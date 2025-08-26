Stiri
Ce au descoperit inspectorii ITP din Spania, după ce au verificat Dacia Duster VIDEO VIRAL
Păstrează-ți noul iPhone 16 impecabil cu husa de protecție potrivită
Norme și bune practici pentru menținerea unui climat interior controlat
Presiune fără precedent în sistemul judiciar ieşean
Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025
Blestemul Autostrăzii Unirii. 2030 – anul pierdut al Moldovei
Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
Poli Iași vrea în grupele Cupei României
VIDEO - 25 ani de evenimente memorabile în rețeaua Iulius Mall și proiectele de regenerare urbană Palas Iași și Iulius Town Timișoara
Statuia lui Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii intră în restaurare
Facturile la curent au explodat după liberalizare și TVA majorat. Ieșenii, striviți de tăvălugul scumpirilor

electric-IS

Dimensiune font:

26-08-2025 13:19

 ieșenii au început să primească facturile la energie electrică pentru luna iulie 2025, primele emise după liberalizarea totală a pieței * sumele sunt șocante: în cele mai multe cazuri, costurile s-au dublat, iar în regiunile sufocate de caniculă, nota de plată este chiar mai mare * la toate acestea se adaugă TVA majorat la 21%, aplicat facturilor emise după 1 august

 

Primele facturi de după liberalizare au transformat luna iulie într-un coșmar financiar pentru milioane de familii. Dintr-o lună în alta, suma de plată s-a dublat sau chiar triplat, fără ca oamenii să fi schimbat radical modul de consum. În apartamentele mici, unde până ieri factura însemna un cost suportabil, astăzi sumele au devenit împovărătoare. În casele mai mari, unde s-a folosit aerul condiționat, nota de plată a explodat, împingând bugetele familiale în pragul colapsului.

La Iași, oamenii simt direct greutatea acestor schimbări. „Mie mi-a venit o factură de 499 de lei, față de 200 în aceeași perioadă a anului trecut. Am folosit și aparatul de aer condiționat, dar tot parcă este mult”, povestește Cătălin Dima, care locuiește într-un apartament cu trei camere din cartierul Tătărași. Dacă în orașe prețul este resimțit ca o lovitură, la sate povara e cu atât mai greu de dus, cu cât veniturile sunt mai mici și aparatele electrice mai puține. „La mine tot dublu a venit de plată, aproape 250 de lei, de la 130. Stau la țară și am doar strictul necesar în ceea ce privește aparatele electrice. Mă întreb cum voi reuși să plătesc facturile”, spune cu amărăciune Doina Luncanu, dintr-o comună de lângă Iași.

 

O liberalizare grăbită, un TVA majorat și o vară caniculară, rețeta unui cocktail exploziv

Problema nu se oprește la simpla creștere de preț. Facturile pentru iulie includ și TVA-ul majorat la 21%, deși energia a fost consumată înainte de 1 august. Furnizorii justifică aplicarea noii cote prin legea care obligă folosirea valorii TVA valabile la momentul emiterii facturii, nu la momentul consumului. Ca și cum acest lucru nu ar fi fost de ajuns, multe companii au inclus și regularizările pentru consumul din prima jumătate a anului, ridicând și mai mult nivelul sumei de plată și accentuând confuzia oamenilor.

Pentru prima dată, facturile vin și cu un detaliu nou: un cod de bare special destinat consumatorilor vulnerabili. Cei care se încadrează în această categorie primesc de la stat un voucher lunar de 50 de lei, pe care îl pot folosi la Poștă pentru a achita o parte din factură. Restul clienților privesc însă același cod de bare inactiv, ca pe un simbol al unei Românii împărțite între cei care pot încă să facă față și cei care supraviețuiesc doar cu ajutor public.

În urmă cu doar o lună, situația era radical diferită. Consumatorii plăteau tarife plafonate, între 0,68 și 1,30 lei pe kWh, în funcție de nivelul de consum. Odată cu liberalizarea completă a pieței, fiecare plătește acum prețul negociat cu furnizorul, fără protecție și fără garanții. Pentru ieșeni și pentru întreaga țară, realitatea este aceeași: facturile la curent au devenit o povară uriașă, iar simplul gest de a aprinde lumina se transformă într-un act de echilibristică financiară.

