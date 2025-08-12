Explozie de falimente în plină vară: clasa de mijloc din România se prăbușește

Deși august este, tradițional, luna de vacanță judecătorească, tribunalele din toată țara înregistrează un val fără precedent de insolvențe și falimente. De la companii mari, cu sute de angajați, până la firme mijlocii și mici, toate cer intrarea în proceduri de insolvență, faliment simplificat sau concordate care, spun specialiștii, duc inevitabil la închiderea afacerii.

„Nu am văzut o asemenea situație nici în 2009, în plină criză financiară globală. Ceea ce se întâmplă acum în România este prăbușirea ultimei brume de clasă de mijloc”, afirmă reprezentanții unei companii de top în managementul creanțelor”.

Clasa de mijloc – motorul economiei, în colaps

Economiștii atrag atenția că în orice țară dezvoltată bunăstarea clasei de mijloc a reprezentat fundamentul creșterii economice. Exemplele istorice sunt clare: în anii ’70, în Statele Unite și în Vestul Europei, un singur salariu decent putea susține o familie cu 3-4 copii, achiziția unei case spațioase și a unei mașini, vacanțe anuale și chiar economii. Prețurile imobiliare erau accesibile, iar achizițiile se făceau, în general, fără credite bancare împovărătoare.

Astăzi, tabloul este complet diferit. În România anului 2025, chiar și familiile în care ambii soți lucrează cu normă întreagă nu își mai pot permite o locuință proprie fără credite pe termen lung. Întreținerea unei familii numeroase, plata studiilor copiilor și economisirea au devenit obiective aproape imposibile, susțin specialiștii unei firme specializate în managementului creanțelor, lider pe piața de profil.

Conform estimărilor din piață, circa 72% din ceea ce câștigă și rulează un român ajunge direct sau indirect la stat, prin taxe pe salarii, TVA, accize și o serie de taxe suplimentare.

După decenii în care sectorul public s-a extins, costurile bugetare au crescut exponențial. Politicile monetare relaxate – tipărirea de bani fără acoperire în productivitate – au generat inflație persistentă, în paralel cu creșterea taxelor și impozitelor. Conform estimărilor din piață, circa 72% din ceea ce câștigă și rulează un român ajunge direct sau indirect la stat, prin taxe pe salarii, TVA, accize și o serie de taxe suplimentare. „Productivitatea reală a scăzut, producția internă aproape a dispărut, iar importurile domină piața. În aceste condiții, firmele mici și mijlocii – care dau stabilitate economiei – nu mai au cum să reziste”, avertizează un analist economic.

Specialiștii cred că actualul val de falimente nu se va opri curând. Pe termen mediu, presiunea fiscală, costurile tot mai mari de finanțare și lipsa investițiilor în sectoare productive vor accelera dispariția afacerilor locale. „Dacă dispar complet firmele mici și mijlocii, România va pierde nu doar locuri de muncă, ci și coloana vertebrală a economiei. Iar când se prăbușește clasa de mijloc, întreaga societate intră într-o criză din care se iese greu și dureros”, avertizează experții. Daniel BACIU