-inclusive: ”Luată de pe hol, dat bani și băgată în cameră”. 12 capete de acuzare!

Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini

14:04

Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini

Municipiul Iași este invadat de șobolani. Primăria nu are contract cu nicio firmă de deratizare

10:46

Municipiul Iași este invadat de șobolani. Primăria nu are contract cu nicio firmă de deratizare

23 august - sărbătoare naţională comunistă, timp de 45 de ani. Semnificația istorică a zilei

10:37

23 august - sărbătoare naţională comunistă, timp de 45 de ani. Semnificația istorică a zilei

Wi-Fi, cel mai bun prieten al adolescenților singuratici

10:35

Wi-Fi, cel mai bun prieten al adolescenților singuratici

Sorana Cîrstea, în finala turneului de la Cleveland (WTA)

10:33

Sorana Cîrstea, în finala turneului de la Cleveland (WTA)

Festivalul „George Enescu” transformă Iașul în capitala muzicii clasice

09:45

Festivalul „George Enescu” transformă Iașul în capitala muzicii clasice

Fructul pasiunii, bijuteria exotică ascunsă într-o coajă aspră

09:06

Fructul pasiunii, bijuteria exotică ascunsă într-o coajă aspră

23 August, ziua în care România defila cu frică și loialitate

08:42

23 August, ziua în care România defila cu frică și loialitate

Echipa UTA Arad a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Unirea Slobozia

21:52

Echipa UTA Arad a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Unirea Slobozia

FOTBAL Runda a IV-a a Ligii a II-a de fotbal, în care are loc derby-ul FC Voluntari – Politehnica Iași/CLASAMENT

21:10

FOTBAL Runda a IV-a a Ligii a II-a de fotbal, în care are loc derby-ul FC Voluntari – Politehnica Iași/CLASAMENT

Donald Trump nu reușește să își îndeplinească promisiunea: O întâlnire Putin-Zelenski ar fi ca amestecul uleiului cu oțetul

19:48

Donald Trump nu reușește să își îndeplinească promisiunea: O întâlnire Putin-Zelenski ar fi ca amestecul uleiului cu oțetul

Vijelii puternice anunțate pentru această seară. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor

19:33

Vijelii puternice anunțate pentru această seară. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor

Guvernul promite mobilizare totală: plăți de 1 miliard de lei pe lună pentru cea mai așteptată autostradă. Va fi gata în 2026

19:24

Guvernul promite mobilizare totală: plăți de 1 miliard de lei pe lună pentru cea mai așteptată autostradă. Va fi gata în 2026

Padoc Metropolitan pentru Iași și comunele din jur

17:00

Padoc Metropolitan pentru Iași și comunele din jur

Primarul Mihai Chirica: 'M-aş întoarce cu atenţie tot spre Guvernul României şi aş pune o întrebare!'

16:33

Primarul Mihai Chirica: 'M-aş întoarce cu atenţie tot spre Guvernul României şi aş pune o întrebare!'

Cele 4 cerințe ale lui Putin pentru un acord de pace în Ucraina. Ar fi gata să uite de Harkov, Zaporojie și Herson

16:33

Cele 4 cerințe ale lui Putin pentru un acord de pace în Ucraina. Ar fi gata să uite de Harkov, Zaporojie și Herson

Amplă operaţiune ANAF împotriva evaziunii din comerţul online/ Peste 200 de firme vizate, bunuri vândute în valoare de peste 200 de milioane de lei

16:18

Amplă operaţiune ANAF împotriva evaziunii din comerţul online/ Peste 200 de firme vizate, bunuri vândute în valoare de peste 200 de milioane de lei

Când intră pensia în septembrie! Sute de mii de pensionari vor primi mai puțini bani

16:11

Când intră pensia în septembrie! Sute de mii de pensionari vor primi mai puțini bani

FOTO O nouă modă la plajă printre chinezi atrage nemulțumirea Partidului Comunist de la Beijing

16:05

FOTO O nouă modă la plajă printre chinezi atrage nemulțumirea Partidului Comunist de la Beijing