O liberalizare grăbită, un TVA majorat și o vară caniculară au creat un cocktail exploziv. Din Tătărași până în comunele de lângă Iași, oamenii privesc cu teamă spre următoarea factură. Pentru unii, curentul riscă să devină un lux, iar România să intre într-o nouă criză: cea a sărăciei energetice.

Dan DIMA

Licitatie com. Todiresti, 5 parcele teren. 1 Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Todiresti, cu sediul administrativ in sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava, telefon 0230/539.535, fax 0230/539.543, e-mail: primaria todiresti@yahoo.com, cod fiscal 4326922. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 5 parcele de teren, in suprafata totala de 3.600 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Todiresti, situate in intravilanul comunei Todiresti: -Teren in suprafata de 500 mp, avand nr. cadastral 43499, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 1.000 mp, avand nr.cadastral 43503, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 997 mp, avand nr.cadastral 43231, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 850 mp, avand nr.cadastral 43256, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 253 mp, avand nr. cadastral 43476, sat Todiresti, F.N.; conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Todiresti nr. 41/14.06.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei sau se pot consulta pe site-ul: www.comuna todiresti.ro, la sectiunea Monitorul Oficial local -hotarari. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, ce se achita numerar la Casieria institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.09.2025, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 19.09.2025, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: intr-un singur exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 22.09.2025, ora 10.30, Comuna Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, din municipiul Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62, judetul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitatie comuna Bacesti, Spatiu medical 50 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui, telefon 0235/458.506, fax 0235/458.506, e-mail: primaria.bacesti@yahoo.com, cod fiscal 3337621. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Spatiu medical in suprafata de 50,00 mp, situat in incinta Dispensarului Comunal din satul Bacesti, F.N., comuna Bacesti, judetul Vaslui, pentru desfasurarea activitatilor medicale stomatologice, apartine domeniului privat al Comunei Bacesti, conform O.U.G. nr. 57/03.07.20219 si H.C.L. Bacesti nr. 32/15.08.2025. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Comunei Bacesti. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 10.09.2025, ora 10.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original si 2 exemplare copii. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.09.2025, ora 11.00, la sediul Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon 0235/311.032, fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitație publică pentru: - vânzare de masă lemnoasă. Ocolul Silvic Cetățuia, cu sediul în Iași, Bd. Poitiers nr. 103G, (Observator - Cetățuia), organizează în ziua de 03.09.2025, ora 11.00, licitație publică pentru: - vânzare de masă lemnoasă pe picior, pentru producția anului 2025; - vânzare de masă lemnoasă - loturi la drum auto; - prestări servicii exploatare masă lemnoasă. Condițiile de participare la licitație se găsesc în caietele de sarcini ce pot fi achiziționate de la sediul Ocolului Silvic Cetățuia, documentația de participare se va depune la secretariatul sediului organizatorului până la data de 02.09.2025, ora 14.00. Relații suplimentare puteți obține la telefon 0232/230095.
Licitatii publice cu strigare, in vederea valorificarii activelor aflate in patrimoniul debitoarei Agrocomplex Barlad SA. FIVE Administration SPRL, in calitate de Administrator judiciar al debitoarei Agrocomplex Barlad SA -in reorganizare cu sediul in Barlad, str. Tecuciului nr. 7, judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J37/231/1991, avand CUI: RO2808054, organizeaza licitatii publice cu strigare, in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei Agrocomplex Barlad SA, astfel: in data de 09.09.2025 pentru urmatoarele active. O SINGURA LICITATIE, de la orele: Ora 11:00: Proprietate imobiliara „Pachet Ferma Docaneasa -Teren +Atelier mecanic”. Pret pornire: 5.000 Lei; Ora 12:00: Teren Arabil Extravilan in suprafata de 3,75 Ha. Pret pornire: 41.065,2 Lei; Ora 13:00: Teren Arabil Extravilan in suprafata de 1 Ha. Pret pornire: 8.866,35 Lei. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.000 Lei +TVA pentru Activul -Teren Arabil Extravilan in suprafata de 3,75 Ha, respectiv la pretul de 500 +TVA pentru celelalte 2 active si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul Five Administration SPRL din Bucuresti, Str. Romulus nr. 23, sector 2 sau prin corespondenta / video conferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data licitatiei, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare privind activele si pentru vizionarea activelor pot fi obtinute la nr. 0744950751 sau e-mail: office@agro-complex.ro
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
