Explozie într-un bloc din Iași, 30 de persoane au fost evacuate

ArcelorMittal Tubular Products Roman isi prezinta intentia de a vinde bunurile imobile ce includ: # teren cu nr. cadastral 59670 cu suprafata de 13.804 mp. # teren cu nr. cadastra 59987 cu suprafata de 2.827 mp. # teren cu nr. cadastral 54501 cu suprafata de 1.755 mp, amplasate in sat Cordun, com. Cordun, soseaua Roman –Iasi, km. 333, jud.Neamt. Conditiile si termenii ofertarii: a) plata avans – cu posibilitatea de a fi onorata in transe de plata in cazul in care se va agreea acest aspect intre parti b)se vor lua in considerare doar ofertele care sunt superioare valorii de 230000 euro (nr. cadastral 59670), respectiv 320000 euro (nr. cadastral 59987), respectiv 35000 euro (nr. cadastral 54501). Ofertele vor fi deschise si prezenta ofertantilor la o data ce va fi comunicata ulterior statusul, iar pretul final de vanzare a proprietatii se va stabili prin negociere directa imediat dupa deschiderea ofertelor, sau negocieri individuale ulterioare, dupa caz. Oferta castigatoare va fi desemnata luandu-se in calcul pretul oferit si valoarea avansului platit, precum si numarul de luni in care se face plata restului de pret. Ofertele, insotite de o scurta prezentare a activitatii curente a ofertantului si a destinatiei viitoare a proprietatii care se oferteaza, se vor depune la registratura societatii in plic sigilat pana la data 7 martie 2025. Oferta de cumparare va preciza: pretul oferit, modalitatea de plata si un termen de valabilitate al ofertei de minim 30 de zile. Detalii pot fi obtinute de la sediul Societatii sau la numarul de telefon 0722 651 851.