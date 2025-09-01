Efectul reformelor din administrație: Primăriile ieșene devin nefuncționale

* „Trebuie să am contabil, asistent social, stare civilă, casier. Cine mai face încasările, cine mai întocmeşte dosarele sociale, cine mai ţine contabilitatea? Nu pot să renunţ la servicii vitale”, spune primarul comunei Dobrovăț

Primarul comunei Dobrovăţ, Cătălin Martinuş, spune că nu poate conduce Primăria dacă vor fi impuse noi reduceri de personal. În prezent, instituţia funcţionează cu doar 12 angajaţi, deşi alte primării similare au dublu sau chiar mai mult personal.

Dobrovăţul are, conform recensământului din 2021, ceva mai mult de 2.100 de locuitori. Primarul susţine însă că, în realitate, sunt mult mai mulţi locuitori, pentru că mulţi şi-au construit case, locuiesc în comună dar figurează cu domiciliul în municipiul Iaşi. „Dacă îmi iau jumătate din personal şi rămân doar cu 6 oameni, îmi dau demisia şi plec acasă. Eu aşa nu mai pot lucra”, a spus edilul din Dobrovăţ.

Martinuş spune că personalul care lucrează în prezent în Primăria Dobrovăţ abia face faţă volumului mare de lucru. „Trebuie să am contabil, asistent social, stare civilă, casier. Cine mai face încasările, cine mai întocmeşte dosarele sociale, cine mai ţine contabilitatea? Nu pot să renunţ la servicii vitale”, spune Martinuş.

Edilul atrage atenţia că a redus deja 10% din personal, iar o nouă tăiere de 45% ar bloca activitatea primăriei. „La mine un angajat câştigă 3.000 de lei. În Bucureşti salariile sunt duble sau triple. De ce să tăiem de la cei care abia se descurcă?", întreabă retoric primarul Dobrovăţului.

Pentru el, reducerile de personal trebuie aplicate proporţional, în funcţie de numărul de locuitori şi de necesităţile comunităţii. „Corect, trebuie făcute reduceri. Dar nu aşa, haotic. Să se stabilească nişte grile clare: cu câţi angajaţi să funcţioneze o Primărie care are până la 3.000 de oameni, una până la 5.000. Şi tot aşa. Iar noi ne încadrăm în personalul respectiv. Cu şase oameni, primăria Dobrovăţ nu poate funcţiona”, spune Cătălin Martinuş. Laura RADU