Cutremur în Gorj. Seismul a avut magnitudinea de 4,4

16:01

Cutremur în Gorj. Seismul a avut magnitudinea de 4,4

COMUNICAT DE PRESĂ. FINALIZARE PROIECT Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru-Șerbănești – ETAPA II SMIS 325442

15:14

COMUNICAT DE PRESĂ. FINALIZARE PROIECT Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru-Șerbănești – ETAPA II SMIS 325442

Cursul valutar la casa de schimb

14:12

Cursul valutar la casa de schimb

BANCUL ZILEI- Bulă are probleme în căsnicie

14:07

BANCUL ZILEI- Bulă are probleme în căsnicie

Știați că există acești arbori seculari în Iași? Ascund povești uluitoare

13:45

Știați că există acești arbori seculari în Iași? Ascund povești uluitoare

Guvernul schimbă taxele pe case și mașini! Ce îi așteaptă pe români din 2026-2027

13:34

Guvernul schimbă taxele pe case și mașini! Ce îi așteaptă pe români din 2026-2027

Performanță deosebita pentru elevii de la Liceul Paradis din Iași: note de top mondial la examenele Cambridge IGCSE și A Levels

13:26

Performanță deosebita pentru elevii de la Liceul Paradis din Iași: note de top mondial la examenele Cambridge IGCSE și A Levels

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Todiresti, 5 parcele teren. 1 Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Todiresti, cu sediul administrativ in sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava, telefon 0230/539.535, fax 0230/539.543, e-mail: primaria todiresti@yahoo.com, cod fiscal 4326922. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 5 parcele de teren, in suprafata totala de 3.600 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Todiresti, situate in intravilanul comunei Todiresti: -Teren in suprafata de 500 mp, avand nr. cadastral 43499, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 1.000 mp, avand nr.cadastral 43503, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 997 mp, avand nr.cadastral 43231, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 850 mp, avand nr.cadastral 43256, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 253 mp, avand nr. cadastral 43476, sat Todiresti, F.N.; conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Todiresti nr. 41/14.06.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei sau se pot consulta pe site-ul: www.comuna todiresti.ro, la sectiunea Monitorul Oficial local -hotarari. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, ce se achita numerar la Casieria institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.09.2025, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 19.09.2025, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: intr-un singur exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 22.09.2025, ora 10.30, Comuna Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, din municipiul Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62, judetul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitatie comuna Bacesti, Spatiu medical 50 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui, telefon 0235/458.506, fax 0235/458.506, e-mail: primaria.bacesti@yahoo.com, cod fiscal 3337621. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Spatiu medical in suprafata de 50,00 mp, situat in incinta Dispensarului Comunal din satul Bacesti, F.N., comuna Bacesti, judetul Vaslui, pentru desfasurarea activitatilor medicale stomatologice, apartine domeniului privat al Comunei Bacesti, conform O.U.G. nr. 57/03.07.20219 si H.C.L. Bacesti nr. 32/15.08.2025. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Comunei Bacesti. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 10.09.2025, ora 10.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original si 2 exemplare copii. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.09.2025, ora 11.00, la sediul Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon 0235/311.032, fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
PF, vand casa + teren la 3 km de Iasi, Vladiceni, cu toate utilitatile, toate actele in regula. # 0747787502
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Iașul, oglindă a curajului ucrainean
24/08/2025 10:45

Iașul, oglindă a curajului ucrainean

Pe 24 august 2025, cand Ucraina isi marchează Ziua Independentei in plin război, Iasiul devine gazda unui eveniment ce vorbeste despre rezistentă, fragilitate si solidaritate. La etajul al patrulea al Palatu ...

Iașul devine centrul mondial al heraldicii: Palatul Culturii găzduiește Colocviul Internațional al Academiei de Heraldică
24/08/2025 09:30

Iașul devine centrul mondial al heraldicii: Palatul Culturii găzduiește Colocviul Internațional al Academiei de Heraldică

Iasul isi recucereste statutul de pol intelectual si cultural al Europei de Est. Palatul Culturii si Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” devin, timp de patru zile, scena celui de-al XXIII-lea Colocv ...

