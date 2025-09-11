Facturile la curent devastează Iașul. Energia s-a scumpit cu 65%, iar inflația din august a urcat la 9,9%

* Iașul resimte din plin criza energetică: familiile și firmele locale se plâng de facturi uriașe, în contextul în care energia electrică a înregistrat o creștere de peste 65% față de anul trecut * inflația din august 2025 a ajuns la 9,9%, alimentată de scumpirile agresive la electricitate, fructe și servicii de cosmetică





Ieșenii își văd bugetele răvășite de scumpirile tot mai dure. Potrivit Institutului Național de Statistică, energia electrică s-a scumpit cu 65,73% față de august 2024 și cu încă 2,56% față de luna iulie. Efectul este devastator. „Am ajuns să plătesc la curent aproape cât chiria. Factura pe august a fost dublă față de aceeași perioadă anul trecut”, povestește Maria D., contabilă din Iași.

Alimente, următoarele bombe la buzunar

INS arată că fructele proaspete s-au scumpit cu 41,73% anual, chiar dacă în august au cunoscut o ieftinire lunară de 5,13%. Serviciile de igienă și cosmetică au explodat cu 19,27%, iar de la o lună la alta s-au scumpit cu încă 5,62%.

Cacao și cafeaua (+19,03%) și uleiul comestibil (+11,07%) au condus topul scumpirilor, în timp ce cartofii (-9,36%) și zahărul (-2,6%) au fost printre puținele produse mai ieftine.

În categoria nealimentare, energia termică (+13,63%) și cărțile și presa (+11,5%) au fost pe val, în timp ce gazele naturale au coborât ușor (-0,64%). La servicii, transportul feroviar (+18,59%) și croitoria și reparațiile (+14,91%) au pus presiune pe portofel, cu mici excepții precum transportul aerian (-7,25%) și telefonia (-1,98%).

Inflația aproape de pragul psihologic de 10%

Datele oficiale confirmă: rata anuală a inflației a ajuns la 9,9% în august, față de 7,84% în iulie. Creșterea se vede mai ales la mărfurile nealimentare (+10,48%), urmate de servicii (+9,85%) și alimente (+8,92%).

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că în septembrie inflația va atinge un vârf de 9,6–9,7%, ca efect al liberalizării pieței energiei, al creșterii TVA și al majorării accizelor. „Avem o cocoașă frumușică, ceva mai mare decât anticipam”, a spus acesta.

La Iași, facturile la curent devin insuportabile, iar locuitorii simt pe pielea lor că statisticile nu sunt doar cifre seci, ci realități care le mănâncă din salarii, economii și planuri.

Dan DIMA