Evadare ca în filme pe Autostrada A7. Un deținut de 58 de ani a sărit din ambulanță în mers și a dispărut printre câmpuri

* scene incredibile în județul Bacău: un bărbat arestat pentru conducere sub influența alcoolului a reușit să evadeze dintr-o ambulanță a ANP, în timp ce era dus la Penitenciarul Jilava * Poliția îl caută de ore întregi, dar evadatul pare să fi intrat în pământ

Ceea ce părea o simplă escortă de rutină s-a transformat într-un scenariu desprins din filmele de acțiune. Pe 13 august, în jurul orei 17:50, în timp ce se afla în tranzit din Botoșani către Penitenciarul Jilava, un deținut a profitat de o clipă de neatenție și a sărit dintr-o ambulanță aflată în mers pe Autostrada A7, în zona ieșirii spre Nicolae Bălcescu.

Fuga lui a fost fulgerătoare: a dispărut în câteva secunde, înghițit de câmpurile din apropierea municipiului Bacău, înainte ca escorta să poată reacționa.

Bărbatul a fost identificat ca fiind Crainiciuc Ștefan, 58 de ani, arestat preventiv pentru conducere sub influența alcoolului, în baza unui mandat emis de Judecătoria Botoșani. Deși acuzația nu este una violentă, modul în care a reușit să scape ridică mari semne de întrebare privind securitatea transportului.

Echipe de polițiști, jandarmi și câini de urmă au fost mobilizate în zonă. Se cercetează inclusiv posibilitatea ca evadatul să fi avut complici care să-l aștepte în apropiere.

Până acum, niciun indiciu concret nu a fost descoperit. Singura certitudine: un deținut a reușit să lase autoritățile în urmă, iar fiecare minut care trece îngustează șansele de capturare rapidă.

Mihai VANCEA