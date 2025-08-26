Facturile la curent au explodat după liberalizare și TVA majorat. Ieșenii, striviți de tăvălugul scumpirilor

* ieșenii au început să primească facturile la energie electrică pentru luna iulie 2025, primele emise după liberalizarea totală a pieței * sumele sunt șocante: în cele mai multe cazuri, costurile s-au dublat, iar în regiunile sufocate de caniculă, nota de plată este chiar mai mare * la toate acestea se adaugă TVA majorat la 21%, aplicat facturilor emise după 1 august

Primele facturi de după liberalizare au transformat luna iulie într-un coșmar financiar pentru milioane de familii. Dintr-o lună în alta, suma de plată s-a dublat sau chiar triplat, fără ca oamenii să fi schimbat radical modul de consum. În apartamentele mici, unde până ieri factura însemna un cost suportabil, astăzi sumele au devenit împovărătoare. În casele mai mari, unde s-a folosit aerul condiționat, nota de plată a explodat, împingând bugetele familiale în pragul colapsului.

La Iași, oamenii simt direct greutatea acestor schimbări. „Mie mi-a venit o factură de 499 de lei, față de 200 în aceeași perioadă a anului trecut. Am folosit și aparatul de aer condiționat, dar tot parcă este mult”, povestește Cătălin Dima, care locuiește într-un apartament cu trei camere din cartierul Tătărași. Dacă în orașe prețul este resimțit ca o lovitură, la sate povara e cu atât mai greu de dus, cu cât veniturile sunt mai mici și aparatele electrice mai puține. „La mine tot dublu a venit de plată, aproape 250 de lei, de la 130. Stau la țară și am doar strictul necesar în ceea ce privește aparatele electrice. Mă întreb cum voi reuși să plătesc facturile”, spune cu amărăciune Doina Luncanu, dintr-o comună de lângă Iași.

O liberalizare grăbită, un TVA majorat și o vară caniculară, rețeta unui cocktail exploziv

Problema nu se oprește la simpla creștere de preț. Facturile pentru iulie includ și TVA-ul majorat la 21%, deși energia a fost consumată înainte de 1 august. Furnizorii justifică aplicarea noii cote prin legea care obligă folosirea valorii TVA valabile la momentul emiterii facturii, nu la momentul consumului. Ca și cum acest lucru nu ar fi fost de ajuns, multe companii au inclus și regularizările pentru consumul din prima jumătate a anului, ridicând și mai mult nivelul sumei de plată și accentuând confuzia oamenilor.

Pentru prima dată, facturile vin și cu un detaliu nou: un cod de bare special destinat consumatorilor vulnerabili. Cei care se încadrează în această categorie primesc de la stat un voucher lunar de 50 de lei, pe care îl pot folosi la Poștă pentru a achita o parte din factură. Restul clienților privesc însă același cod de bare inactiv, ca pe un simbol al unei Românii împărțite între cei care pot încă să facă față și cei care supraviețuiesc doar cu ajutor public.

În urmă cu doar o lună, situația era radical diferită. Consumatorii plăteau tarife plafonate, între 0,68 și 1,30 lei pe kWh, în funcție de nivelul de consum. Odată cu liberalizarea completă a pieței, fiecare plătește acum prețul negociat cu furnizorul, fără protecție și fără garanții. Pentru ieșeni și pentru întreaga țară, realitatea este aceeași: facturile la curent au devenit o povară uriașă, iar simplul gest de a aprinde lumina se transformă într-un act de echilibristică financiară.

O liberalizare grăbită, un TVA majorat și o vară caniculară au creat un cocktail exploziv. Din Tătărași până în comunele de lângă Iași, oamenii privesc cu teamă spre următoarea factură. Pentru unii, curentul riscă să devină un lux, iar România să intre într-o nouă criză: cea a sărăciei energetice.

Dan DIMA