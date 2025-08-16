Execuție fiscală pe repede înainte. IMM-urile din Iași, amenințate cu falimentul

* Guvernul pregătește eliminarea mecanismului de „eșalonare simplificată” a datoriilor fiscale, iar mii de firme mici și mijlocii din Iași și din restul țării ar putea intra într-un blocaj financiar sever * fără acest colac de salvare, proiectele cu fonduri europene, locurile de muncă și lanțurile de aprovizionare riscă să se prăbușească

IMM-urile din Iași dau alarma: dacă Executivul duce până la capăt planul de a abroga „eșalonarea simplificată”, sute de companii locale riscă să își piardă ultima supapă de respiro financiar. Într-un context economic sufocat de credite scumpe și acces limitat la finanțare, măsura poate declanșa un efect de domino cu pierderi în lanț, de la construcții la servicii.

Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM) avertizează că această decizie lovește direct în lichiditatea firmelor și periclitează proiectele europene. „Tăiați o punte vitală între companii și supraviețuire, exact când băncile au închis robinetul. Soluțiile există, dar trebuie aplicate rapid și inteligent”, declară Mirabela Miron, președinta FICSIMM.

Până acum, eșalonarea simplificată le permitea firmelor să achite datoriile fiscale în rate, pe o perioadă de până la un an, cu dobânzi legale și fără penalități usturătoare. În lipsa acestui instrument, întârzierea deconturilor – inclusiv pentru fonduri europene – poate bloca proiecte vitale pentru dezvoltarea Iașului și poate forța firmele să apeleze la credite bancare mult mai costisitoare.

„În proiectele cu fonduri europene, decalajele de plată ajung și la jumătate de an. Eșalonarea era singurul mod prin care companiile își țineau promisiunile și oamenii la lucru. Dacă dispare, riscul de dezangajare și blocaj devine inevitabil”, avertizează și Loredana Mihăilă, vicepreședinta FICSIMM.

Organizația propune păstrarea mecanismului actual cu filtre anti-abuz – cazier fiscal curat, plata la zi a taxelor curente și limitarea duratei la 12 luni – sau, dacă nu este posibil, implementarea urgentă a unei alternative 100% online, cu aprobare rapidă și condiții adaptate realității IMM-urilor.

Dacă Guvernul ignoră apelul, Iașul și întreaga economie națională ar putea asista la o criză silențioasă, dar devastatoare: insolvențe în lanț, pierderi masive de locuri de muncă și ratare a unor fonduri europene care ar fi putut transforma regiunea.

Maura ANGHEL