Iașul va găzdui INIMO 2025 – Festivalul Internațional al Familiei, Vieții și Faptelor Bune
24/08/2025 09:00

Iașul va găzdui INIMO 2025 – Festivalul Internațional al Familiei, Vieții și Faptelor Bune

Pe 30-31 august 2025, in fata Palatului Culturii din Iasi, va avea loc editia a IV-a a INIMO – cel mai mare festival caritabil din Romania, un eveniment care va aduna zeci de mii de oameni pentru a spri ...

Oana Mogoș: „Valeria mea e bunica. Ea mi-a dat puterea Reginei nopții”
24/08/2025 08:33

Oana Mogoș: „Valeria mea e bunica. Ea mi-a dat puterea Reginei nopții”

— „Regina noptii” are un nucleu emotional puternic, legat de memoria bunicilor. Cum ati construit personajul Valeria si ce v-a inspirat in această creatie? — Într-adevăr, este o ...

Iași, orașul în care bicicliștii pedalează pe loc
23/08/2025 17:45

Iași, orașul în care bicicliștii pedalează pe loc

Iasul, oras universitar si candidat etern la titluri europene, rămane unul dintre cele mai ostile locuri pentru biciclisti. În timp ce orase comparabile ca dimensiune – Cluj-Napoca sau Timisoara &n ...

Surpriză pentru restaurantele din Iași. ANAF vrea lista completă a nunților și botezurilor
23/08/2025 17:22

Surpriză pentru restaurantele din Iași. ANAF vrea lista completă a nunților și botezurilor

Restaurantele si sălile de evenimente din Iasi si din intreaga tară vor fi obligate să transmită către ANAF detalii despre toate nuntile, botezurile, majoratele si petrecerile corporate organizate intre au ...

Iașul, conectat la marea scenă europeană. Tinerii muzicieni români chemați la selecția pentru Orchestra de Tineret a Uniunii Europene
23/08/2025 17:08

Iașul, conectat la marea scenă europeană. Tinerii muzicieni români chemați la selecția pentru Orchestra de Tineret a Uniunii Europene

Tinerii instrumentisti romani cu varste intre 16 si 26 de ani au sansa să isi deschidă drumul către marile scene internationale, inscriindu-se pană la 10 octombrie la auditiile pentru Orchestra de Tineret a ...

Iașul, afectat de furtună
23/08/2025 17:00

Iașul, afectat de furtună

38 de localităţi din 15 judeţe, intre care Argeş, Braşov, Constanţa, Iaşi, Olt, Tulcea, Vrancea şi Valcea, precum şi municipiul Bucureşti, au fost afectate de fenomene meteo extreme ieri, in a doua pa ...

Ilie Bolojan și Raed Arafat, întâlniri cu autoritățile din Neamț și Suceava
23/08/2025 16:58

Ilie Bolojan și Raed Arafat, întâlniri cu autoritățile din Neamț și Suceava

Ilie Bolojan si Raed Arafat s-au intalnit cu autoritătile din Neamt si Suceava. Ei au discutat cu autoritătile locale despre efectele produse de inundatiile de luna trecută. Premierul Ilie Bolojan a fost v ...

Wi-Fi, cel mai bun prieten al adolescenților singuratici
23/08/2025 10:35

Wi-Fi, cel mai bun prieten al adolescenților singuratici

Unde sunt copiii Romaniei? Nu-i mai vezi pe terenurile de sport, nu le mai auzi glasurile in fata blocului si nici nu-si mai strigă numele de la un balcon la altul. Azi, adolescentii se ascund in camere cu dra ...

Economie
COMUNICAT DE PRESĂ. FINALIZARE PROIECT Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru-Șerbănești – ETAPA II SMIS 325442

COMUNICAT DE PRESĂ. FINALIZARE PROIECT Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru-Șerbănești – ETAPA II SMIS 325442

Sport
Cîrstea, campioană la Cleveland Sorana a câștigat al treilea titlu WTA al carierei! Moral excelent pentru US Open: revine în Top 100

Cîrstea, campioană la Cleveland Sorana a câștigat al treilea titlu WTA al carierei! Moral excelent pentru US Open: revine în Top 100

Sanatate
Aparate dentare la Iași – de ce tratamentele ortodontice sunt mai accesibile ca oricând

Aparate dentare la Iași – de ce tratamentele ortodontice sunt mai accesibile ca oricând

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei